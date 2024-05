Chelsea - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2024

Unser Chelsea - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.05.2024 lautet: Die Blues könnten doch noch auf den Europapokal-Zug aufspringen. Im Wett Tipp heute dürfte daheim gegen die Hammers mindestens ein weiterer Punkt dazukommen.

Kann Chelsea im Endspurt diese bisher so enttäuschende Saison doch noch einigermaßen retten? Nach dem 2:0-Heimsieg am Donnerstag im Nachholspiel gegen Tottenham haben die Blues nur noch drei Punkte Rückstand auf den UEFA-Conference-League-Platz. Am Sonntag steht an der Stamford Bridge schon wieder ein London Derby vor den eigenen Fans an.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,70 bei Intertops die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs West Ham auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Chelsea kassierte nur eine Niederlage in den letzten 11 Heimspielen

West Ham holte lediglich einen Sieg aus den jüngsten 9 Pflichtspielen

Die Blues haben gerade mal eines der vergangenen 17 Heimspiele gegen die Hammers verloren

Chelsea vs West Ham Quoten Analyse:

In der Premier-League-Tabelle sind beide Teams aus der Hauptstadt eigentlich Nachbarn. Die Blues haben zwei Punkte mehr auf dem Konto. Der Unterschied bei den Wettquoten fällt aber überraschend deutlich aus.

So klettern die Quoten für einen Heimsieg maximal auf einen Wert von 1,65. Ein Dreier der Gäste wird mit Quoten zwischen 4,50 und 4,60 belohnt. Wenn ihr bei dieser Partie das Risiko etwas scheut, kann euch eine Wette ohne Einzahlung die Entscheidung erleichtern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs West Ham Prognose: Geht die Aufholjagd der Blues weiter?

Chelsea zeigt in dieser Saison zwei Gesichter. An guten Tagen bringen die Blues viel Struktur und Drang nach vorne auf den Rasen. Diese Leistungen waren zuletzt vor allem an der Stamford Bridge zu bewundern. Hier kassierten die Männer von Coach Mauricio Pochettino nur eine Niederlage in den letzten elf Heimspielen, bei acht Siegen. Darunter war auch ein 4:3 gegen Manchester United, ein 6:0 gegen Everton und nun das 2:0 gegen die Spurs. 31 Treffer stehen in den letzten elf Premier-League-Heimspielen zu Buche.

Doch dann gibt es auch die andere Seite, die beispielsweise am 29. Spieltag im Derby zu Gast bei Arsenal zu einer 0:5-Klatsche führte. Immer wieder hat Chelsea in der Defensive große Probleme. 59 Gegentore sind ein neuer PL-Negativwert zu diesem Zeitpunkt einer Saison. Immerhin gab es gegen Tottenham mal wieder einen Zu-Null-Sieg. Zudem fehlen den Blues aktuell auch extrem viele Spieler verletzungsbedingt. In der Rückrunde haben nur vier Teams mehr Punkte gesammelt als der CFC (26).

West Ham ist seit der Saison 2021/22 jedes Mal im Europapokal am Start. Ob die Londoner aber auch in der kommenden Spielzeit international spielen dürfen, ist sehr fraglich. Aktuell zeigt die Tendenz bei den Hammers mit nur einem Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen nach unten. Auch in der Premier League holte der WHUFC lediglich einen Punkt aus den vergangenen drei Spielen. Dieser kam immerhin am Samstag durch ein 2:2 daheim gegen Liverpool zustande.

Seit 15 PL-Partien wartet West Ham auf ein Spiel ohne Gegentor. Auch in der Fremde konnten die Londoner gerade mal zwei der letzten sieben Spiele für sich entscheiden (1U, 4N). Auswärts setzte es in 17 Gastspielen schon acht Niederlagen (7S, 2U). So sondieren die Verantwortlichen gerade den Trainermarkt, weil Coach David Moyes nach der durchwachsenen Saison auf der Kippe steht. Dabei wurden beispielsweise schon Vertragsverhandlungen mit Sporting-Lissabon-Trainer Ruben Amorim geführt.

Chelsea - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:0 Tottenham (H), 2:2 Aston Villa (A), 0:5 Arsenal (A), 0:1 Manchester City (A), 6:0 Everton (H)

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:2 Liverpool (H), 2:5 Crystal Palace (A), 1:1 Leverkusen (H), 0:2 Fulham (H), 0:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs West Ham: 1:3 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 1:0 (H), 2:3 (A)

An der Stamford Bridge ist West Ham ein gern gesehener Gast. Denn die Blues haben nur eines der letzten 17 Heimspiele gegen die Hammers verloren (12S, 4U). Auch Gäste-Coach David Moyes hat noch nie ein PL-Auswärtsspiel gegen Chelsea gewonnen (7U, 11N). Das Hinspiel am 2. Spieltag in Stratford ging allerdings mit 3:1 an die Hammers. Zahlen wie der Ballbesitz (24 Prozent), die Gesamtschüsse (12:17) oder die Expected Goals (1,80:2,49) hatten dabei eigentlich gegen die Hausherren gesprochen.

Nun hofft West Ham auf das dritte „Liga-Double“ gegen den CFC. Chelsea-Angreifer Cole Palmer steht mit 20 Toren auf Platz 2 der PL-Torjägerliste. Kommt am Sonntag ein weiteres Tor hinzu, wird dies von Sunmaker mit einer Quote von 1,75 belohnt. Für Tipps über das Handy oder Tablet empfehlen wir euch die Sunmaker App.

Unser Chelsea - West Ham Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Beide Vereine aus London brauchen im Endspurt der Saison Punkte, um doch noch das Ticket fürs internationale Geschäft zu lösen. Den Gästen aus Stratford können wir aber nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Das hat in erster Linie mit dem direkten Vergleich und der schwachen Form der Hammers zu tun. Zudem war Chelsea in den vergangenen Wochen und Monaten an der heimischen Stamford Bridge ziemlich stark.