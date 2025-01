Frankfurt - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 17.01.2025

SPORT1 Betting 16.01.2025 • 10:00 Uhr Frankfurt - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zeigen die Borussen eine Reaktion?

Unser Frankfurt - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.01.2025 lautet: Der BVB steckt aktuell in einer Krise. So können sich die Westfalen im Wett Tipp heute zu Gast bei der SGE nicht mehr als einen Punkt ausrechnen.

Die Weihnachtsfeiertage sind zwar eine Weile her, trotzdem brennt der Baum in Dortmund so sehr wie schon lange nicht mehr. Nach dem desolaten 2:4 unter der Woche in Kiel hat der BVB die schwächste Hinrunde seit zehn Jahren absolviert. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze wird immer größer.

Coach Nuri Sahin bekommt aber immer noch die Rückendeckung der Verantwortlichen, doch schon am Freitag wartet mit dem Gastspiel in Frankfurt die nächste schwierige Aufgabe. Die Buchmacher schlagen sich bei der Frankfurt Dortmund Prognose auf die Seite der Hausherren.

Uns geht es ähnlich. Wir spielen mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten den Frankfurt Dortmund Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Dortmund auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Dortmund konnte nur eines der letzten 7 Pflichtspiele gewinnen

Die SGE hat in der Hinrunde 8 Punkte mehr gesammelt als der BVB

Aus den ersten 8 Gastspielen dieser Saison holte die Borussia lediglich 5 Punkte

Frankfurt vs Dortmund Quoten Analyse:

In dieser Saison sind die eigentlichen Kräfteverhältnisse etwas auf den Kopf gestellt. Während die SGE aktuell für die Königsklasse qualifiziert wäre (Rang 3), würde der BVB (Platz 10) nach jetzigem Stand das internationale Geschäft komplett verpassen. So können die Buchmacher mit ihren Frankfurt vs Dortmund Quoten auch nicht anders und schicken die Hausherren als Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Wert von 2,20. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Westfalen Frankfurt gegen Dortmund Wettquoten zwischen 2,95 und 3,10. In unserem Sportwetten Vergleich findet ihr den passenden Buchmacher.

Frankfurt vs Dortmund Prognose: Kann die SGE die Bilanz gegen den BVB aufpolieren?

Vor der Winterpause war der SGE etwas die Puste ausgegangen. Fünf Spiele in Folge hatte die Mannschaft von Coach Dino Toppmöller nicht gewinnen können. Auch das letzte Spiel vor der Winterpause ging mit einem 1:3 daheim gegen Mainz in die Hose. Dieses Derby war sinnbildlich für den Dezember. Trotz einer klaren Überlegenheit, stand die Eintracht am Ende mit leeren Händen da.

Das zweite Mal in der Geschichte der Bundesliga war eine Mannschaft trotz eines Chancenplus von +15 als Verlierer vom Platz gegangen, doch die Hessen haben die kurze Winterpause zum Erholen genutzt. Auf ein 1:0 bei St. Pauli im ersten Spiel des neuen Jahres folgte ein 4:1 am Dienstag daheim gegen Freiburg. Dabei ließen sich die Hausherren auch nicht von einem Rückstand beeindrucken. Mit 33 Punkten hat Frankfurt den dritten Platz gefestigt. Das Polster auf Rang 5 beträgt vier Zähler. In den jüngsten neun BL-Heimspielen kassierte die Eintracht gerade mal eine Niederlage (5S, 3U). Diese Heimbilanz bestärkt uns in unserem Frankfurt Dortmund Tipp.

Sicherlich musste der BVB zuletzt krankheitsbedingt auf viele Spieler verzichten, doch damit lässt sich das komplette Versagen, vor allem der Führungsspieler in Kiel, aber nicht erklären. Zur Pause lagen die Dortmunder bei den Störchen mit 0:3 zurück. Dieser komplette System-Ausfall war im zweiten Durchgang nicht mehr zu korrigieren (2:4). So hat Schwarz-Gelb die schlechteste Hinrunde seit zehn Jahren gespielt und nur eines der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen.

Die Entscheidung, Nuri Sahin im Sommer nach dem Ende der Amtszeit von Edin Terzic vom Assistenten zum Chef befördern, wird bei den Westfalen noch nicht korrigiert. Der Coach wird auch am Freitag in Frankfurt auf der Bank sitzen. Nach 16 Spieltagen ist die Bilanz mit sieben Siegen und sechs Niederlagen aber nur noch geringfügig positiv. Nur dreimal konnte der BVB bisher zu Null spielen. 1,7 Gegentore und 4,5 Torschüsse pro Spiel reichen jeweils nur für Rang 11. Die Champions-League-Ränge geraten immer weiter aus dem Blickfeld.

Frankfurt - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 4:1 SC Freiburg (H), 1:0 St. Pauli (A), 1:3 Mainz (H), 1:2 RB Leipzig (A), 2:3 Olympique Lyon (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:4 Holstein Kiel (A), 2:3 Bayer Leverkusen (H), 3:1 Wolfsburg (A), 1:1 Hoffenheim (H), 2:3 Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Dortmund: 0:2 (A), 1:3 (A), 3:3 (H), 0:4 (A), 1:2 (H)

Der BVB führt die Bilanz gegen die SGE mit 55 Siegen zu 34 Niederlagen recht klar an. Allerdings haben die Hessen in Frankfurt mit 24 Erfolgen in 54 Partien (15U, 15N) die Nase vorne. Bei der Frankfurt Dortmund Prognose interessiert uns vor allem der jüngste Vergleich.

Die Eintracht konnte lediglich eines der letzten 17 Spiele gegen die Borussia für sich entscheiden (5U, 11N). Zudem warten die Frankfurter seit acht Heimspielen auf einen Erfolg gegen die Westfalen (5U, 3N).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Omar Marmoush spielt die beste Saison seiner Karriere. Im Spiel gegen Freiburg sammelte der Ägypter seine Scorerpunkte Nummer 33 bis 35 in dieser Saison. Auch am Freitag muss man den Eintracht-Angreifer auf dem Zettel haben.

Trifft Marmoush gegen die Schwarz-Gelben, bekommen wir bei Leo Vegas für diesen Frankfurt Dortmund Tipp eine Quote von 2,12. Was der Buchmacher zu bieten hat und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, verrät euch unser Leo Vegas Test .

So seht ihr Frankfurt - Dortmund im TV oder Stream:

17. Januar 2025, 20:30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga der Saison 2024/2025 laufen live und größtenteils exklusiv auf DAZN. Anstoß ist freitags jedes Mal um 20:30 Uhr. Davor gibt es eine ausführliche Vorberichterstattung mit Interviews, Features und Analysen.

Die Freitagsspiele laufen durch Kooperationen mit Sky, Vodafone und MagentaTV nicht nur im Live-Stream auf DAZN, sondern auch im TV.

Frankfurt vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp – Collins, Koch, Theate – Kristensen, Skhiri, Brown – Larsson – Götze – Ekitiké, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos (Tor), Chandler, Nkounkou, Tuta, Chaibi, Dahoud, Dina Ebimbe, Höjlund, Knauff, Bahoya, Matanovic, Uzun

Startelf Dortmund: Kobel – Groß, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Nmecha – Beier, Reyna – Adeyemi, Gittens – Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer (Tor), Kabar, Lührs, Mané, Ryerson, Yan Couto, Brandt, Campbell, Can, Sabitzer, Wätjen, Duranville

Die Hausherren müssen nur auf Amenda verzichten. Auf der Gegenseite hat sich auch das Lazarett des BVB gelichtet. Voraussichtlich fehlt den Gästen am Freitag nur noch Süle.

Bei unserer Frankfurt Dortmund Prognose erwarten wir in der Startelf der Schwarz-Gelben aber einige Veränderungen.

Unser Frankfurt - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Dortmunder werden eine Reaktion zeigen. Zudem können die Schwarz-Gelben eine gute Bilanz gegen die Eintracht vorweisen. Aus diesem Grund trauen wir dem BVB unter Umständen ein Remis zu, aber mehr ist nicht drin.

Der BVB tut sich in dieser Saison in der Fremde viel schwerer als daheim. Zudem sind die Frankfurter im neuen Jahr wieder in Form gekommen. Gegen Marmoush und Co. kommt auf die wackelige Defensive der Gäste viel Arbeit zu.