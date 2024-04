Düsseldorf – Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2024

Unser Düsseldorf - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem defensiv geführten Kräftemessen mit Vorteilen für die Nordrhein-Westfalen aus.

Düsseldorf träumt nach fünf Jahren Zweitklassigkeit vom Aufstieg. Derzeit belegt die Fortuna den dritten Platz und wäre zumindest in der Relegation vertreten. Die Kleeblätter aus Fürth beendeten jüngst eine Negativserie von fünf sieglosen Spielen und setzten sich zu Hause gegen Kaiserslautern, dank eines Treffers in der Nachspielzeit, mit 2:1 durch.

Beide Konkurrenten waren zuletzt siegreich. Dennoch favorisieren wir die Gastgeber aus Düsseldorf und tendieren zu “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”. Sportwetten.de hält für diesen Spielausgang eine Quote in Höhe von 1,80 bereit.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Fürth auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Düsseldorf ist zu Hause eine Bank und blickt auf 3 Liga-Erfolge am Stück.

Die Spielvereinigung ging hingegen kürzlich im deutschen Unterhaus auswärts 5 Mal in Folge leer aus.

Fortuna hat keines der 13 Heimspiele gegen Fürth verloren (6S, 7U). 10 der 13 direkten Duelle in der Merkur-Spiel-Arena brachten weniger als 3,5 Tore mit sich.



Düsseldorf vs Fürth Quoten Analyse:

Satte zehn Punkte mehr holten die Düsseldorfer in der bisherigen Saison gegenüber den Kleeblättern. Ein Umstand, der auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Diese tendieren zum Heimsieg und bewerten den Triumph der Nordrhein-Westfalen mit einer durchschnittlichen Quote von 1,55.

Die letzten vier Kräftemessen in der Merkur-Spiel-Arena brachten jedoch nur Remis mit sich. Im Falle einer erneuten Punkteteilung hält Tipwin den 4,5-fachen Wetteinsatz bereit. Genauere Informationen zum Bookie sind dem Tipwin Test zu entnehmen. Obwohl die Fürther auswärts nur bedingt für Torgefahr sorgten, gehen die Wettanbieter von drei oder mehr Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs. Fürth Prognose: Schlägt die beste Offensive der Liga wieder zu?

Satte 63 Tore hat Düsseldorf in der laufenden Spielzeit erzielt. Da kann kein anderer Zweitligist mithalten. Die Fortuna zeigte sich kürzlich bärenstark und holte 15 Punkte in den vergangenen fünf Liga-Spielen. Der letzte Misserfolg geht bereits auf den 20. Spieltag zurück und musste nach einem 3:4 in Paderborn hingenommen werden.

Derzeit belegen die Recken von Trainer Daniel Thioune den dritten Platz und dürfen vorerst von der Aufstiegsrelegation träumen, wobei noch fünf Spiele ausstehen und der Vorsprung auf den Hamburger SV nur drei Punkte beträgt.

Nach drei sieglosen Heimspielen am Stück steigerte Düsseldorf zuletzt die Ausbeute mit drei Siegen in Serie deutlich. Alle drei Heimsiege kamen als “Clean Sheet” zum Vorschein.

Die Nordrhein-Westfalen absolvierten fünf der letzten sechs Begegnungen in der Merkur-Spiel-Arena mit weniger als 2,5 Toren. Allgemein brachten zehn der 14 Partien auf heimischem Boden weniger als 3,5 Tore mit sich.

Düsseldorf - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:0 Wehen Wiesbaden (A), 2:0 Eintracht Braunschweig (H), 0:4 Bayer Leverkusen (A), 3:1 Kaiserslautern (A), 4:0 VfL Osnabrück (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:1 Kaiserslautern (H), 0:2 VfL Osnabrück (A), 1:1 Hamburger SV (H), 0:1 Hansa Rostock (A), 1:4 SV Elversberg (H).

Letzte Spiele Düsseldorf vs. Fürth: 0:1 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 2:3 (A), 3:3 (H).



Seit dem Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 2022 hat Greuther Fürth nie so richtig in die Spur im deutschen Unterhaus gefunden. Im Vorjahr wurde lediglich Rang 12 beansprucht und auch in dieser Saison kann auf Rang 8 vom Aufstieg keine Rede sein. Selbst im Falle eines Triumphs gegen die Düsseldorfer würden beide Mannschaften immer noch sieben Punkte trennen.

Vor dem knappen 2:1 gegen Kaiserslautern waren die Fürther mit nur einem Punkt aus fünf Liga-Paarungen schlichtweg als Totalausfall zu bezeichnen. Vor allem die offensive Durchschlagskraft ließ mit nur zwei Toren in fünf Partien zu wünschen übrig.

Satte fünf Niederlagen mussten die Schützlinge von Trainer Alexander Zorniger kürzlich in der Ferne hinnehmen. In den vergangenen drei Auswärtsspielen verpassten die Kleeblätter einen eigenen Treffer. Sämtliche Duelle in der Fremde gingen mit Teams auf den Plätzen 1 bis 7 verloren.

Die zahlreichen Bookies bieten durchaus die eine oder andere interessante Aktion für den Düsseldorf Fürth Tipp. Vor allem mit einer Freebet kann das eigene Risiko fast komplett ausgeschlossen werden.

Unser Düsseldorf – Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Auf heimischem Boden hat Düsseldorf bisweilen noch nie gegen die Kleeblätter verloren und spielte somit stark auf. Da die letzten vier Begegnungen jedoch ein Remis in der Merkur-Spiel-Arena mit sich brachten, sollte das Unentschieden in den Sportwetten Tipp mit einfließen. Düsseldorf stand kürzlich auf heimischem Boden defensiv sehr sicher und absolvierte zudem fünf der letzten sechs Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren.