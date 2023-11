Freiburg - Olympiakos Tipp, Prognose, Quoten | 30.11.2023

Unser Freiburg - Olympiakos Piräus Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 30.11.2023 lautet: In Folge des 5:0-Sieges über Backa Topola hat Freiburg zumindest Platz 3 und den “Abstieg” in die Conference League sicher. Unser Wett Tipp heute richtet sich an einer klassischen Drei-Weg-Wette aus.

Olympiakos Piräus muss in Freiburg gewinnen, um die Breisgauer noch von den ersten beiden Rängen verdrängen zu können. Das erste Duell endete mit einem torreichen 3:2-Sieg des Bundesligisten. Typisch für den SC Freiburg fielen zwei der drei Treffer nach einem ruhenden Ball. Ein erneuter Sieg für Christian Streich und seinen SCF liegen im Bereich des Möglichen. Freiburg gewann an drei von vier Spieltagen. Vor allem die hohe Erfolgsquote vor dem gegnerischen Kasten bietet den Hausherren Vorteile.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg SC Freiburg” mit einer Quote von 1,83 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Olympiakos Piräus auf “Sieg Freiburg”:

Kein Team erzielte in der Europa League mehr Tore pro Spiel als der SCF (3,0).

Olympiakos Piräus verlor 11 von 12 Spielen gegen deutsche Vereine in einem europäischen Wettbewerb.

Freiburg verlor keines von 3 Pflichtspiel-Duellen gegen Olympiakos Piräus (2S, 1U).

Freiburg vs Olympiakos Piräus Quoten Analyse:

Nach drei Siegen aus vier Partien haben die Buchmacher Vertrauen in den SC Freiburg gefasst. Der Bundesligist geht mit Quoten bis 1,85 als klarer Quoten-Favorit in den fünften Spieltag.

Olympiakos wartet seit acht Auswärtsspielen in einem europäischen Wettbewerb auf einen Sieg (3U, 5N). Unter anderem führt dieser Ballast zur Außenseiterrolle, die mit Siegquoten zwischen 3,90 und 4,10 beziffert ist. Abgesehen von einer Drei-Weg-Wette sehen wir in einer Torwette genügend Value, um einen Sportwetten Bonus zu verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Olympiakos Piräus Prognose: Torhungrige Freiburger

Auf nationalem Niveau warten die Freiburger seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. International sieht die Form völlig anders aus. Der SCF hat nach vier Spieltagen neun Zähler auf dem Konto und ist punktgleich mit Tabellenführer West Ham United.

Augenscheinlich ist der Angriff der Hausherren innerhalb der Europa League deutlich gefährlicher als in der Bundesliga. Keine Mannschaft erzielte bisher mehr Tore pro Spiel als der SCF (3,0).

Diese hohe Torausbeute spiegelt sich ebenfalls in den erwartbaren Toren wider. Nur Atalanta Bergamo (9,9 xG) und Liverpool (9,3 xG) erarbeiteten sich mehr erwartbare Tore als die Streich-Schützlinge (9,0 xG).

Stand jetzt erzielten die Breisgauer in drei von vier Europa-League-Partien Über 2,5 Tore. Dafür gaben die Schwarzwälder die drittmeisten Torschüsse pro Spieltag ab (6,5) und verwandelten davon 12,8 Prozent - ein herausragender Wert.

Freiburg - Olympiakos Piräus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 Darmstadt (H), 1:3 RB Leipzig (A), 5:0 Backa Topola (H), 3:3 Gladbach (H), 1:3 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 3:1 Panaitolikos (H), 2:0 Asteras Tripolis (A), 0:1 West Ham (A), 2:4 PAOK (H), 2:0 Kreta (A).

Letzte Spiele Freiburg vs. Olympiakos: 3:2 (A), 1:1 (H), 3:0 (A), 4:2 (H).

Weniger ansprechend sind die Zahlen der griechischen Gäste. Olympiakos sammelte bisher 4,7 erwartbare Tore (23.) und gab nur etwas mehr als die Hälfte der Freiburger Torschüsse ab (3,3 Torschüsse pro Partie).

Dennoch waren die Rot-Weißen in drei von vier Begegnungen in der Lage, Über 1,5 Tore zu erzielen. Mehr als vier Punkte sprangen mit Hilfe dieser Ausbeute jedoch nicht heraus. Zudem wartet die Mannschaft von Diego Martinez in einem europäischen Wettbewerb seit acht Auswärtsspielen auf einen Sieg.

Trotzdem könnte sich eine torreiche Begegnung, wie im ersten Aufeinandertreffen (3:2), wiederholen. Der SCF beendete drei von vier Gruppenspielen mit Über 3,5 Toren in der Partie. Piräus lieferte in drei von vier Begegnungen ein Match mit Über 2,5 Toren ab. Solltet ihr euch auf eine Torwette einlassen, empfehlen wir die Quote von 1,70 bei Happybet für “Über 2,5 Tore”. Schließlich endeten drei von vier direkten Aufeinandertreffen (inklusive einem Freundschaftsspiel) mit Über 2,5 Toren.

Unser Freiburg - Olympiakos Piräus Tipp: Sieg Freiburg

Freiburg (6,5) gab pro Spiel fast doppelt so viele Torschüsse wie die Griechen ab (3,3) und erspielte sich deutlich mehr erwartbare Tore (Freiburg: 9,0 xG, Piräus: 4,7 xG). Des Weiteren haben elf Olympiakos-Niederlagen aus den letzten zwölf europäischen Duellen mit einer deutschen Mannschaft ebenfalls eine Aussagekraft.