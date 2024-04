Dortmund - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 01.05.2024

Unser Dortmund - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.05.2024 lautet: Seit zehn Champions-League-Heimspielen ist Borussia Dortmund ungeschlagen. In unserem Wett Tipp heute ist eine Fortsetzung dieser Serie nicht ausgeschlossen.

Weder Dortmund noch PSG haben am vergangenen Wochenende ihre Generalproben erfolgreich abgeschlossen. Der BVB verlor zu Gast bei RB Leipzig ein entscheidendes Duell um den vierten Tabellenplatz. Und „Les Parisiens“ patzten beim 3:3 gegen Le Havre, wurden dank der Schützenhilfe von Lyon (3:2-Sieg vs. Monaco) dennoch vorzeitig französischer Meister. Bereits in der Gruppenphase trafen die beiden Halbfinalisten aufeinander. In beiden Gruppenspielen erzielten die Schwarz-Gelben insgesamt nur einen Treffer.

Für den Wett Tipp heute haben wir uns bei Oddset eine Quote von 1,71 für „Dortmund unter 1,5 Tore“ zurechtgelegt.

Darum tippen wir bei Dortmund vs PSG auf „Dortmund unter 1,5 Tore“:

PSG hat in den letzten 3 direkten Duellen insgesamt nur 1 Gegentor kassiert.

PSG hat die letzten beiden Auswärtsspiele in der Königsklasse (Real Sociedad, Barcelona) insgesamt mit 6:2 Toren jeweils gewonnen.

Dortmund hat sich in der Königsklasse erst 18 Großchancen erspielt (11.) - PSG bereits 36 (2.).



Dortmund vs PSG Quoten Analyse:

Für beide Vereine ist es die vierte Teilnahme an einem Halbfinale in der Königsklasse. Im Signal Iduna Park verlor der BVB zuletzt nur zwei von 21 CL-Heimspielen, ist mit Siegquoten bis 2,80 aber auch bei den deutschen Wettanbietern leichter Außenseiter.

Der französische Vertreter gewann seine letzten beiden Auswärtsspiele in der Champions League und könnte bei einem weiteren Dreier in der Ferne erstmals drei Gastauftritte in Serie gewinnen. Bei Wettquoten bis zu 2,45 ist das überhaupt nicht ausgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs PSG Prognose: Die schwächste Offensive im Halbfinale

Neben Real Madrid (19,4 xG), Bayern München (17,5 xG) und PSG (19,9 xG) hat Dortmund (12,7 xG) das Halbfinale in der Champions League erreicht. Im Vergleich zu den drei weiteren Titelkandidaten haben die Schwarz-Gelben mit Abstand die schwächste erwartbare Offensive auf die Beine gestellt.

Der 4:2-Heimsieg im Rückspiel gegen Atletico Madrid sollte über diese Tatsache nicht hinwegtäuschen. Sechs der bisherigen zehn Auftritte in der diesjährigen Königsklasse endeten für die Terzic-Schützlinge mit „Unter 1,5 Toren“ im Spiel.

Das Duell mit PSG gab es bereits in der Gruppenphase. Dort verlor der BVB zunächst das Auswärtsspiel im Parc de Princes (0:2) und kam auch im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 hinaus.

In beiden Begegnungen war der BVB unterlegen und erzielte insgesamt nur einen Treffer. Am ersten Spieltag (2,86:1,38 xG) sowie zum Abschluss der Gruppenphase (2,44:0,66 xG) hatte die Mannschaft von Luis Enrique eindeutig bessere Torchancen und erspielte sich mehr erwartbare Treffer.

Dortmund - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:4 RB Leipzig (A), 1:1 Leverkusen (H), 4:2 Atletico Madrid (H), 2:1 Gladbach (A), 1:2 Atletico Madrid (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 3:3 Le Havre (H), 4:1 Lorient (A), 4:1 Lyon (H), 4:1 Barcelona (A), 2:3 Barcelona (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. PSG: 1:1 (H), 0:2 (A), 0:2 (A), 2:1 (H), 0:0 (A).



Das ist der Übergang zum frisch gekürten Meister der Ligue 1. PSG spielte am letzten Wochenende zwar nicht die Sterne vom Himmel (3:3 vs. Le Havre) schonte aber einige Top-Spieler und konnte am Ende des Spieltages trotzdem die zehnte Meisterschaft aus den letzten zwölf Spielzeiten feiern.

Von den vier übrig gebliebenen Halbfinalisten stellt PSG mit 19,9 erwartbaren Toren die beste Offensive, hat die meisten Großchancen erspielt (36) und durchschnittlich die meisten Torschüsse pro Partie abgegeben (5,9).

Zudem ist Kylian Mbappé mit acht Toren in dieser CL-Saison der beste Torschütze der Königsklasse und nur noch zwei Tore davon entfernt, der neunte Spieler mit 50 Toren in der Champions League zu werden.

Kann PSG den eigenen Ansprüchen gerecht werden und in Dortmund weiterhin von seiner starken Offensive profitieren, sind Quoten von circa 1,88 für „PSG über 1,5 Tore“ ein klares Ziel für einen Sportwetten Bonus.

Unser Dortmund - PSG Tipp: Dortmund unter 1,5 Tore

Die Hintermannschaft des BVB hat pro Spiel die meisten erwartbaren Gegentore in der Königsklasse zugelassen (1,8 xGA). PSG ist von einem Wert dieser Größenordnung ziemlich weit entfernt (1,09 xGA pro CL-Spiel) und hat in fünf der letzten sechs Partien auf der größten europäischen Bühne maximal ein Gegentor kassiert.