Fürth - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser Fürth - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.02.2024 lautet: Die letzten Partien der Fürther waren torreich. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir daher zu einigen Treffern in einem Spiel, das das Kleeblatt nicht verliert.

Noch vor wenigen Wochen stand Greuther Fürth nach einem fantastischen Lauf auf dem zweiten Platz und wurde als heißer Aufstiegskandidat gehandelt. Aktuell belegt das Kleeblatt nur noch Rang fünf. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt allerdings gerade mal drei Punkte und die will die Spielvereinigung am Sonntag holen. Zu Hause kommt es zum Franken-Derby mit Nürnberg. In den letzten Duellen, vor allem im Sportpark Ronhof, war für den Club nicht allzu viel zu holen. Wir trauen den Gästen maximal einen Punkt zu, allerdings ist ein Treffer mehr als nur im Bereich des Möglichen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,91 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Fürth vs Nürnberg auf „DC 1X & Über 2,5 Tore“:

Zu Hause hat Fürth nur eines der letzten zwölf Pflichtspiele gegen Nürnberg verloren (4S, 7U).

In 5 der letzten 6 Zweitliga-Spiele der Fürther konnten beide Teams treffen.

In 4 der letzten 5 Partien des Kleeblatts gab es mindestens 3 Tore zu sehen.

Fürth vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Bookies schanzen in diesem Frankenderby dem Gastgeber die Favoritenrolle zu. Wer sich für einen Tipp auf Heimsieg entscheidet, darf mit Wettquoten von höchstens 1,77 rechnen. Auf der anderen Seite erreichen die Quoten für Wetten auf einen Auswärtsdreier des Clubs Werte bis 4,50.

Seit 1999 endeten sieben von zwölf Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in Fürth mit einer Punkteteilung. Der Tipp auf Remis zu Quoten von circa 4,00 ist hier sicherlich eine Option und wer ihn als Freiwette spielt, umgeht sogar jegliches Risiko auf einen Verlust.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Nürnberg Prognose: Weitestgehend ausgeglichenes Match

Es ist keine drei Wochen her, da stand Fürth nach neun ungeschlagenen Zweitliga-Partien in Folge mit sieben Siegen auf dem zweiten Platz und schielte in Richtung Aufstieg in die Bundesliga. Doch dann kam das Topspiel bei Spitzenreiter St. Pauli, welches das Kleeblatt mit 2:3 verlor. Auch in den beiden folgenden Spielen zog die Spielvereinigung den Kürzeren.

Drei Liga-Pleiten in Folge hatte es zuletzt vor über vier Jahren gegeben. An den ersten 19 Spieltagen der laufenden Zweitliga-Saison hatten die Fürther insgesamt nur eine Schlappe mehr kassiert. Kassiert haben sie zuletzt auch regelmäßig Gegentore. In nur einer der letzten sieben Partien konnten sie eine weiße Weste wahren.

Selbst konnte das Kleeblatt allerdings in seinen letzten 13 Pflichtspielen immer treffen. In fünf der letzten sechs Zweitliga-Spiele mit Beteiligung von Greuther Fürth gab es mindestens drei Treffer zu sehen. Zuletzt war das viermal in Folge der Fall. Zu Hause ist die Spielvereinigung mit einer 7-2-2-Bilanz und 22:10 Toren das drittbeste Team der 2. Bundesliga.

Nach sechs Siegen und einem Remis wurde allerdings das letzte Heimspiel gegen Hertha in den Sand gesetzt (1:2). Gegen den kommenden Gegner haben die Fürther hingegen nur eines der letzten zwölf Pflicht-Duelle im eigenen Stadion verloren. Aber: Sie haben auch nur vier gewonnen. Mit sieben endete über die Hälfte der letzten Begegnungen am Ronhof remis.

Fürth - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:2 Hannover (A), 1:2 Hertha (H), 2:3 St. Pauli (A), 2:1 KIel (H), 1:0 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:1 Kaiserslautern (H), 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 2:2 Osnabrück (H), 0:3 Hannover (A), 3:0 Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Nürnberg: 1:1 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 2:2 (H), 3:2 (A)

Doch auch wenn man Heim- und Auswärtsspiele zusammen nimmt, dann konnte Nürnberg nur eines der letzten acht Duelle für sich entscheiden (3U, 4N). In vier und damit der Hälfte dieser letzten acht Aufeinandertreffen konnte der Club noch nicht einmal ein eigenes Tor erzielen. Aktuell tritt er in der 2. Bundesliga ein wenig auf der Stelle.

Nach dem verheißungsvollen Start in das Jahr 2024 mit dem 3:0-Heimsieg über Rostock gab es in der Folge eine Pleite und zuletzt drei Remis in Serie. Insofern ist das ein weiterer Baustein, der auch am Samstag für eine Punkteteilung im in der Vergangenheit ohnehin meist sehr engen Franken-Derby spricht.

Eine der Höchstquoten für das Unentschieden bietet aktuell der Bookie Bwin mit einer 4,00. Voraussetzung für eine Tippabgabe bei diesem Wettanbieter ist selbstverständlich eine Bwin Registrierung. An den letzten beiden Spieltagen konnte der FCN nach jeweiligem 0:1-Rückstand noch jeweils punkten.

Mit 30 Zählern dümpelt der Club allerdings im Niemandsland der Tabelle herum. Der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz ist genauso groß wie der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz und beträgt acht Punkte. Selbst steht Nürnberg aktuell auf Rang 10. Mit 40 Gegentreffern stellen die Gäste die geteilt viertschwächste Abwehr im Unterhaus.

Unser Fürth - Nürnberg Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“

Es ist eine Begegnung mit hoher Remis-Gefahr. Die größeren Chancen auf einen Dreier rechnen wir aber den Gastgebern zu, weshalb eine Absicherung hier eine sehr gute Wahl ist. Da vor allem die letzten Partien der Fürther torreich waren und sie an vier der letzten sechs Spieltage mindestens zwei Gegentore kassierten, gehen wir auch am Sonntag von einigen Treffern am Ronhof aus.