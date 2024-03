Inter Mailand - Genua Tipp, Prognose, Quoten | 04.03.2024

Der Scudetto ist Inter Mailand nur noch theoretisch zu nehmen. Die Nerazzurri führen die Serie A mit zwölf Punkten Vorsprung an. 22 der ersten 26 Spieltage schloss Inter siegreich. Simone Inzaghi hat auf allen fußballerischen Ebenen einen Top-Klub aufgebaut, dessen 3-5-2 System keinerlei Schwächen offenbart. Bleibt eine große Überraschung am 27. Spieltag aus, sollte Genua die Heimreise ohne Punkte antreten. Die Mannschaft von Alberto Gilardino ist im Angriff eine der ungefährlichsten Mannschaften der Serie A.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Genua auf „Inter Mailand gewinnt ohne Gegentor“:

Inter Mailand vs Genua Quoten Analyse:

Das Giuseppe Meazza ist für jeden Fußballer eine Reise wert. Punkte bleiben in der Regel in Mailand. Inter gewann elf von 13 Liga-Heimspielen in dieser Spielzeit. Wenig überraschend bleiben die Wettquoten in den verschiedenen Sportwetten Apps bei maximal 1,30 stehen.