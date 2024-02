Crystal Palace - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten|12.2.2024

Unser Crystal Palace - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 12.02.2024 lautet: Wettbewerbsübergreifend hat Chelsea die letzten 13 Pflichtspiele gegen Crystal Palace gewonnen. Trotzdem liegt unser Fokus im Wett Tipp heute auf der Anzahl der Tore.

Obwohl Chelsea die letzten zwölf Premier-League-Spiele gegen Crystal Palace allesamt gewonnen hat, nehmen wir von einem einfachen „Sieg Chelsea“ in dieser Wette Abstand. Einer der Gründe ist die miserable Auswärtsbilanz der vergangenen Wochen. Die Blues haben fünf ihrer letzten sechs Gastauftritte in der Liga verloren, bei nur einem Sieg.

Außerdem schöpfte Crystal Palace in den letzten zwei Heimspielen viel Energie, erzielte jeweils drei Tore und gewann am Ende torreiche Spiele. Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,76 bei Winamax.