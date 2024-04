Juventus - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2024

Unser Juventus - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 02.04.2024 lautet: Die Alte Dame kann die Saison 2023/24 nur noch mit dem Pokalsieg retten. Im Wett Tipp heute trauen wir den Bianconeri im Halbfinal-Hinspiel auch mindestens ein Remis zu.

Am Samstag standen sich Lazio Rom und Juventus in der Serie A gegenüber. Lange Zeit sah es bei diesem Duell des 30. Spieltages im Römer Olympiastadion nach einem torlosen Remis aus. Die Hausherren nutzten das zu passive Verteidigen der Gäste aber doch noch eiskalt aus und trafen in der dritten Minute der Nachspielzeit zum entscheidenden 1:0. Schon am Dienstag stehen sich beide Mannschaften erneut auf dem Rasen gegenüber. Das Hinspiel des Pokal-Halbfinales wird dieses Mal im Allianz Stadion von Turin ausgetragen.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1.90 bei Interwetten für die Wette „DC 1/x & Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Lazio Rom auf „DC 1/x & Unter 2,5 Tore“:

Juve kassierte in dieser Liga-Saison in 15 Heimspielen gerade mal 1 Niederlage

Lazio ging in 15 Serie-A-Auswärtspartien 2023/24 7-mal als Sieger vom Platz

Die letzten 5 Duelle zwischen beiden Teams endeten mit einem Heimsieg



Juventus vs Lazio Rom Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle hat Juve vier Plätze und 13 Punkte Vorsprung auf die Römer. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das die Ausgangsbasis für die Juventus vs Lazio Rom Prognose.

So wird ein Heimsieg bei den besten EM 2024 Wettanbietern mit Quoten im Schnitt von 1.79 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste aus der Hauptstadt durchschnittliche Quoten von 4.88.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Lazio Rom Prognose: Juve ist auf Revanche aus

Nach der Hinrunde war Juventus noch ein ernsthafter Verfolger von Spitzenreiter Inter und hatte auf die Mailänder nur zwei Punkte Rückstand. Alle Hoffnungen auf den ersten Scudetto seit 2020 musste die „Alte Dame“ aber in der zweiten Saisonhälfte begraben. Während der Tabellenführer in der Rückserie auch 28 Punkte geholt hat, kommen die Turiner in elf Partien gerade mal auf 13 Zähler. Das reicht in der Rückrundentabelle nur für Rang 11 (3S, 4U, 4N).

Mit dem 0:1 am Samstag bei Lazio sind die Bianconeri seit vier Ligaspielen ohne Sieg und holten dabei nur zwei Punkte. Seit zwei Partien ist die Truppe von Coach Allegri auch noch ohne eigenen Treffer. Immerhin kann sich die Heimbilanz sehen lassen. 2023/24 musste Juve nur eine Heimpleite hinnehmen. Das wird von keinem Serie-A-Kontrahenten unterboten. In 19 Spielen der Hinrunde hatte Turin 12 Gegentore kassiert. Diesen Wert hat man nun schon nach elf Partien der zweiten Saisonhälfte erreicht.

Mitte März war Maurizio Sarri als Trainer von Lazio Rom zurückgetreten. In der Liga hatten die Römer sechs der letzten acht Spiele verloren. Zum Ende hin setzte es sogar drei Niederlagen in Serie. Damit war die Mannschaft in der Tabelle auf Platz 9 abgerutscht und hatte die europäischen Plätze aus den Augen verloren. Zudem waren die Adler in der Champions League im Achtelfinale gegen die Bayern ausgeschieden. Unter Interimscoach Martusciello gab es vor der Länderspielpause ein 3:2 bei Frosinone.

Am Ostersamstag folgte das erste Spiel unter dem neuen Cheftrainer Igor Tudor. Daheim gegen Juve hatte Rom mehr Ballbesitz (65%) und mehr Gesamtschüsse (16:9). So ging der 1:0-Erfolg am Ende auch in Ordnung. Mit den zwei Siegen ist Lazio nun wieder auf Platz 7 geklettert. Der Rückstand auf Rang 6 beträgt vier Punkte. In 15 Serie-A-Gastspielen dieser Saison feierten die Biancocelesti schon sieben Siege, kassierten aber auch schon sieben Niederlagen. Problemzone bleibt die Offensive mit nur 37 Toren in 30 Partien.

Juventus - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:1 Lazio Rom (A), 0:0 Genua (H), 2:2 Atalanta Bergamo (H), 1:2 SSC Neapel (A), 3:2 Frosinone Calcio (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Juventus (H), 3:2 Frosinone Calcio (A), 1:2 Udinese (H), 0:3 Bayern München (A), 0:1 AC Milan (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Lazio Rom: 0:1 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 1:0 (H), 3:0 (H)



Von den letzten zehn Spielen gegen Juve konnte Lazio lediglich zwei für sich entscheiden (2U, 6N) Die jüngsten fünf Duelle beider Teams endeten mit einem Heimsieg. Dabei hätte die Wette „Beide Teams treffen“ nur zweimal Erfolg gehabt.

Auch in der vergangenen Saison trafen beide Teams in der Coppa Italia aufeinander. Im Viertelfinale setzten sich die Turiner daheim mit 1:0 durch. Das Duell am Samstag kam nur auf Expected-Goals-Werte von 1,07 zu 0,54.

Fallen am Dienstag auch weniger als 2,5 Tore, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 1.60. Ehe ihr mit der Tippabgabe beim Anbieter beginnen könnt, müsst ihr euch im ersten Schritt bei Crazybuzzer registrieren.

Unser Juventus - Lazio Rom Tipp: DC 1/x & Unter 2,5 Tore

Die Formkurve spricht bei diesem Duell nicht gerade für Juve. Zudem hat der Trainerwechsel Lazio neuen Schwung verliehen. Im Hinspiel trauen wir den Gästen aber nicht mehr als ein Remis zu.

Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich und der Heimbilanz der Turiner in dieser Saison zu tun. Auch wird die Alte Dame auf Wiedergutmachung nach der Niederlage vom Samstag aus sein.

Wir rechnen ebenfalls damit, dass die Coppa Italia im Endspurt dieser Saison eine besonders große Bedeutung für Juventus hat. In der Liga hat man immerhin noch acht Punkte Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz.