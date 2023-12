Elversberg - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten | 10.12.2023

Unser Elversberg - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.12.2023 lautet: Aufsteiger und Drittliga-Meister Elversberg kassierte am letzten Spieltag, ebenso wie Nürnberg, fünf Gegentore. Im Wett Tipp heute erwarten wir zwei labile Defensiven.

Nürnberg ist seit der letzten Länderspielpause völlig von der Rolle. An den vergangenen beiden Spieltagen ließ die Hintermannschaft der Gäste insgesamt neun Gegentreffer zu. Auswärtsspiele der Franken (32 Tore) boten nach Schalke (33 Tore) die torreichsten Gastauftritte der 2. Bundesliga. Es sind nicht nur Gegentreffer, die zu diesen hohen Endergebnissen führen. Ebenso wie Elversberg blieb Nürnberg nur an zwei der ersten 15 Spieltage torlos.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Nürnberg auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Elversberg vs Nürnberg Quoten Analyse:

Elversberg vs Nürnberg Prognose: Keine Beständigkeit in der Defensive

Christian Fiel geht mit dem 1. FCN gerade durch eine schwierige Phase. Mittlerweile kassierten die Gäste 31 Gegentore - so viele wie noch nie nach 15 Spieltagen in der eingleisigen 2. Bundesliga.

Elversberg - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Vor diesem Duell trafen beide Mannschaften erst einmal aufeinander, im DFB-Pokal 2010. Damals gewann Nürnberg die Partie auswärts mit 3:0. Die kommende Begegnung ist das erste Liga-Duell überhaupt. Dieses sollte von einigen Torszenen begleitet werden. Nürnberg beendete seine bisherigen Gastauftritte mit durchschnittlich 4,00 Toren in der Partie. Die gastgebenden Saarländer versorgten ihr Publikum in dieser Spielzeit mit 3,29 Treffern pro Heimspiel.

Auffallend viele Auswärtsspiele der Franken wurden in dieser Saison mit mehr als fünf Toren abgepfiffen (38 Prozent). Will die Truppe von Christian Fiel mit Punkten aus diesem Spieltag gehen, sind sie auf den Torriecher von Can Uzun angewiesen. Der Angreifer erzielte bislang die meisten Tore für den 1. FCN (6). Tendenziell erwarten wir keine signifikante Verbesserung der Nürnberg-Defensive. Daher halten wir eine Quote von 1,80 für „Elversberg Über 1,5 Tore“ bei Betano für spielbar. Vor allem, weil die Saarländer diesen Wert in zwei der letzten drei Heimspiele übertrafen.