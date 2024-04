Inter Miami - Monterrey Tipp, Prognose, Quoten|04.04.2024

Unser Inter Miami - Monterrey Sportwetten Tipp zum Champions Cup Spiel am 04.04.2024 lautet: Im Viertelfinale der CONCACAF-Königsklasse wartet eine harte Nuss auf die Pinken. Im Hinspiel entscheiden wir uns beim Wett Tipp heute aber trotzdem für einen Heimsieg.

Im Viertelfinale des CONCACAF-Champion-Cups kommt es gleich dreimal zum Duell zwischen der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX. Das vermeintliche Spitzenspiel bestreiten dabei Inter Miami und CF Monterrey. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften steigt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (MEZ) in Fort Lauderdale. In der kommenden Woche wird dann im Estadio BBVA von Guadalupe der zweite Vergleich ausgetragen.

Wir spielen mit einer Quote von 1,95 bei Tipwin die Wette „Sieg Inter Miami“.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Monterrey auf „Sieg Inter Miami“:

Inter Miami ist der Top-Favorit der Buchmacher auf den Sieg im Champions Cup

Am Mittwoch dürfte den Hausherren Superstar Messi wieder zur Verfügung stehen

Miami hat die beste Offensive der MLS



Inter Miami vs Monterrey Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Mexikaner mit 94 zu 84 Millionen Euro sogar knapp die Nase vorne. Beim Hinspiel kommt dann aber noch der Heimvorteil des MLS-Vertreters mit dazu.

So bekommt ihr bei der Inter Miami vs Monterrey Prognose von den besten Wettanbietern, die auch die besten Sportwetten Apps auf Lager haben, für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 1,95. Ein Sieg der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 3,38 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Monterrey Prognose: Wird Messi rechtzeitig fit?

Miami qualifizierte sich durch den Sieg beim Leagues Cup im Vorjahr für den CONCACAF Champions Cup 2024. Inter musste im laufenden Wettbewerb bisher nur gegen den Nashville SC ran. Nach einem 2:2 im Hinspiel auswärts folgte ein 3:1-Heimsieg. In der Major League Soccer stehen die Pinken nach sieben Partien mit drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf Rang 2 in der Eastern Conference. Einerseits hat das Franchise aus Miami mit 14 Toren die beste Offensive der kompletten MLS, auf der Gegenseite hat der Verein von Besitzer David Beckham aber auch schon zehn Gegentore kassiert.

Seit mehr als zwei Wochen muss CF schon auf den verletzten Superstar Lionel Messi verzichten. Ohne den Weltmeister holte Inter aus den letzten beiden Liga-Spielen nur einen Punkt. Auf ein 0:4 bei den NY Red Bulls folgte ein 1:1 am Sonntag daheim gegen New York City. Luis Suarez erzielte dabei schon sein siebtes Saisontor. Messi bereitet sich aber auf ein Comeback gegen Monterrey am Mittwoch vor.

Der Monterrey Club de Futbol konnte schon fünf Mal den Champions Cup gewinnen. Alle Siege stammen aus der Zeit zwischen 2011 und 2021. In dieser Saison folgte zunächst ein souveränes Weiterkommen (4:1, 3:0) gegen den Comunicaciones FC aus Guatemala. Dann schalteten die Rayados den Cincinnati FC aus, der aktuell die Eastern Conference der MLS mit drei Siegen und drei Unentschieden anführt. „La Pandilla“ setzte sich dabei mit 1:0 und 2:1 durch.

In der Liga MX darf CF auf die erste Meisterschaft seit 2019 hoffen. Nach 13 Spielen steht Monterrey punktgleich mit Meister CF America an der Tabellenspitze. Am Sonntag setzte es mit einem 0:2 daheim gegen Chivas de Guadalajara aber die erste Saisonniederlage. Dabei schonte Coach Fernando Ortiz allerdings auch einige Stammspieler. Die Bilanz unter dem Trainer, der die Mannschaft seit Mai 2023 betreut, steht bei 27 Siegen, acht Remis und acht Niederlagen.

Inter Miami - Monterrey Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 1:1 New York City (H), 0:4 NY Red Bulls (A), 3:1 DC United (A), 3:1 Nashville SC (H), 2:3 Montreal Impact (H)

Letzte 5 Spiele Monterrey: 0:2 Chivas de Guadalajara (H), 2:1 Atlas Guadalajara (A), 2:1 Cincinnati (H), 2:1 Mazatlan (H), 1:0 Cincinnati (A)

Letzte Spiele Inter Miami vs Monterrey: -



Beide Vereine treffen am Mittwoch in Fort Lauderdale erstmals aufeinander. Der CONCACAF Champions Cup wird klar von den mexikanischen Vereinen, die auf 38 Titel und 20 zweite Plätze kommen, dominiert.

Dahinter folgt Costa Rica mit sechs ersten und fünf zweiten Plätzen. Teams aus den USA siegten drei Mal und schafften es vier Mal auf den zweiten Rang. Von den letzten 18 Titeln in der Königsklasse gingen 17 an die Mexikaner. Die einzige Ausnahme war der Seattle Sounders FC im Jahr 2022.

Unser Inter Miami - Monterrey Tipp: Sieg Inter Miami

Bei den Buchmachern sind Lionel Messi und Co. aktuell der Top-Favorit auf den Gewinn des Champion Cups. Auch Coach Gerardo Martino betonte, dass der Wettbewerb in dieser Saison die höchste Priorität bei Inter genießt. So werden die Hausherren alle Hebel in Bewegung setzen, um den Superstar rechtzeitig fit fürs Hinspiel zu bekommen. Denn ohne Messi sinken die Chancen auf einen Erfolg gegen die Rayados deutlich.

Monterrey hat erst eine Saisonniederlage kassiert und hat beim Marktwert sogar knapp die Nase vorne. Zudem haben „La Pandilla“ in der vorigen Runde des Wettbewerbs schon Cincinnati ausgeschaltet. Am Ende glauben wir daran, dass Messi spielen kann, die Hausherren alles in den Ring werfen und mit einem knappen Heimsieg vom Feld gehen.