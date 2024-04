Girona - Cadiz Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2024

Unser Girona - Cadiz Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 20.04.2024 lautet: Nimmt Girona an einem Liga-Spiel teil, ist die gastgebende Mannschaft stets im Vorteil. Das zeigt auch unsere Match-Kombi im Wett Tipp heute.

Die Gäste bringen die schwächste Auswärts-Offensive der gesamten Primera Division (7 Tore) auf den Rasen. Neben Granada ist das Team von Mauricio Pellegrino die einzige Mannschaft, der immer noch ein Sieg in der Ferne fehlt. Den Wett Tipp heute bei Betway haben wir mit einer Quote von 2,30 auf „Sieg Girona ohne Gegentor“ abgegeben.

Darum tippen wir bei Girona vs Cadiz auf „Sieg Girona ohne Gegentor“:

Girona vs Cadiz Quoten Analyse:

Girona vs Cadiz Prognose: Lange Bälle reichen nicht aus

Girona - Cadiz Statistik & Bilanz:

Am liebsten regeln die Gastgeber ihre Heimspiele, indem sie ohne Gegentor gewinnen. Das gelang dem Tabellen-Dritten zu 40 Prozent und war auch in zwei der vorangegangenen drei Heimspiele das erfolgreiche Mittel.

Girona spielt mit einem „Direct Speed“ (zurückgelegte Meter/Sekunde in Ballbesitz) von 1,60 den kontrolliertesten Fußball in La Liga und hat nach Real Madrid (54) die meisten Treffer aus dem laufenden Spiel heraus erzielt (53).

Ein typisches Auswärtsspiel von Cadiz hat in der Regel zwei Szenarien zur Auswahl: Entweder gibt es ein 1:1 (33 Prozent) oder eine 0:2-Niederlage (33 Prozent). In dieser Paarung sehen wir eher die zweite Variante und würden „Girona gewinnt 2:0″ in der Betway App mit einer Quote von 6,50 als Alternative in den Ring werfen.