Dortmund - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten 16.4.24

Unser Dortmund - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 16.04.2024 lautet: Im Rückspiel steht Borussia Dortmund vor einer schwierigen Aufgabe. Wir entscheiden uns im Wett Tipp heute am Ende für Treffer auf beiden Seiten.

Borussia Dortmund hatte in der Vorwoche zu Gast bei Atletico gegen das hohe und aggressive Pressing der Hausherren gewaltige Probleme. Zudem agierten die Dortmunder recht mutlos, leisteten sich viele leichte Ballverluste und waren in der Offensive wenig kreativ. Am Ende verpassten die Madrilenen durch eine inkonsequente Chancenverwertung einen höheren Sieg und musste sich nach einem Gegentreffer von Haller in der 81. Minute sogar mit einem knappen 2:1-Sieg begnügen, der fürs Rückspiel am Dienstag im Signal-Iduna-Park alle Möglichkeiten offen lässt.

Hier spielen wir mit einer Quote von 1,55 bei ODDSET die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Atletico Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Atletico blieb seit 10 Partien nicht mehr ohne Gegentor

Die Colchoneros kassierten in 46 Saison-Spielen 58 Gegentreffer

In den CL-Duellen beider Teams in Dortmund fielen im Schnitt 3,5 Tore



Dortmund vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen die Schwarz-Gelben (463 Mio. Euro) und die Colchoneros (417 Mio. Euro) beinahe gleichauf. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das eine leichte Favoritenstellung für die Hausherren bei der Dortmund vs Atletico Madrid Prognose.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,25. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Spanier bei den Buchmachern, die immer wieder auch Wetten ohne Einzahlung im Angebot haben, aber auch nur mit durchschnittlichen Quoten von 3,10 belohnt. Für die Wette „Atletico kommt weiter“ bezahlen die Bookies dagegen lediglich Quoten zwischen 1,36 und 1,44.

Dortmund vs Atletico Madrid Prognose: Wer zieht ins Halbfinale ein?

Nach jetzigem Stand würde der BVB in der Bundesliga auf Platz 5 das erneute Ticket für die Champions League verpassen. Im Duell mit RB Leipzig haben die Borussen aber nur wegen der schlechteren Tordifferenz das Nachsehen. So war der Sieg am Wochenende in Mönchengladbach extrem wichtig. Die Gäste lagen bereits ab der 28. Minute mit 2:0 in Führung, mussten nach einer Gelb-Roten-Karte kurz nach der Halbzeit aber noch mal um den Sieg zittern.

Am Ende brachte Dortmund die drei Punkte (2:1) mit Leidenschaft, Cleverness und Souveränität nach Hause. Nun möchte sich der Verein erstmals seit 2013 wieder für das CL-Halbfinale qualifizieren. In 18 Heimspielen gegen spanische Vereine gab es gerade mal drei Niederlagen (8S, 7U). Von den jüngsten 13 Vergleichen gegen Teams aus Spanien konnte der BVB aber nur drei für sich entscheiden (5U, 5N). Zudem gingen sechs der letzten sieben Viertelfinal-Partien in der Königsklasse verloren.

In La Liga hat Atletico nach 31 Spieltagen schon 17 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid. Für die Colchoneros geht es im Endspurt somit nur noch darum, sich das nächste Ticket für die Königsklasse zu sichern. Das Polster auf Rang 5 beträgt immerhin vier Punkte. Daheim sind die Männer von Coach Diego Simeone stark. 43 Zähler aus 16 Heimspielen bei nur einer Niederlage reichen in der Heimtabelle für Platz 1. Auch in der Königsklasse ist man nach dem 2:1 gegen den BVB seit 17 K.o.-Heimspielen ungeschlagen.

Es winkt das vierte CL-Halbfinale im 13. Jahr unter Simeone. Dafür ist die Bilanz in der Fremde mit nur fünf Siegen und sieben Pleiten ( Platz 7 im Auswärtsranking) negativ. Auch die Defensive ist nicht sattelfest. Beim 3:1-Erfolg am Wochenende daheim gegen Girona musste Atletico das 58. Gegentor in 46 Saisonspielen hinnehmen. Der Schnitt von rund 1,25 kassierten Toren pro Spiel ist der schlechteste in der Ära Simeone. Dafür ist in der Offensive Verlass auf Antoine Griezmann. Der Franzose kommt in dieser Saison schon auf 21 Treffer.

Dortmund - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Gladbach (A), 1:2 Atletico Madrid (A), 0:1 VfB Stuttgart (H), 2:0 Bayern München (A), 3:1 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:1 Girona (H), 2:1 Dortmund (H), 2:1 Villarreal (A), 0:3 Barcelona (H), 2:1 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Atletico Madrid: 1:2 (A), 0:2 (A), 4:0 (H), 1:2 (H), 1:0 (A)



Das erste Duell beider Vereine stammt aus der Saison 1965/66 und dem Pokal der Pokalsieger. Hier setzte sich der BVB nach einem 1:1 in Madrid und einem 1:0-Heimsieg im Viertelfinale durch. Die anderen fünf Vergleiche stammen aus der Champions League. Die ersten vier Aufeinandertreffen stammen aus der Gruppenphase. Hier feierte jeder Verein einen Heim- und einen Auswärtssieg.

In der Vorwoche wurde der Wert von 2,5 Toren übertroffen. Fallen auch im Rückspiel wieder mindestens drei Treffer, bekommt ihr dafür bei Betway eine Quote von 1,65. Wie der Buchmacher im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch der Betway Test.

Unser Dortmund - Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Im Hinspiel war Atletico deutlich überlegen und hätte eigentlich höher gewinnen müssen. Finden die Schwarz-Gelben nun ein Mittel gegen die Colchoneros? Sicherlich werden die Hausherren nicht mehr so fehlerhaft und mutlos agieren.

Ob das fürs Weiterkommen reicht, ist fraglich. Wir rechnen am Ende mit einem engen und spannenden Fight auf Augenhöhe, der gut und gerne auch in die Verlängerung gehen kann. Dabei dürfte kein Keeper eine Weiße Weste behalten.