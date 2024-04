DSV Leoben - SK Rapid Tipp, Prognose, Quoten | 03.04.2024

Unser DSV Leoben - SK Rapid Sportwetten Tipp zum ÖFB Cup Spiel am 03.04.2024 lautet: Der Donawitzer Sport Verein möchte im Pokal-Halbfinale eine alte Rechnung begleichen. Mehr als ein Remis ist im Wett Tipp heute gegen Rapid nach 90 Minuten aber nicht drin.

Der DSV Leoben ist in dieser Saison des ÖFB-Cups die große Überraschung und steht als einziger Zweitligist in der Runde der letzten Vier. Auf diesem Weg haben die Donawitzer schon drei Erstligisten eliminiert. Nun träumen die Montanstädter vom zweiten Pokal-Finale der Vereinsgeschichte. 1995 stand der Klub schon einmal im Endspiel und verlor dort knapp mit 0:1 gegen Rapid Wien. Im Halbfinale des laufenden Wettbewerbs treffen die Leobener am Mittwoch daheim wieder auf die Hütteldorfer.

Die Hütteldorfer stehen in der Bundesliga auf Platz 4

Auswärts sind in dieser Saison lediglich Salzburg und Sturm Graz stärker als die Wiener

Rapid ist im Kalenderjahr 2024 in 8 Pflichtspielen noch ungeschlagen (4S, 4U)



DSV Leoben vs SK Rapid Quoten Analyse:

Wenn ein Zweitligist einen Bundesliga-Vertreter empfängt, ist die Ausgangslage eigentlich klar. Das ist auch bei der DSV Leoben vs SK Rapid Prognose nicht anders.

Bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz klettern die Quoten für einen Favoritensieg in der regulären Spielzeit immerhin auf einen Schnitt von 1,45. So bekommt ihr auf der Gegenseite für einen Erfolg der Hausherren in 90 Minuten durchschnittliche Quoten von 5,77.

DSV Leoben vs SK Rapid Prognose: Sorgt der Zweitligist für die nächste Überraschung?

Der DSV Leoben entstand erst im Jahr 1992 aus einer Fusion. Nach einem Konkurs 2009 rutschten die Montanstädter bis in die steirische Landesliga ab. Mit der Saison 2023/24 ist der Verein aus dem Stadtteil Donawitz der steirischen Bezirkshauptstadt Leoben wieder im österreichischen Unterhaus angekommen. In diesem spielt der Donawitzer Sport Verein eine überraschend starke Rolle. Die Männer von Coach Rene Poms sind der erste Verfolger von Spitzenreiter Grazer AK.

Allerdings beträgt der Rückstand auf Rang 1 schon 14 Punkte. In der Fremde kann Leoben mit neun Gegentreffern in zehn Gastspielen die beste Defensive vorweisen. Fünf der sechs Pleiten in der 2. Liga kassierte man bis zum 8. Spieltag. Die Bilanz der letzten 16 Pflichtspiele steht bei elf Siegen und vier Remis (1N). Im laufenden Pokalwettbewerb konnte der DSV mit WSG Tirol (3:1), dem Wolfsberger AC (5:4 n.E.) und dem SCR Altach (2:1) daheim schon drei Erstligisten aus dem Wettbewerb werfen.

Der SK Rapid wollte in dieser Saison eigentlich den Rückstand auf die Top-Teams verkürzen. Nach den ersten 14 Runden standen die Wiener mit lediglich einem Heimsieg aber nur auf Platz 8. So wurde Trainer Zoran Barisic entlassen und durch Robert Klauß ersetzt. Der deutsche Coach drehte an den richtigen Schrauben und löste einige Knoten. So zogen die Hütteldorfer auf Platz 6 in die Meisterrunde ein. In dieser läuft es für die Grün-Weißen bisher recht ordentlich.

Rapid ist im Kalenderjahr 2024 in acht Pflichtspielen noch ungeschlagen (4S, 4U). Damit hat man nur noch einen Punkt Rückstand auf den dritten Rang. In der Fremde sind in dieser Saison lediglich Salzburg und Sturm Graz stärker als die Rapidler. Im Pokal waren die Männer von Coach Robert Klauß mit 20 Treffern in vier Partien bisher recht treffsicher. Beim 3:0-Sieg am Sonntag in Hartberg war Stürmer Marco Grüll mit einem Hattrick der Mann des Tages. Nach einer Sperre steht Stürmer Guido Burgstaller wieder zur Verfügung.

DSV Leoben - SK Rapid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele DSV Leoben: 0:0 KSV 1919 (H), 0:1 First Vienna (A), 1:0 SV Ried (H), 1:0 SKU Amstetten (A), 4:0 Stripfing (H)

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 3:0 TSV Hartberg (A), 3:0 First Vienna (H), 0:0 LASK (H), 1:1 Austria Klagenfurt (A), 1:1 Austria Lustenau (H)

Letzte 5 Spiele DSV Leoben vs SK Rapid: 1:4 (H), 0:1 (A), 0:3 (A), 2:5 (H), 2:0 (H)



In 19 Duellen mit Rapid ging Leoben nur zweimal als Sieger vom Feld. Diese beiden Erfolge holte der Verein Anfang der 90er Jahre noch als Donawitzer SV Alpine in der Bundesliga. Dem gegenüber stehen fünf Remis und 19 Niederlagen. Alle vier Pokal-Vergleiche gingen an die Wiener. Im letzten Aufeinandertreffen setzten sich die Hütteldorfer in der zweiten Cup-Runde der Saison 2008/09 erst in der Verlängerung mit 4:1 durch.

Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Wer dem Außenseiter dieses Mal nach 90 Minuten auch ein Remis zutraut, bekommt dafür bei Bwin eine Quote von 4,40. Diese Wette könnt ihr mit dem aktuellen Bwin Gutschein deutlich entspannter spielen.

Unser DSV Leoben - SK Rapid Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Rapid muss gewarnt sein! Schon drei Erstligisten fielen in dieser Saison dem DSV zum Opfer. Auch am Mittwoch trauen wir dem Zweitligisten gegen den großen Favoriten einen engen Kampf zu. Da aber auch die Hütteldorfer in diesem Jahr in toller Form sind, ist für die Gastgeber in der regulären Spielzeit unserer Meinung nach nicht mehr als ein Remis drin. Dabei dürften auf beiden Seiten Tore fallen.