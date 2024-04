Everton - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 24.04.2024

Unser Everton - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.04.2024 lautet: Das Merseyside Derby ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung, auch wenn der Beweggrund völlig unterschiedlich ist. Abstiegskampf gegen Titelrennen - unser Wett Tipp heute gibt nur einer der beiden Mannschaften einen Grund zum Jubeln.

Die Everton-Fans dürften mit der Flut an Emotionen derzeit vollkommen überfordert sein. Auf die vernichtende 0:6-Niederlage bei Chelsea antwortete Everton mit einer deutlichen Leistungssteigerung und gewann 2:0 gegen Nottingham Forest. Liverpool hat sich nach zwei sieglosen Liga-Spielen in Serie sowie dem zusätzlichen Ausscheiden in der Europa League zurückgemeldet und durch ein 3:1 gegen Fulham die Titelambitionen untermauert.

Im Wett Tipp heute erwarten wir konzentrierte Defensivarbeit, aber fehlende Offensive Evertons, was uns bei ODDSET zur Quote von 2,10 für „Beide Teams treffen: Nein“ bringt.

Darum tippen wir bei Everton vs Liverpool auf „Beide Teams treffen: Nein“:

In keinem der letzten 4 Merseyside Derbys trafen beide Teams.

Laut erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus treffen 2 der 4 besten Defensiven der Premier League aufeinander.

Everton hat die wenigsten Tore aus dem Spiel heraus erzielt (16).



Everton vs Liverpool Quoten Analyse:

In einem Derby mit einer Gratiswette auf den Außenseiter zu setzen ist oftmals eine gute Gelegenheit für einen Überraschungs-Coup. Everton bringt euch im Falle eines Sieges maximal eine Wettquote von 6,30.

Liverpool schwankte in den letzten Begegnungen überraschend oft und hatte vor allem in der eigenen Offensive mehrfach Schwierigkeiten. Die maximale Siegquote von 1,50 wäre uns in diesem Derby etwas zu niedrig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs Liverpool Prognose: Lieben die Fans ihre Toffees erneut?

Sechs Tage können im Fußball eine Welt bedeuten und die Stimmung im Umfeld eines Vereins drastisch verändern. Sechs Tage nach dem katastrophalen Auftritt an der Stamford Bridge und einer 0:6-Pleite gegen Chelsea wurde Everton im Anschluss an einen 2:0-Sieg gegen Nottingham von den Fans mit „We love you Everton“-Sprechchören verwöhnt.

Ein weiterer Dreier wäre im Ringen um den Klassenerhalt Gold wert, kann gegen Liverpool allerdings nicht erwartet werden. Everton hat in keinem der vier vorangegangenen Merseyside Derbys einen einzigen Treffer erzielt und ist auch im erneuten Aufeinandertreffen der klare Außenseiter.

Die beste Chance der Toffees liegt ironischerweise darin, die Offensive der Reds vom eigenen Tor erfolgreich fernzuhalten. Das Verteidigen zählt in dieser Spielzeit zu den großen Stärken der Hausherren, die mit 32,27 erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus zu den vier besten Defensiven der Premier League gehören.

Ärgerlich ist nur, dass Liverpool ähnlich sortiert in der Hintermannschaft ist und mit 27,58 erwartbaren Gegentoren aus dem laufenden Spiel heraus im Ranking sogar noch einen Platz vor den Toffees positioniert ist (3.).

Everton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 2:0 Nottingham Forest (H), 0:6 Chelsea (A), 1:0 Burnley (H), 1:1 Newcastle (A), 1:2 Bournemouth (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 Fulham (A), 1:0 Atalanta Bergamo (A), 0:1 Crystal Palace (H), 0:3 Atalanta Bergamo (H), 2:2 Manchester United (A).

Letzte 5 Spiele Everton vs. Liverpool: 0:2 (A), 0:2 (A), 0:0 (H), 0:2 (A), 1:4 (H).



Trotzdem muss Everton nicht unbedingt mit einer Niederlage vom Feld gehen. Sean Dyche kann im Offensiv-Bereich vor allem auf die eigenen Standards vertrauen. Mit 15 Treffern nach einem ruhenden Ball haben die Toffees nach Arsenal (18) die beste Standard-Offensive der Premier League.

Zudem sah Liverpool in den vergangenen Wochen vor allem im Angriff nicht nach dem Powerhouse aus, das Jürgen Klopp ansonsten auf das Feld schickte. Die Reds erzielten bis zum jüngsten 3:1-Erfolg gegen Fulham in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen insgesamt nur einen einzigen Treffer.

Auswärts haben die Spieler von Jürgen Klopp 43 Prozent ihrer Treffer erzielt, während sich Everton im eigenen Stadion nur 38 Prozent der Gegentore gefangen hat. Zudem konnte die Mannschaft von Sean Dyche in 38 Prozent ihrer Heimspiele ein Gegentor verhindern.

Durchschnittlich fielen in den bisherigen Heimspielen im Goodison Park nur 2,25 Tore pro Partie. Ebenso interessant ist, dass keines der letzten vier direkten Aufeinandertreffen „Über 2,5 Tore“ bereitgestellt hat. Bei ODDSET könnt ihr diese Tendenz zu eurem Vorteil nutzen und die Quote von 2,45 für „Unter 2,5 Tore“ im Spiel testen.

Unser Everton - Liverpool Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Zwei der vier besten erwartbaren Defensiven aus dem laufenden Spiel heraus treffen im stets umkämpften Merseyside Derby aufeinander. Everton ist der entscheidende Faktor in diesem Vergleich. Die Toffees sind defensiv nur schwer zu knacken, haben offensiv aber schon mehrere schwache Spiele abgeliefert.