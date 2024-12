Juventus - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten 11.12.

SPORT1 Betting 10.12.2024 • 11:00 Uhr Juventus - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wann endet die Krise der Skyblues?

Unser Juventus - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.12.2024 lautet: Der italienische Meister ist in dieser Saison kaum zu schlagen. Auch im Wett Tipp heute gegen den englischen Titelträger ist keine Pleite zu erwarten.

Ende Oktober begann für Manchester City eine ganz ungewöhnliche Serie. Die Skyblues blieben sieben Pflichtspiele in Serie ohne Sieg und kassierten dabei sechs Pleiten. Nach dem 3:0 am vorletzten Premier-League-Spieltag daheim gegen Nottingham schien Coach Pep Guardiola seine Truppe aus der Krise manövriert zu haben. Doch am Samstag reichte es bei Crystal Palace erneut nur zu einem 2:2.

Auch in der Königsklasse haben die Citizens mit acht Punkten und Rang 17 noch längst nicht alle Schäfchen im Trockenen. Die nächste schwierige Aufgabe wartet am Mittwoch in Turin. Die Buchmacher trauen den Gästen bei der Juventus Manchester City Prognose einiges zu.

Wir haben aber Zweifel und entscheiden uns mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei Juventus vs Manchester City auf “Doppelte Chance 1X”:

Juve ist seit 5 Duellen ohne Niederlage gegen City

Die Turiner haben lediglich 2 der vergangenen 13 Vergleiche mit englischen Teams verloren

Manchester City konnte gerade mal eines der letzten 9 Pflichtspiele für sich entscheiden und ist seit 6 Gastspielen sieglos

Juventus vs Manchester City Quoten Analyse:

Trotz der aktuellen Formkrise gehen die Skyblues anhand der Juventus vs Manchester City Quoten als Favoriten in die Partie. Das hat in erster Linie mit der Qualität des englischen Meisters zu tun. Beim Marktwert haben die Citizens mit 1,26 Milliarden Euro zu 594 Millionen Euro die Nase vorne.

So bezahlen die besten Buchmacher für einen Sieg der Gäste gerade mal Quoten zwischen 1,87 und 1,95. Auf der anderen Seite wird ein Erfolg der Hausherren mit Juventus gegen Manchester City Wettquoten im Schnitt von etwa 4,00 bezahlt.

Juventus vs Manchester City Prognose: Ist die Juve-Abwehr auch gegen die Skyblues der Trumpf?

Die Verantwortlichen und Fans des Juventus FC hatten sich von der Verpflichtung von Coach Thiago Motta im vergangenen Sommer einiges versprochen. Zudem wurden ja auch rund 160 Millionen Euro auf dem Transfermarkt investiert. Natürlich muss man der jungen Mannschaft Zeit lassen. Am Wochenende zeigten die Turiner wieder viel Moral und holten einen 0:2-Rückstand gegen Bologna auf. Das 2:2 bedeutete aber das neunte Unentschieden an den ersten 15 Spieltagen dieser Saison. Mit 19 Remis im Kalenderjahr 2024 wurde sogar ein neuer Vereinsrekord aufgestellt.

Da demgegenüber sechs Siege stehen, ist Juve in dieser Liga-Saison noch ungeschlagen. Mit so vielen Remis steht man aber lediglich auf Rang 6, sieben Zähler hinter Platz 1. Auch in der Königsklasse stehen nach fünf Spieltagen schon zwei Remis in der Bilanz. Die einzige Niederlage in dieser Saison setzte es am 3. CL-Spieltag mit einem 0:1 daheim gegen den VfB Stuttgart. In der Königsklasse haben die Bianconeri sogar vier der letzten sechs Heimspiele verloren (2S). Prunkstück ist die Abwehr. Darunter leidet aber immer wieder der Angriff mit nur einem Treffer aus den jüngsten drei CL-Partien.

Beim 3:0-Sieg gegen Nottingham am 4. Dezember deutete bei Manchester City nichts mehr auf den jüngsten Negativlauf mit sechs Niederlagen und einem Remis aus sieben Pflichtspielen hin. Doch das 2:2 am Samstag bei Crystal Palace zeigte, dass der englische Meister sein Tief noch längst nicht überwunden hat. Immer noch fehlen Stammspieler wie Rodri oder Ake. Zudem sind viele Leistungsträger außer Form. Außerdem kann Trainer Pep Guardiola die Leichtsinnsfehler seiner Hintermannschaft nicht abstellen. Auch nicht im Juventus Manchester City Tipp? Der aktuellen Truppe ist jegliche Struktur verloren gegangen.

In der Königsklasse musste der Coach beim 3:3 gegen Feyenoord am vergangenen Spieltag erstmals miterleben, dass im 247. Spiel eine von ihm trainierte Mannschaft nach einer 3:0-Führung nicht als Sieger vom Feld ging. Zudem hatte noch nie ein Team in der Königsklasse ab der 75. Minute einen 3:0-Vorsprung verspielt. In der Fremde ist City seit sechs Partien ohne Sieg (1U, 5N). In der heimischen Liga liegen die Himmelblauen auf Rang 4, mit acht Punkten Rückstand auf Liverpool, das noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Von den letzten sieben CL-Partien gingen nur zwei an die Citizens.

Juventus - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:2 Bologna (H), 1:1 Lecce (A), 0:0 Aston Villa (A), AC Milan (A), 2:0 FC Turin (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:2 Crystal Palace (A), 3:0 Nottingham Forest (H), 0:2 Liverpool (A), 3:3 Feyenoord Rotterdam (H), 0:4 Tottenham (H)

Letzte Spiele Juventus vs Manchester City: 1:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 2:0 (H)

Beide Vereine trafen erstmals im UEFA-Pokal der Saison 1976/77 aufeinander. Damals kam Juve nach einer 0:1-Pleite in Manchester mit einem 2:0-Heimsieg weiter. In der Europa-League-Gruppenphase folgten dann in der Spielzeit 2010/11 zwei 1:1-Remis.

In der Gruppe D der Königsklasse 2015/16 konnten die Turiner beide Duelle für sich entscheiden (2:1, 1:0). Juventus hat auch lediglich zwei der vergangenen 13 Vergleiche mit englischen Teams verloren (6S, 5U) und will diese Serie auch in der Juventus vs. Manchester City Prognose ausbauen.

Die Alte Dame hat in der Serie A in 15 Partien nur zehn Gegentore kassiert. In den jüngsten drei CL-Partien setzte es lediglich zwei Gegentreffer. Auch gegen City trauen wir der Juve-Abwehr eine gute Leistung zu.

Juventus vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Perin - Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso - Locatelli, Fagioli, Francisco Conceicao, T. Koopmeiners, Weah - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Di Gregorio, Pinsoglio (Tor), Pagnucco, Rizzo, Adzic, Owusu, Pugno, Rouhi, Thuram, Yildiz, Savona, Mbangula

Startelf Manchester City: Ortega Moreno - Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis - Bernardo Silva, Gündogan, Savinho, De Bruyne, Matheus Nunes - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Carson, Ederson - Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand, McAtee, O’Reilly, Wright, Doku, Grealish

Die Gäste müssen ohne Rodri, Bobb, Kovacic, Stones und Ake auskommen. Eventuell werden Akanji und Foden rechtzeitig fit. Doch auch die Hausherren werden durch die Verletzungen von McKennie, Douglas Luiz, Gonzalez, Milik, Bremer und Cabal geplagt.

Diese Situation sollten wir bei der Juventus Manchester City Prognose durchaus berücksichtigen.

Unser Juventus - Manchester City Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Skyblues darf man nie unterschätzen, doch im aktuellen Zustand ist der englische Meister weit von seiner Top-Form entfernt. Natürlich kann auch Juventus in dieser Spielzeit nicht wirklich überzeugen.

Doch die Bianconeri haben immerhin eine stabile Abwehr und sind kaum zu schlagen. Zudem kann die Alte Dame eine gute Bilanz gegen englische Teams im Allgemeinen und gegen Manchester City im Speziellen vorweisen. Auf der Gegenseite tut sich City auswärts besonders schwer. So trauen wir den Hausherren mindestens ein Remis zu.