Hoffenheim - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2024

Unser Hoffenheim - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.02.2024 lautet: Gegen Frankfurt durfte Timo Schultz den ersten Dreier als Köln-Trainer feiern. Unter dem neuen Coach deutet sich eine positive Tendenz an, die wir im Wett Tipp heute bestätigen.

Karneval sorgt in Köln für gute Stimmung, der Effzeh trägt mit seinen verbesserten Ergebnissen dazu bei. Seit dem Trainerwechsel von Steffen Baumgart zu Timo Schultz verloren die Geißböcke nur eines von vier Ligaspielen. Zuletzt gelang der erste Sieg unter dem neuen Trainer, wodurch sich die Domstädter den Relegationsplatz schnappten. Möglicherweise kehren die Gäste auch aus Sinsheim mit etwas Zählbarem zurück. Der furiose Saisonstart der Hoffenheimer (4 Siege aus 5 Spielen) ist längst Geschichte.

Bwin bietet eine Quote von 2,00 für eine „Doppelte Chance X2″ an, die wir zu unserem Wett Tipp heute machen.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Köln auf „Doppelte Chance X2″:

Hoffenheim vs Köln Quoten Analyse:

Hoffenheim vs Köln Prognose: Positiver Trend unter Timo Schultz

Die nackten Zahlen der Kölner sind weiterhin erschreckend schwach. Sieben Tore aus dem laufenden Spiel heraus sind Bundesliga-Tiefstwert, ebenso wie 0,7 Tore pro Spieltag. In der Statistik der erwartbaren Tore sind die Geißböcke immerhin auf den 16. Rang geklettert (22,3 xG).

Unterteilen wir die Zeit in Vor-Schultz und Seit-Schultz, verzeichnen die Domstädter offensichtlich eine positive Entwicklung. Seit Timo Schultz das Amt an der Seitenlinie übernommen hat, verloren die Geißböcke nur eines ihrer vier Liga-Spiele (1S, 2U).

Am vergangenen Spieltag gelang der erste Dreier unter dem neuen Coach (2:0 vs. Frankfurt), der die Gäste auf den Relegationsplatz katapultierte. Vergleicht man Hoffenheim und Köln in der Rückrunde, holten die Gäste (4) sogar zwei Zähler mehr als die TSG (2).