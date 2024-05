Darmstadt - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten 12.05.2024

Unser Darmstadt - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.05.2024 lautet: Im Kampf ums internationale Geschäft braucht die TSG jeden Punkt. Im Wett Tipp heute beim Absteiger Darmstadt sind die Gäste schon mal zurecht die klaren Favoriten.

Im Endspurt der Bundesliga-Saison herrscht besonders im Kampf um Europa viel Spannung. Gewinnt der BVB die Champions League und landet am Ende auf Rang 5 und gewinnt Leverkusen den DFB-Pokal, dürfen in der kommenden Saison die Top 8 der BL-Tabelle international ran. So darf sich auch Hoffenheim große Hoffnungen machen. Am vergangenen Spieltag konnte die TSG den FC Augsburg von Platz 8 verdrängen. Am Sonntag stehen die Kraichgauer zudem mit einem Gastspiel beim schon abgestiegenen Schlusslicht Darmstadt vor einer auf den ersten Blick lösbaren Aufgabe.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Hoffenheim auf „Sieg Hoffenheim“:

Darmstadt konnte in dieser Saison nur einen Heimsieg feiern

Hoffenheim steht in der Auswärtstabelle auf einem guten 6. Platz

Die TSG ist gegen Aufsteiger und Schlusslichter besonders stark

Darmstadt vs Hoffenheim Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle liegen zehn Plätze und 23 Punkte zwischen beiden Teams. So hat auch der Heimvorteil der Lilien keine allzu große Auswirkung auf die Darmstadt vs Hoffenheim Prognose. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,65 liegen die Gäste in der Gunst der Wettanbieter klar vorne. Auf der Gegenseite bekommt ihr Quoten zwischen 4,20 und 4,75 für einen Dreier der Hausherren.

Darmstadt vs Hoffenheim Prognose: Wie verabschieden sich die Lilien aus der Bundesliga?

Auch am vergangenen Spieltag konnte Darmstadt beim 0:3 in Wolfsburg nicht wirklich seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Am Ende war das Oberhaus für die Lilien einfach eine Nummer zu groß. Der SVD steht nach 32 Spieltagen bei 17 Punkten. In der BL-Geschichte hatten zu diesem Zeitpunkt umgerechnet lediglich vier Teams weniger Zähler gesammelt. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel (1995) kam sogar nur Schalke in der Saison 2020/21 auf ein schlechteres Ergebnis (13).

Die Hessen holten in dieser Saison erst sechs Punkte daheim. Nur Greuther Fürth spielte 2012/13 vor den eigenen Fans mit vier Zählern eine schwächere Saison. Darmstadt kassierte zuletzt sechs Heimpleiten in Folge und ist insgesamt seit 13 Heimspielen sieglos (2U, 11N). Das ist beides Vereins-Negativrekord. Mit der siebten Heimniederlage in Folge würde Torsten Lieberknecht eine negative Bestmarke für Trainer einstellen. Mit 76 Gegentoren hat der SVD zudem die mit Abstand schwächste Defensive 2023/24.

Noch ist unklar, wie das Fazit von Hoffenheim nach der Saison 2023/24 ausfällt. Die Mannschaft zeigte sich in dieser Spielzeit eigentlich zu unbeständig. In der Heimtabelle haben nur Darmstadt (6) und Köln (13) weniger Heimpunkte geholt als die TSG (20). Zudem haben die Männer von Trainer Pellegrino Matarazzo mit 64 Gegentoren die drittschwächste Defensive. Außerdem konnten die Kraichgauer schon seit 27 BL-Spielen nicht mehr mit einer „Weißen Weste“ vom Feld gehen. Inzwischen läuft es auch auswärts nicht mehr so.

Seit Beginn des 13. Spieltags holte Hoffenheim lediglich vier von möglichen 30 Auswärtspunkten. Das ist der geteilte Liga-Tiefstwert! Trotzdem darf der Verein im Endspurt noch auf ein Europapokal-Ticket hoffen. In der Auswärtstabelle reichen 20 Zähler immerhin für Platz 6. Am vergangenen Spieltag verdiente sich die TSG daheim gegen Leipzig einen Punkt (1:1). Nun will die Mannschaft die gute Leistung bestätigen. Nach den Heimsiegen gegen Augsburg und Gladbach setzte es zuletzt danach auswärts immer Pleiten.

Darmstadt - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:3 Wolfsburg (A), 0:1 Heidenheim (H), 2:0 Köln (A), 0:1 Freiburg (H), 0:4 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 RB Leipzig (H), 2:3 Bochum (A), 4:3 Gladbach (H), 1:4 Mainz (A), 3:1 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Hoffenheim: 3:3 (A), 0:2 (A), 1:1 (H), 2:0 (A), 0:0 (H)

Zwischen 2001 und 2007 trafen beide Vereine zehn Mal in der Regionalliga aufeinander. Hier war die Bilanz mit jeweils vier Siegen und zwei Remis komplett ausgeglichen. Auch nach fünf Duellen im Oberhaus hat bei dieser Paarung keine Mannschaft die Nase vorne. Es stehen jeweils ein Sieg und drei Remis in der Statistik. Darmstadt konnte in vier der fünf Bundesliga-Spiele gegen Hoffenheim punkten. Nur in der Saison 2016/17 gingen die Hessen auswärts leer aus (0:2).

Im Hinspiel glichen die Lilien beim 3:3 gleich drei Mal eine Führung der Kraichgauer aus. TSG-Angreifer Andrej Kramaric erzielte vier Tore in den letzten fünf Spielen und kommt auf insgesamt zwölf Saisontore.

Unser Darmstadt - Hoffenheim Tipp: Sieg Hoffenheim

Darmstadt will sich sicher ordentlich aus der Bundesliga verabschieden. Doch auch gegen Hoffenheim dürfte es nicht für den zweiten Heimsieg dieser Saison reichen. Die TSG hat in eigentlich allen Bereichen die Nase vorne. Zudem spielen die Badener sehr gerne gegen Aufsteiger und Schlusslichter. So ist Hoffenheim seit sechs BL-Partien gegen Liga-Neulinge ungeschlagen und holte dabei 14 von 18 möglichen Punkten (4S, 2U).

Außerdem mussten die Kraichgauer seit fünf Vergleichen mit Teams auf dem letzten Tabellenplatz keine Niederlage mehr hinnehmen (3S, 2U). Die Hoffenheimer erzielten dabei satte 16 Tore. Wir rechnen damit, dass die Gäste diese Serien ausbauen können.