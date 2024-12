Hellas Verona - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten 20.12.24

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 11:00 Uhr Hellas Verona - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Verliert Milan die europäischen Plätze aus den Augen?

Unser Hellas Verona - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 20.12.2024 lautet: Sportlich kriselt es bei den Rossoneri, die im Wett Tipp heute nicht ohne Gegentor auskommen.

Das 125-jährige Bestehen AC Milans sollte eigentlich eine positive Stimmung erzeugen, doch die Feierlichkeiten des Klubs hielten sich aufgrund der durchwachsenen sportlichen Situation in Grenzen. Die Hellas Verona AC Milan Prognose schließt einen weiteren Dämpfer für die Gäste nicht aus.

Den Gastgebern gelang am vergangenen Spieltag eine Art Befreiungsschlag. Ein 3:2-Sieg gegen Parma beendete die Niederlagenserie von vier Liga-Spielen in Serie. Das dort gesammelte Selbstvertrauen hilft uns im Hellas Verona AC Milan Wett Tipp heute, den wir bei AdmiralBet auf eine Quote von 1,75 für “Beide Teams treffen” abgeben.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs AC Milan auf “Beide Teams treffen”:

Die Rossoneri haben in jedem Liga-Auswärtsspiel getroffen.

Durchschnittlich erlaubte AC Milan 1,71 Gegentore pro Gastauftritt in der Serie A.

Milan kassierte in 86 Prozent der Liga-Auswärtsspiele mindestens ein Gegentor.

Hellas Verona vs AC Milan Quoten Analyse:

Ein Unentschieden könnt ihr bei den Hellas Verona AC Milan Quoten einfach übergehen. Die Gastgeber teilten sich in keinem ihrer 16 ausgetragenen Liga-Spiele die Punkte.

Am wahrscheinlichsten halten die besten Wettanbieter einen Auswärtssieg der Rossoneri. Dafür findet ihr Hellas Verona AC Milan Wettquoten von circa 1,60. Diese würden wir mit Hinblick auf die sportliche Verfassung der Gäste allerdings liegen lassen, ebenso wie die Siegquoten bis 5,50 für einen Erfolg der Gelb-Blauen.

Hellas Verona vs AC Milan Prognose: Schwindender Zuspruch

Paulo Fonseca darf dieses Auswärtsspiel gegen einen klaren Abstiegskandidaten auf keinen Fall verlieren, selbst ein Unentschieden im Hellas Verona AC Milan Tipp wäre für die strauchelnden Mailänder kurz vor Weihnachten zu wenig.

Milan steckt in einer kleinen Ergebniskrise, hat nur eines der letzten fünf Liga-Spiele gewonnen und nach dem 0:0 am vergangenen Spieltag gegen Genua ein gellendes Pfeifkonzert der eigenen Anhänger zu hören bekommen.

Die Rossoneri belegen derzeit den achten Tabellenplatz und liegen, mit einem Spiel in der Hinterhand, 14 Punkte hinter der Tabellenspitze. Auswärts konnte die Fonseca-Elf bislang nur 1,14 Punkte pro Gastspiel sammeln - zu wenig, soll es nächstes Jahr wieder in die Champions League gehen.

Von sieben Gastauftritten kehrte Milan nur mit zwei Siegen in die heimische Lombardei zurück. Insgesamt kassierten die Norditaliener in der Ferne mehr Gegentore (12) als sie selbst erzielen konnten (11).

Hellas Verona - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 3:2 Parma (A), 1:4 Empoli (H), 0:1 Cagliari (A), 0:5 Inter Mailand (H), 1:3 AC Florenz (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:0 Genua (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (H), 1:2 Atalanta Bergamo (A), 6:1 Sassuolo (H), 3:0 Empoli (H).

Letzte 5 Spiele Hellas Verona vs. AC Milan: 1:3 (H), 0:1 (A), 1:3 (A), 1:2 (H), 1:3 (H).

Im Schnitt erlaubte die Mannschaft von Paulo Fonseca 1,71 Gegentreffer pro Gastauftritt und beendete nur 14 Prozent der Auswärtsspiele mit einer Weißen Weste. Dabei war genau die Defensive das Prunkstück des Portugiesen bei seinem vorherigen Arbeitgeber aus Lille.

Setzt ihr euch mit den vorangegangenen Duellen zwischen Hellas Verona und dem AC Milan auseinander, findet ihr in fünf der letzten sechs Paarungen Tore auf beiden Seiten, wodurch unsere Hellas Verona gegen AC Milan Prognose zusätzliche Unterstützung erfährt.

Die Offensive der Rossoneri sollte jedoch von den großen Lücken in der gegnerischen Verteidigung profitieren können. Hellas Verona erlaubte als einzige Mannschaft mindestens 30 Gegentore, knabbert sogar an der Marke von 40 Gegentreffern (39).

Im eigenen Stadion erlaubten die Scaliger 2,63 Gegentore pro Partie. Zudem bietet Verona mit 27,9 xGA die zweitschwächste erwartbare Defensive der italienischen Serie A auf.

Die Rossoneri mussten sich in den vergangenen Tagen den großen Unmut der eigenen Anhänger anhören. Das könnte die Gäste zusätzlich motivieren und der viertbesten erwartbaren Offensive der Serie A (25,6 xG) eine zusätzlichen Motivationsschub verleihen.

Dementsprechend liebäugeln wir als Alternative zu unserem Hellas Verona vs. AC Milan Tipp mit einer Quote von 3,00 in der Bet365 App für “AC Milan Über 2,5 Tore”.

Dafür wäre es aber von Vorteil, wenn die Rossoneri ihre bisherige Schussverwandlungs-Quote (10,9 Prozent) wieder etwas nach oben korrigieren könnten und nicht, wie gegen Genua (0:0), Torchancen im Wert von 1,11 xG ungenutzt liegen lassen.

Hellas Verona vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hellas Verona: Montipo - Ghilardi, Dawidowicz, Coppola, Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic, Suslov, Harroui, Sarr

Ersatzbank Hellas Verona: Perilli, Magro, Magnani, Corradi, Daniliuc, Bradaric, Faraoni, Dani Silva, Cisse, Kastanos, Tengstedt, Livramento, Mosquera

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Reijnders, Fofana, Chukwueze, Liberali, Rafael Leao, Abraham

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Bartesaghi, Calabria, Terracciano, Vos, Morata, Camarda

Hellas Verona stärkte am vorangegangenen Wochenende beim 3:2-Auswärtssieg gegen Parma das eigene Selbstvertrauen und stellte die eigenen Stärken zur Schau. Die Qualitäten der Gastgeber liegen definitiv im Angriff, auch in der Hellas Verona vs. AC Milan Prognose.

Die Blau-Gelben erspielten sich gegen Parma 2,57 erwartbare Treffer und erhöhten ihren Saisonwert dadurch auf 16,5 xG (14.). Dank der acht herausgespielten Großchancen stieg die Summe für die gesamte Spielzeit auf 27 “Big Chances”.

Unser Hellas Verona - AC Milan Tipp: Beide Teams treffen

Die Favoritenrolle ist AC Milan trotz der aktuellen Ergebniskrise nicht zu nehmen. Allerdings erwarten wir keinen glatten Erfolg der Rossoneri, sondern trauen Hellas Verona definitiv einen Treffer im eigenen Stadion zu.