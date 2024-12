Dortmund - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 15.12.2024

SPORT1 Betting 14.12.2024 • 08:00 Uhr Dortmund - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt der BVB an den Top 4 dran?

Unser Dortmund - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.12.2024 lautet: Nach nur einem Sieg in den letzten vier Liga-Spielen braucht der BVB einen Dreier. Diesen muss man den Hausherren im Wett Tipp heute gegen eine auswärtsschwache TSG aber zutrauen.

Im ersten Spiel unter Christian Ilzer feierte Hoffenheim einen spektakulären 4:3-Heimsieg gegen RB Leipzig. In den folgenden fünf Pflichtspielen unter dem neuen Coach blieb die TSG aber ohne Sieg (2U, 3N) und läuft so sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League ihren Zielen hinterher. Unter der Woche gab es nur ein 0:0 gegen FCSB.

Auch der 14. Spieltag verspricht keine Besserung. Denn die Kraichgauer sind am späten Sonntagnachmittag beim besten Heimteam im Oberhaus zu Gast. Auch die Quoten der Dortmund Hoffenheim Prognose trauen den Badenern nicht wirklich viel zu.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 2,05 bei ODDSET den Dortmund Hoffenheim Wett Tipp heute “Sieg Dortmund & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Hoffenheim auf “Sieg Dortmund & Unter 4,5 Tore”:

Der BVB ist das beste Heimteam der Bundesliga

Hoffenheim ist in dieser Spielzeit noch ohne Auswärtssieg

Die TSG konnte nur 3 von 19 Gastspielen in Dortmund gewinnen

Dortmund vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Der Heimvorteil und die Tabellensituation spielen bei den Dortmund vs Hoffenheim Quoten der besten Buchmacher eine große Rolle. Während der BVB auf Rang 6 der Tabelle steht, findet sich die TSG lediglich auf Platz 14 wieder.

So bleiben die Quoten für einen Heim-Dreier bei einem Höchstwert von 1,43 hängen. Auf der anderen Seite wird ein Sieg der Auswärtsmannschaft mit Dortmund gegen Hoffenheim Wettquoten um 6,50 bezahlt.

Dortmund vs Hoffenheim Prognose: Daheim sind die Westfalen eine Macht

Nur an drei Spieltagen dieser Saison stand der BVB bisher unter den Top 4 der Liga. Da sich Dortmund am vergangenen Spieltag mit einem Punkt in Gladbach begnügen musste, während die Konkurrenz aus München, Leverkusen und Leipzig Siege feierte, ist der Rückstand auf einen Champions-League-Platz weiter angewachsen. Mit dem 1:1 am Samstag bei den Fohlen konnten die Schwarz-Gelben zwar den Abwärtstrend nach zuletzt vier Auswärtsniederlagen in Serie in der Liga stoppen, nach der Führung im Borussia-Park ließen die Männer von Nuri Sahin aber durch fehlende Entschlossenheit und Effizienz wieder mal einen weiteren Treffer und damit wohl die Entscheidung liegen.

Insgesamt erspielte man sich zu wenige gefährliche Abschlüsse. So bleibt der BVB mit gerade mal zwei Zählern aus sechs Partien weiterhin in der Auswärtstabelle auf Rang 16 stehen. Damit hat man den Negativ-Vereinsrekord aus der Saison 1991/92 eingestellt. Dafür sind die Westfalen mit sechs Siegen, einem Remis und 19:7 Toren das beste BL-Heimteam und bauen auch im Dortmund Hoffenheim Tipp auf diese Statistik. Unter der Woche gab es allerdings eine spektakuläre 2:3-Heimniederlage gegen den FC Barcelona.

Nach dem guten Auftakt unter Coach Ilzer gegen Leipzig setzte es für die TSG mit dem 0:3 in Braga, dem 0:2 in Mainz und dem 0:3 in Wolfsburg wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen hintereinander. Mit dem 1:1 am vergangenen Spieltag daheim gegen Freiburg konnte Hoffenheim diese Serie immerhin beenden und verbuchte das Remis am Ende auch als Erfolg. Aber damit macht der Verein in der Tabelle keine großen Sprünge. Die Kraichgauer haben nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Immerhin präsentierte sich die TSG defensiv wesentlich stabiler als zuletzt und kämpfte sich ein weiteres Mal nach einem Rückstand zurück. Trotzdem kassierte man im 27. Heimspiel in Serie mindestens ein Gegentor. Die Mannschaft ist verunsichert. Es fehlen Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Zudem versucht der Trainer noch die richtige Balance zu finden. 25 Gegentore werden nur von Heidenheim (28), Kiel (33) und Bochum (34) übertroffen. Der Trainer-Effekt scheint schon wieder verpufft zu sein. Zudem wartet Hoffenheim in dieser BL-Saison noch auf einen Auswärtssieg (3U, 3N).

Dortmund - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:3 FC Barcelona (H), 1:1 Gladbach (A), 1:1 Bayern München (H), 3:0 Dinamo Zagreb (A), 4:0 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:0 FCSB (H), 1:1 Freiburg (H), 0:3 Wolfsburg (A), 0:2 Mainz (A), 0:3 Sporting Braga (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Hoffenheim: 2:3 (H), 1:0 (H), 3:1 (A), 1:0 (A), 1:0 (H)

Mit 17 Siegen in 35 Aufeinandertreffen bei nur acht Niederlagen führt Dortmund die Bilanz gegen Hoffenheim klar an (10U). Zu Gast beim BVB verließ die TSG in 19 Versuchen auch nur in drei Fällen den Platz als Sieger (5U, 11N). Einer dieser Erfolge glückte aber im letzten Duell, was in der Dortmund Hoffenheim Prognose zumindest ein bisschen Hoffnung gibt.

Am 23. Spieltag der Vorsaison gewannen die Kraichgauer mit 3:2 im Signal Iduna Park. Zur Pause hatten die Hausherren noch mit 2:1 geführt. Dann drehten die Badener mit einem Doppelpack des heutigen Borussen Maximilian Beier die Partie. Das war der erste Erfolg für die Hoffenheimer nach acht vergeblichen Versuchen (1U, 7N).

In den jüngsten fünf Pflichtspielen kam die TSG gerade mal auf ein Tor. Der BVB kassierte in den vergangen vier Heimspielen nur drei Gegentreffer, zwei davon unter der Woche gegen Barcelona. Dieses Wissen nutzen wir für einen Dortmund vs Hoffenheim Tipp.

So seht ihr Dortmund - Hoffenheim im TV oder Stream:

15. Dezember 2024, 17:30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN besitzt die Exklusivrechte am Bundesliga-Sonntag. Der Streaming-Anbieter überträgt alle Duelle um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr sowie zehn Spiele um 19:30 Uhr. Dazu gehört auch das Duell zwischen dem BVB und der TSG.

Anpfiff im Signal-Iduna-Park von Dortmund ist um 17:30 Uhr.

Dortmund vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Couto, Can, Bensebaini, Kabar - F. Nmecha, Sabitzer, P. Groß, Beier, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Lührs, Ryerson, Azhil, Duranville, Malen, Reyna

Startelf Hoffenheim: Baumann - Gendrey, Arthur Chaves, Nsoki, Prass - Stach, Samassekou, Bischof, Bruun Larsen, Kramaric - Hlozek

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp (Tor), Hranac, D. Jurasek, Kaderabek, Tabakovic, Geiger, Moerstedt, Berisha, Akpoguma

Die Verletzten-Situation beim BVB hat mit der Verleztung von Nico Schlotterbeck erneut einen Rückschlag bekommen. Zusätzlich fehlen noch Anton und Adeyemi, Ryerson musste mit Kreislaufproblemen beim Spiel gegen Barcelona ins Krankenhaus, sein Einsatz wackelt gehörig.

Die Gäste müssen dagegen auf Spieler wie Kabak, Prömel, Lenz, Grillitsch, Tohumcu, Bebou und Bülter verzichten. Zudem werden beide Trainer nach den Europapokal-Partien laut Dortmund vs. Hoffenheim rotieren.

Unser Dortmund - Hoffenheim Tipp: Sieg Dortmund & Unter 4,5 Tore

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher. Die Hausherren sind zurecht die Favoriten. Daheim ist der BVB in dieser Saison einfach stark.

Auf der Gegenseite tun sich die Hoffenheimer in der Fremde viel schwerer als vor den eigenen Fans und können auch keine gute Form vorweisen. Des Weiteren gab es für die TSG bei den Westfalen selten etwas zu holen. Da die Kraichgauer Probleme mit ihrer Offensive haben, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.