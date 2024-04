Dortmund - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten |06.04.24

Unser Dortmund - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Der BVB ließ zuletzt mit einem 2:0 in München aufhorchen und will in unserem Wett Tipp heute gegen die Recken aus dem Schwabenland einen weiteren Triumph vermelden.

Dortmund bot jüngst in der Münchner Allianz-Arena eine starke Vorstellung und setzte sich nicht unverdient mit 2:0 gegen Rekordmeister FC Bayern durch. Es war bereits der fünfte Pflichtspiel-Sieg am Stück für die Recken aus dem Ruhrpott. Der VfB Stuttgart entging kürzlich in der heimischen Mercedes-Benz-Arena gegen Aufsteiger Heidenheim nur knapp einer Blamage. Erst in der Nachspielzeit sorgte Deniz Undav für den 3:3-Endstand.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,15 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Dortmund vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Schwarz-Gelb vermeldete jüngst 4 BL-Siege am Stück.

Der VfB bestritt 10 von 13 Liga-Auswärtsspielen mit 3 oder mehr Toren.

Seit Februar 2007 hat der BVB nur eines von 14 Duellen im Signal-Iduna-Park gegen die Schwaben verloren (8S, 5U).



Dortmund vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten am Markt „1x2″ verläuft im Sand. Anhand der Dortmund VfB Stuttgart Wettquoten lässt sich auf ein Duell zwischen zwei ebenbürtigen Mannschaften schließen, wobei aufgrund des Heimrechts den Schwarz-Gelben leichte Vorteile eingeräumt werden.

Acht Mal trennten sich beide Teams zuletzt im Signal-Iduna-Park mit mehr als 2,5 Treffern. Auch der Buchmacher ODDSET rechnet mit drei oder mehr Toren und serviert eine Quote von 1,40. Neben ansprechenden Quoten bietet der Sportwetten-Anbieter zusätzlich noch einen starken Neukundenbonus und ein umfangreiches Wettangebot. Nähere Infos dazu sind in unserem ODDSET Test zu finden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs. VfB Stuttgart Prognose: Holt der VfB den 5. Auswärtssieg am Stück?

Nach zwei sieglosen Bundesliga-Spieltagen zeigte sich die Elf von Edin Terzic zuletzt auf der Höhe und holte wettbewerbsübergreifend fünf Siege am Stück. Einer der vermeintlich größten Triumphe war zweifelsohne das 2:0 am vergangenen Spieltag in der Münchner-Allianz-Arena beim FC Bayern.

Nach zehn Jahren gelang dem BVB somit wieder ein Erfolg beim deutschen Rekordmeister. Ein Sieg, der zweifelsohne weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben spendet, zumal der Verfolger aus Leipzig zu Hause nur ein 0:0 gegen Mainz holte.

Dortmund rangiert auf Platz 4 und zeigt drei Punkte Vorsprung auf die „Roten Bullen“ auf. Mal abgesehen vom 2:3 gegen Hoffenheim wusste der BVB kürzlich im Signal-Iduna-Park zu überzeugen und fuhr drei Siege und ein Remis ein.

Sieben der letzten acht Heimspiele endeten im deutschen Oberhaus mit drei oder mehr Toren. 27 der insgesamt 53 Saisontore kamen auf heimischem Boden zustande.

Dortmund - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Bayern München (A), 3:1 Eintracht Frankfurt (H), 2:0 PSV Eindhoven (H), 2:1 Werder Bremen (A), 2:0 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:3 FC Heidenheim (H), 3:0 TSG Hoffenheim (A), 2:0 Union Berlin (H), 3:2 VfL Wolfsburg (A), 1:1 1. FC Köln (H).

Letzte Spiele Dortmund vs. VfB Stuttgart: 0:2 (A), 1:2 (A), 3:3 (A), 5:0 (H), 2:0 (A).



Der VfB Stuttgart spielt eine beeindruckende Saison. Im Vorjahr stellten die Schwaben in der Relegation gegen den Hamburger SV die Klasse sicher und in der aktuellen Spielzeit kämpft der VfB um die Champions-League-Teilnahme.

Zuletzt gegen Heidenheim offenbarte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß defensive Nachlässigkeiten und kassierte auf heimischem Boden gegen Aufsteiger Heidenheim drei Gegentore. Ob der 41-jährige Übungsleiter auch gegen den BVB am 4-4-2 mit Doppelsechs festhält, bleibt abzuwarten. Zumindest trafen mit Serhou Guirassy und Deniz Undav beide Angreifer gegen den FCH.

Offensiv gibt Stuttgart in dieser Saison ein sehr gutes Bild ab und stellt mit 63 Toren nach Leverkusen (68) und Bayern (78) die beste Offensive der Bundesliga. Pro Auswärtsspiel erzielten die Schwaben im Durchschnitt 1,77 Tore und mussten sich zudem im Schnitt 1,54 Gegentore ankreiden lassen. Zehn der 13 Duelle in der Fremde endeten mit mehr als 2,5 Treffern. Nur in einem der vergangenen neun BL-Fernduelle stand ein „Clean Sheet“ zu Buche. Wer aus seinem Dortmund VfB Stuttgart Tipp das Maximum herausholen möchte, könnte einen Bonus für Sportwetten nutzen.

Unser Dortmund - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Beide Konkurrenten sind im vorderen Bereich der Tabelle angesiedelt und kämpfen um die Champions-League-Teilnahme. Dortmund genießt jedoch das Heimrecht und kommt mit purem Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen die Bayern. Darüber hinaus hat der BVB nur eines der letzten 14 Heimspiele gegen die Schwaben verloren (8S, 5U).

Über die gesamte Spielzeit hinweg untermauerten beide Mannschaften mit durchschnittlich zwei Toren pro BL-Spiel ihren Zug zum gegnerischen Kasten und standen zudem defensiv nicht immer sicher.