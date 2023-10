Kiel - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Unser Kiel - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.10.2023 lautet: Die KSV gehört bisher zu den positiven Überraschungen der laufenden Zweitliga-Saison. Bei unserem Wett Tipp heute trauen wir den Störchen zu, dass sie nun auch ihre Heimbilanz optimieren können.

Schaut man nach dem 10. Spieltag auf die Tabelle der 2. Bundesliga, ist der 3. Platz von Holstein Kiel die wohl größte Überraschung. Die Störche haben nach zehn Partien 19 Zähler auf dem Konto. Nur in der Saison 2017/18, als es die KSV in die Aufstiegsrelegation schaffte, stand der Verein zu diesem Zeitpunkt mit 22 Zählern noch besser da.

Im Heimspiel am Sonntag gegen Nürnberg möchten die Männer von Coach Marcel Rapp nun ihre Bilanz vor den eigenen Fans ausbauen. Wir trauen den Gastgebern durchaus etwas zu und spielen mit einer Quote von 1.50 bei NEObet die Wette „Sieg Kiel (Draw no Bet)“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Nürnberg auf „Sieg Kiel (Draw no Bet)“:

Die Störche verloren nur eins der letzten acht Duelle gegen den Club

Nürnberg holte gerade mal 1 Punkt aus den vergangenen 4 Gastspielen in Kiel

Die Franken sammelten nur vier ihrer 15 Punkte auswärts

Kiel vs Nürnberg Quoten Analyse:

Kiel hat in der Tabelle sechs Plätze und vier Punkte Vorsprung auf Nürnberg. So schicken die Buchmacher die Hausherren bei der Kiel vs Nürnberg Prognose als leichte Favoriten aufs Feld.

Für einen Heimsieg werden Quoten im Schnitt von 2.07 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3.26. Kiel hat in den letzten 13 Partien immer getroffen und Nürnberg in den vergangenen neun Spielen.

Die Bookies rechnen so am Sonntag auch mit einigen Treffern. Im Mittelpunkt könnte dabei KSV-Stürmer Steven Skrzybski stehen. Gegen keinen anderen Gegner netzte der Angreifer häufiger ein (7-mal).

Trifft er auch am 11. Spieltag, wird das bei NEObet mit einer Quote von 3.10 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Nürnberg Prognose: Kann die KSV daheim nachlegen?

Kiel ist aktuell die beste Auswärtsmannschaft der 2. Liga. Das 3:1 am vergangenen Spieltag in Rostock war der bereits vierte Sieg in bislang fünf Spielen auf des Gegners Platz. Hinten verdienten sich die Störche den Erfolg erneut durch eine äußerst engagierte Defensivleistung. Und in der Offensive war die KSV mal wieder brutal effektiv. Bei insgesamt fünf Chancen sprangen drei Tore heraus. Damit ist die Mannschaft von Coach Marcel Rapp drei Spiele in Folge ungeschlagen und holte dabei sieben der neun möglichen Punkte.

Auch die Moral der Mannschaft stimmt. Nach insgesamt sechs Rückständen in zehn Spielen holte Kiel schon neun Punkte. Das bedeutet Platz 1 in der Comeback-Tabelle. Nur im eigenen Stadion hapert es. Während der Verein von der Förde in der Auswärtstabelle der 2. Liga Platz eins belegt, reichen sieben Punkte in der Heimtabelle nur für Rang 12. Kiel gewann lediglich eins der letzten vier Heimspiele (1U, 2N). Schon seit 19 Heimpartien im Unterhaus konnten die Norddeutschen auch nicht mehr zu null spielen.

Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Hertha ist Nürnberg nach einem holprigen Saisonstart endlich in der oberen Tabellenhälfte angekommen. Dabei hatte der Club zur Pause gegen den BSC recht unverdient noch mit 0:1 zurück gelegen. Im zweiten Durchgang drehten die Franken das Spiel aber in einen absolut verdienten 3:1-Sieg. In den letzten fünf Zweitligaspielen musste die Elf von Trainer Cristian Fiel mit dem 1:5 bei St. Pauli nur eine Niederlage hinnehmen (2S, 2U).

Mit 15 Punkten nach 10 Spielen steht der FCN um fünf Zähler besser da als vor einem Jahr. In der Fremde tut sich Nürnberg schwer. Die Franken holten lediglich vier ihrer 15 Punkte auswärts und kassierten auf des Gegners Platz auch alle drei Saisonniederlagen. Zudem steht man auswärts bereits bei 14 Gegentoren. Nur Schalke und Hertha sind hier noch schwächer (jeweils 16). In seiner Vereinsgeschichte hat Nürnberg in den ersten fünf Auswärtsspielen in der eingleisigen zweiten Liga nie mehr Gegentreffer kassiert.

Kiel - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:1 Rostock (A), 0:1 Aarhus (H), 1:1 Elversberg (H), 2:0 KSC (A), 2:3 Hertha BSC (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:1 Hertha BSC (H), 1:5 St. Pauli (A), 1:0 Magdeburg (H), 2:2 Braunschweig (A), 1:1 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Nürnberg: 2:1 (H), 3:2 (A), 3:0 (H), 1:2 (A), 1:2 (A)

In den ersten acht Pflichtspielen im Profifußball gegen Nürnberg hatte Kiel nur einen Sieg feiern können (4U, 3N). Seit 2019 verloren die Störche aber nur eins von acht Zweitliga-Duellen mit dem Club (4S, 3U).

Die letzten drei Vergleiche gingen alle an die KSV. Nürnbergs letzter Auswärtssieg an der Förde war ein 3:1 im April 2018. Seitdem holte der FCN nur noch einen Punkt in vier Gastspielen.

Die Norddeutschen traf in jedem der elf Pflichtspiele gegen die Franken und spielten nie zu null. In fünf der zehn Aufeinandertreffen in Liga 2 punktete Kiel nach Rückstand.

Unser Kiel - Nürnberg Tipp: Sieg Kiel (Draw no Bet)

Kiel will seine Stellung als Spitzenteam bestätigen. Dazu soll am Sonntag der dritte Heim-Dreier her. Schaut man auf die bisherigen Ergebnisse der Störche im eigenen Stadion kommen Zweifel am Erfolg dieses Vorhabens auf.

Die Bilanz gegen den Club spricht aber für die KSV. Zudem tun sich die Franken in der Fremde auch viel schwerer als daheim. Am Ende trauen wir den Hausherren den Sieg zu, sichern unsere Wette aber mit einem „Draw-no-Bet“-Zusatz ab.