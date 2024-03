Fiorentina - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 30.03.2024

Unser Fiorentina - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.03.2024 lautet: Florenz muss im Rennen um den Europapokal den Punkteschnitt wieder nach oben schrauben. Im Wett Tipp heute gegen Milan dürfte es aber maximal für einen Zähler reichen.

Nach der Länderspielpause biegt auch die Saison 2023/24 der Serie A auf die Zielgerade ein. Da Inter Mailand eine außergewöhnliche Saison spielt, bleibt für den Nachbarn AC Milan maximal der Vizemeistertitel. Hier liegen die Männer von Coach Stefano Pioli mit drei Punkten Polster auf Juve und fünf Siegen in Folge allerdings gut im Rennen. Am Samstagabend wartet mit dem Gastspiel in Florenz aber eine schwierige Aufgabe.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,87 bei Bet-at-Home für die Wette Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs AC Milan auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

In der Rückrunden-Tabelle steht Florenz lediglich auf Platz 15

Milan hat 5 der letzten 7 Duelle gegen die „Viola“ gewonnen

Die Rossoneri haben die jüngsten 5 Pflichtspiele alle für sich entschieden und stehen in der Auswärts-Tabelle auf Rang 2

Fiorentina vs AC Milan Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle muss Milan nur dem Stadtrivalen Inter den Vortritt lassen. Der Vorsprung auf die „Viola“ beträgt sechs Plätze und 19 Punkte. Trotzdem gehen die besten Wettanbieter bei der Fiorentina vs AC Milan Prognose von einem engen Duell aus.

Das hat natürlich mit dem Heimvorteil der Fiorentina zu tun. In der Heimtabelle stehen die Lilien auf dem 7. Platz (8S, 3U, 3N). Für den neunten Heimsieg in dieser Saison bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,90. Mit Siegquoten von 2,52 sind die Gäste minimal favorisiert.

Fiorentina vs AC Milan Prognose: Die Rossoneri fühlen sich auswärts wohl

Nach der Hinrunde stand Florenz auf dem vierten Platz und durfte von der Champions League träumen. In der Rückrunde läuft es bei „Viola“ aber nicht mehr so rund. In neun Partien der zweiten Saisonhälfte kamen nur zwei Siege zustande (4U, 3N). Damit ist die Fiorentina auf Rang 8 abgerutscht. Noch dürfen die Lilien aber hoffen. Man hat noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Das letzte Liga-Spiel gegen Bergamo musste wegen einem tödlichen Herzinfarkt von Geschäftsführer Joe Barone abgesagt werden.

Zudem musste der Verein die Nachricht verkraften, dass Coach Vincenzo Italiano seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Auf der einen Seite ist ACF seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Allerdings konnte man auch nur drei der wettbewerbsübergreifend letzten zwölf Pflichtspiele siegreich gestalten (5U, 4N). In der Conference League, in der Florenz letzten Sommer im Endspiel stand, haben die „Gigliati“ wieder die Runde der letzten Acht erreicht.

AC Milan hat in dieser Saison die besten Karten für die erneute CL-Teilnahme. Inter als Tabellenführer ist zwar schon 14 Punkte enteilt, das Polster auf Rang 5 beträgt aber elf Zähler. Zudem steht Coach Stefano Pioli für einen starken Endspurt. In den letzten vier Spielzeiten holten die Mailänder an den letzten neun Spieltagen unter dem Trainer immer mindestens 18 Punkte. Die gute Serie zum Saisonende wurde schon eingeleitet.

Seit sechs Pflichtspielen ist die ACM ohne Niederlage. Die letzten fünf Partien wurden alle gewonnen. Auch ein Titel ist noch möglich. Milan steht im Viertelfinale der Europa League. Hier kommt es zum italienischen Duell gegen AS Rom. In der Fremde fühlt sich die Mannschaft in dieser Saison besonders wohl. Nur Inter (38) holte bisher auf des Gegners Platz mehr Punkte als „Il Diavolo“ (30). Auch die Personallage entspannt sich. In Florenz stehen Rafael Leao und Christian Pulisic wieder zur Verfügung.

Fiorentina - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 1:1 Maccabi Haifa (H), 2:2 AS Rom (H), 4:3 Maccabi Haifa (A), 0:0 FC Turin (A), 2:1 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:1 Hellas Verona (A), 3:1 Slavia Prag (A), 1:0 Empoli (H), 4:2 Slavia Prag (H), 1:0 Lazio Rom (A),

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs AC Milan: 0:1 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 4:3 (H)

Den kompletten Vergleich führt Milan nach 171 Duellen mit 77 Siegen zu 49 Niederlagen an. In Florenz haben aber die Hausherren mit 34 Erfolgen zu 26 Pleiten (24U) die Nase vorne. Sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen endeten mit einem Heimsieg.

Allerdings entschied Milan auch fünf dieser sieben Kräftemessen für sich. So auch das Hinspiel in dieser Saison, das mit 1:0 an die Rossoneri ging. Grundsätzlich hat die Truppe von Coach Pioli in den vergangenen sechs Spielen jeweils das erste Tor erzielt. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr dafür bei CrazyBuzzer eine Quote von 1,95. Wer sich bei CrazyBuzzer anmelden möchte, findet dazu alle Infos bei uns.

Unser Fiorentina - AC Milan Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Bei diesem Spiel wird zunächst der Tod von Florenz-Geschäftsführer Joe Barone im Mittelpunkt stehen. Auf dem Rasen dürfen sich die Hausherren dann beim Blick auf den direkten Vergleich Hoffnung auf etwas Zählbares machen. Mehr als einen Punkt trauen wir der „Viola“ aber nicht zu. Das hat vor allem mit der deutlich besseren Form der Gäste zu tun. Zudem ist Milan das zweitbeste Auswärtsteam der Serie A. Allzu viele Tore sollten die Fans bei diesem Vergleich auch nicht erwarten.