Frankfurt - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten |30.03.24

Unser Frankfurt - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Die Eintracht empfängt im Wett Tipp heute Union Berlin und geht als Favorit ins Match. Die Unioner konnten sich zuletzt etwas Platz im Abstiegskampf erarbeiten, dürfen aber nicht nachlassen. Wir erwarten ein spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten des Feldes.

Union Berlin betreibt nach einer Hinrunde zum Vergessen Schadensbegrenzung in der Rückrunde und konnte sich schon neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz erspielen. Auch die Eintracht spielt eine ordentliche zweite Saisonhälfte, lässt bisweilen jedoch in der Defensive den Gegnern etwas zu viel Spielraum.

Das bringt uns zu unserem favorisierten Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,82 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

In den letzten 6 Partien von Frankfurt konnten jeweils beide Teams einen Treffer erzielen.

Union Berlin konnte immerhin in 6 der letzten 9 Spiele mindestens ein Tor erzielen.

In 9 von 17 direkten Duellen zwischen Frankfurt und Union Berlin erzielten beide Teams einen Treffer.

Frankfurt vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die Vorteile im anstehenden Bundesliga Match am Samstagnachmittag beim Heimteam aus Frankfurt und vergeben für einen Sieg der Eintracht eine Quote in Höhe von 1,97, während eine Wette auf einen Auswärtssieg eine Quote in Höhe von 3,70 einbringen würde.

Die Eintracht konnte die letzten vier Heimspiele gegen die Eisernen gewinnen, drei dieser Spiele sogar mit einem Vorsprung von mindestens zwei Treffern. So könnte sich eine Handicapwette als durchaus lohnend herausstellen, vor allem wenn ihr diese mit einem Sportwetten Bonus verbindet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Union Berlin Prognose: Kann Frankfurt mal wieder eine Weiße Weste wahren?

Die Leistungen der Frankfurter Hintermannschaft sind zu inkonstant, um ernsthaft ein Wörtchen im Kampf um die Champions-League-Plätze mitreden zu können. So steht die Eintracht momentan auf dem sechsten Rang und hat schon neun Punkte Rückstand auf den vierten Platz vorzuweisen. Das dürfte in den letzten acht Spielen der Saison kaum aufzuholen sein, zumal sich das Restprogramm der Hessen als durchaus anspruchsvoll herausstellen dürfte. So warten noch Spiele gegen die Teams auf den ersten drei Plätzen der Tabelle auf die Eintracht.

Vor heimischem Publikum waren die Adler in dieser Saison kaum zu bezwingen und mussten insgesamt erst eine Heimniederlage hinnehmen. Im Schnitt fallen in den Spielen des Teams von Trainer Dino Toppmöller in dieser Spielzeit drei Tore. In den letzten fünf Spielen stieg dieser Schnitt jedoch sogar auf 4,2 Tore an.

Die Verantwortlichen bei Union Berlin dürften vor allem froh sein, dass die Hinrunde der aktuellen Spielzeit nur einem Warnschuss gleichkam und der Klassenerhalt am Ende der Saison erreicht werden sollte. Danach sah es nach einer Niederlagenserie von neun Bundesliga-Spielen über weite Strecken der ersten Saisonhälfte nicht unbedingt aus. So wundert es nicht, dass die Defensive von Union nicht wirklich eisern daherkommt in dieser Saison und es im Schnitt 1,6 Gegentore pro Partie zu beklagen gibt.

Auch der neue Trainer Nenad Bjelica vertraut auf das altbewährte 3-5-2 Spielsystem, in dem in dieser Saison der Außenbahnspieler Robin Gosens auf die meisten Treffer kommt und sechs Mal einnetzen konnte.

Frankfurt - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:3 Dortmund (A), 3:1 Hoffenheim (H), 2:1 Heidenheim (A), 2:2 Wolfsburg (H), 1:2 Saint-Gilloise (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 Bremen (H), 0:2 Stuttgart (A), 0:2 Dortmund (H), 2:2 Heidenheim (H), 1:0 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Union Berlin: 3:0 (A), 0:2 (A), 2:0 (H), 2:0 (H), 0:2 (A).

Der direkte Vergleich zwischen den Frankfurtern und Union Berlin geht klar an die Hessen, die zehn der 17 Partien für sich entscheiden konnten. Im eigenen Stadion setzte es in acht Spielen erst eine Niederlage für die Eintracht.

In den bisherigen Duellen der beiden Mannschaften fielen im Schnitt 3,2 Tore. Bei Betway wird eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ mit einer starken Quote von 2,10 angeboten. Hier wäre mit der Nutzung des Betway Neukundenbonus durchaus ein fetter Gewinn im Bereich des Möglichen.

Unser Frankfurt - Union Berlin Tipp: Beide Teams treffen

Wir sehen die Frankfurter im kommenden Duell zwar im Vorteil, glauben aber aufgrund der Defensivschwäche der Hessen, die in den letzten fünf Spielen zwei Gegentreffer im Schnitt schlucken mussten, nicht wirklich an einen Zu-Null-Sieg.