HSV - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2025

SPORT1 Betting 17.01.2025 • 11:00 Uhr HSV - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Entreißen die Rothosen dem Effzeh die Tabellenführung?

Unser HSV - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Die Hamburger sind zu Hause noch ungeschlagen. Wir gehen davon aus, dass das auch nach dem 18. Spieltag so sein wird. Ohne Gegentor wird es für die Rothosen in unserem Wett Tipp heute aber nicht gehen.

Der 18. Spieltag in der 2. Bundesliga wartet mit einem echten Knaller auf! In unserer HSV Köln Prognose beleuchten wir das Top-Spiel des Dritten gegen den Ersten. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams, sodass die Hamburger mit einem Dreier eventuell die Tabellenführung übernehmen könnten, zumindest aber am kommenden Gegner vorbeiziehen würden.

Das wird der Effzeh zu verhindern versuchen, doch bisher hat in dieser Saison noch niemand im Volkspark gewonnen. Wir trauen den Gästen Tore, aber höchstens nur einen Punkt zu. Wir entscheiden uns für den HSV Köln Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,20 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei HSV vs Köln auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Der HSV hat keines der bisherigen 9 Heimspiele verloren (4S, 5U).

Mit 39 Toren stellen die Hamburger die beste Offensive im Unterhaus.

Köln ist seit 9 Pflichtspielen ungeschlagen (8S, 1U).

HSV vs Köln Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich gibt es in diesem Match keinen Favoriten. Teilweise sind die HSV Köln Quoten für einen Tipp auf einen Heim- bzw. Auswärtssieg bei den einzelnen Bookies identisch. Im Schnitt liegen diese Quoten auf beiden Seiten bei einem Wert von 2,50.

Angesichts von HSV Köln Wettquoten von rund 1,52 für „Über 2,5 Tore“ erwarten die Wettanbieter zudem einige Treffer in der Partie. Erst Wetten auf „Über 3,5 Tore” knacken die Marke von 2,00 deutlich und springen auf 2,25. Angesichts der Tatsache, dass die Hamburger noch ohne Heimniederlage sind, sind nüchterne Wetten auf die „Doppelte Chance 1X” zu Höchstquoten von 1,52 ebenfalls überlegenswert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Köln Prognose: Heißer Tanz im Volkspark

Merlin Polzin heißt der Mann, der den HSV in die Bundesliga führen soll. Nach zwei Siegen und zwei Remis unter seiner Regie schenkten ihm die Verantwortlichen das Vertrauen und statteten den bisherigen Interimscoach mit einem Vertrag bis zum Saisonende aus. Sein erstes Match als Cheftrainer hat Polzin gleich verloren.

Allerdings war das 1:2 im Testspiel gegen den rumänischen Klub FCSB sicherlich verschmerzbar. Die volle Konzentration gehört nun der 2. Bundesliga, in der die Hamburger zuletzt kräftig aufholten. Seit insgesamt fünf Liga-Partien sind die Rothosen ungeschlagen (2S, 3U). Zum Abschluss der Hinrunde gab es ein sattes 5:0 zu Hause gegen Greuther Fürth.

Der Sieg gegen das Kleeblatt war der vierte Dreier des HSV im neunten Heimspiel. Die anderen fünf Heim-Begegnungen endeten remis. Damit ist der Nord-Klub die einzige Mannschaft aus der 2. Bundesliga, die in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren hat. In der Heimtabelle reicht es aufgrund der vielen Punkteteilungen dennoch nur für Rang 2.

Saisonübergreifend sind die Rothosen sogar seit elf Heimspielen im Liga-Betrieb unbezwungen (6S, 5U). Auch aus diesem Grund tendiert unser HSV Köln Tipp in Richtung der Gastgeber. Zudem stellen die Hamburger mit 39 Toren den besten Angriff der Liga. Allein in den bisherigen neun Heimpartien gab es 25 Treffer und damit im Schnitt fast drei pro Heimspiel.

HSV - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1.2 FCSB (N), 5:0 Fürth (H), 1:1 Ulm (A), 2:2 Darmstadt (H), 3:1 Karlsruhe (A)

Letzte 5 Spiele Köln: 3:2 Viktoria Köln (N), 3:3 Lugano (N), 1:0 Kaiserslautern (A), 3:1 Nürnberg (H), 1:0 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs. Köln: 2:1 (A), 0:0, 1:1 n.V., 4:3 i.E. (A), 1:1 (A), 1:0 (H), 0:2 (H)

Mit Köln kommt allerdings ein harter Brocken in den Volkspark. Der Effzeh hat keines seiner letzten neun Pflichtspiele verloren. Es gab vielmehr acht Siege, einen davon im DFB-Pokal gegen die Hertha nach Verlängerung, und ein Remis. Aus den letzten sieben Begegnungen in der 2. Bundesliga holten die Geißböcke starke 19 von 21 möglichen Punkten.

Durch diesen starken Lauf erklomm das Team von Trainer Gerhard Struber die Tabellenspitze und reist dementsprechend als Spitzenreiter in den Norden. Das Jahr 2024 beendeten die Kölner mit vier Pflichtspiel-Siegen am Stück. Die letzten starken Auftritte beider Teams machen die HSV Köln Prognose zu einem schwierigen Unterfangen.

Denn auch wenn der HSV bislang zu Hause noch ungeschlagen ist, ist Köln wohl das aktuell einzige Team, das den Volkspark einnehmen könnte. Die letzten vier Auswärtspartien im Unterhaus hat der Effzeh allesamt mit 1:0 gewonnen. Vier Auswärtssiege ohne Gegentor gab es für die Geißböcke zuvor noch nie.

Mit einem 1:0-Erfolg in Kaiserslautern am 17. Spieltag sicherten sich die Kölner zum insgesamt vierten Mal in ihrer Historie die Zweitliga-Herbstmeisterschaft - Rekord! Gutes Omen für den Klub: In den anderen drei Fällen, in denen sie nach dem 17. Spieltag ganz oben standen, stiegen sie später auch in die Bundesliga auf.

So seht ihr HSV - Köln im TV oder Stream:

18. Januar 2025, 20:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wer dieses Top-Spiel des 18. Spieltags sehen möchte, hat hierzu gleich mehrere Möglichkeiten. Neben den kostenpflichtigen Anbietern Sky und WOW, die diese Begegnung im TV bzw. Stream zeigen, wird die Partie auch im Free-TV bei Sport1 übertragen.

Unterstützt wird unser HSV Köln Tipp von der Tatsache, dass die Rothosen nur eines der letzten acht Duelle mit den Geißböcken verloren und fünf der übrigen sieben gewonnen haben (1U). In der 2. Bundesliga sind die Hamburger gegen den Effzeh sogar noch gänzlich unbesiegt (2S, 1U). Das Hinspiel gewannen sie auswärts mit 2:1.

HSV vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim; Meffert, Sahiti, Karabec, Pherai, Dompe; Selke

Ersatzbank HSV: Mickel, Hefti, Katterbach, Jatta, Perrin, Elfadli, Poreba, Stange, Richter, Suhonen

Startelf Köln: Schwäbe - Hübers, Martel, Paqarada; Thielmann, Ljubicic, Huseinbasic, Finkgräfe; Kainz, Maina, Downs

Ersatzbank Köln: Köbbing, Urbig, Bakatukanda, Cuber-Potocnik, Carstensen, Obuz, Tigges, Uth, Waldschmidt

Dass wir im Rahmen unserer HSV Köln Prognose zumindest einen Treffer der Gäste erwarten, liegt unter anderem daran, dass sie in jedem ihrer letzten 22 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen konnten. Das ist die längste aktive Trefferserie aller Vereine aus den drei Profiligen Deutschlands.

Insofern wären wir auch nicht überrascht, wenn wir in diesem Top-Spiel ein Torspektakel sehen würden und würden mit geringem Einsatz auch den Tipp auf „Über 3,5 Tore” durchaus anvisieren. Mit einer 2,35 liefert der Bookie LeoVegas hierfür aktuell eine der Höchstquoten. Näheres zu diesem Wettanbieter erfahrt ihr in unserem LeoVegas Test .

Unser HSV - Köln Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

In diesem Top-Spiel ist wohl alles möglich, dennoch überwiegt für uns die Heimstärke des HSV etwas mehr, sodass wir nicht davon ausgehen, dass die Rothosen im ersten Liga-Spiel des Jahres 2025 ihre erste Heimniederlage in dieser Saison kassieren.

Die Gäste wären mit einem Punkt zudem sicherlich nicht unzufrieden. Ein langweiliges Match erwarten wir dabei keineswegs, wenn die beste Offensive der 2. Bundesliga den Tabellenführer empfängt.