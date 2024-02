Knicks - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 09.02.2024

Unser Knicks - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 09.02.2024 lautet: Das Lazarett der Knickerbockers geht momentan über. Nach Randle und Anunoby verletzte sich zuletzt auch Jalen Brunson. Gegen Luka Doncic und Kyrie Irving wird der zweite Anzug der Knicks nicht ausreichen, so sehen wir diese im Wett Tipp heute als Favoriten.

Die Knicks spielen eine bockstarke Saison und stehen mit 33 Siegen und 18 Niederlagen auf dem vierten Platz im Osten. Die vielen Verletzungen könnten dem Traditions-Franchise jedoch einen Strich durch die Rechnung im Kampf um das Heimrecht in der Postseason machen. Die Mavs müssen derweil noch um die direkte Teilnahme an den Playoffs kämpfen und brauchen jeden Sieg.

Gegen ersatzgeschwächte Knicks sollte dies gelingen und so tippen wir auf „Sieg Mavericks mit HC -3,5″ mit einer Quote von 1,87 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Knicks vs Mavericks auf „Sieg Mavericks mit HC -3,5″:

Bei den Knicks fehlen voraussichtlich 3 Starter mit Brunson, Randle und Anunoby.

New York verlor die letzten 3 Spiele gegen die Mavericks.

Irving kam in den letzten 10 Spielen im Schnitt auf 30,5 Pkt., 6 Rebounds, 6 Assists.



Knicks vs Mavericks Quoten Analyse:

Unter normalen Umständen würden wohl die Knicks daheim die Favoritenrolle gegen die Mavs einnehmen. Aufgrund der vielen Verletzungen und der starken Form von Doncic und Irving auf Seiten der Texaner, bekommen die Mavericks eine Siegquote in Höhe von 1,57 zugesprochen, während die Knicks mit einer Quote von 2,45 ein gutes Stück darüber liegen.

Dem slowenischen Superstar der Mavs werden indes natürlich die meisten Punkte im Spiel zugetraut, kein Wunder bei einem hohen Punkteschnitt von 34,5 in dieser Saison. Eine Wette auf „Über 33,5 Punkte“ steht mit einer Quote in Höhe von 1,91 zu Buche. Solltet ihr noch kein Konto beim von uns für dieses Spiel favorisierten Wettanbieter haben, findet ihr hier alles Wissenswerte zur Bwin Anmeldung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs Mavericks Prognose: Können die Mavs den Weg über das Play-In Turnier vermeiden?

Die Knicks stehen mit einer Bilanz von 33-18 auf dem vierten Platz im Osten und waren drauf und dran, die Tabelle noch weiter hinaufzuklettern. Die vielen Verletzten dürften diesem Unterfangen erstmal einen Dämpfer verpasst haben. Vor allem Jalen Brunson ist für den Aufbau und die Struktur des Spiels der Knicks essenziell. Der Guard hat sich wohl nur leicht verletzt, verpasst das Spiel gegen die Mavs jedoch ziemlich sicher.

Das Team von Trainer Thibodeau steht sowohl im Defensiv als auch im Offensiv Rating auf dem siebten Platz der Liga und kommt mit +6,0 auf das fünftbeste Net Rating aller NBA-Teams. Die Offensive der Knicks lebt vor allem vom starken Rebounding am gegnerischen Brett mit im Schnitt 12,7 pro Partie (Platz 3), wodurch sich regelmäßig ein Vorteil in der Anzahl der Ballbesitze generieren lässt.

Die Offensive der Mavericks lebt hingegen vor allem dank Luka Doncic. Der Slowene ist auch in dieser Saison eine Ein-Mann-Abrissbirne in der Offensive, legt im Schnitt unfassbare 34,5 Punkte pro Spiel auf und ist dabei mit einem True Shooting Wert von 61,5 Prozent auch noch ziemlich effizient unterwegs. Unterstützung gibt es in diesem Jahr von Kyrie Irving, der im Schnitt 25,5 Punkte auflegt und ebenfalls gute Wurfquoten produziert.

Die Defensive bleibt jedoch ein Problem der Texaner, mit einem Rating von 118,1 liegt man nur auf Platz 22 im Ligavergleich. Das Net Rating wird dadurch auf einen neutralen Wert von genau 0,0 gedrückt. So stecken die Mavs im Mittelmaß fest, eventuell wird das Team von Coach Jason Kidd jedoch noch vor der endenden Trade Deadline aktiv.

Knicks - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 123:113 Grizzlies (H), 105:113 Lakers (H), 109:105 Pacers (H), 118:103 Jazz (H), 113:92 Hornets (A).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 119:107 Nets (A), 118:102 76ers (A), 117:129 Bucks (H), 87:121 Timberwolves (A), 131:129 Magic (H).

Letzte 5 Spiele Knicks vs. Mavericks: 124:128 (A), 121:126 (A), 100:121 (H), 107:77 (A), 108:85 (H).



Die Knicks legen in dieser Saison im Schnitt 115,2 Punkte pro Partie auf und halten ihre Gegner bei 109,4 Punkten, was gegen die von Doncic angeführte Offensive der Mavs recht schwer werden dürfte. Diese erzielt im Schnitt 118,2 Punkte, erlaubt ihren Gegnern jedoch ebenso viele Zähler. Die Mavericks nehmen die zweitmeisten Dreier der Liga und treffen diese mit 37 Prozent leicht überdurchschnittlich. Ein Problem der Texaner bleibt auch die schwache Quote von der Freiwurflinie, ein Team mit so vielen guten Schützen sollte über dem produzierten Wert von 75,8 Prozent (Platz 25) liegen.

Mit Quentin Grimes fehlt der Backup von Jalen Brunson ebenfalls verletzt, sodass der Spielvortrag der Knicks im kommenden Spiel ziemliches Stückwerk bleiben sollte. Die Mavs können ihrerseits gegen jedes Team heißlaufen und benötigen dringend Siege, um im eng umkämpften Westen nicht in der Tabelle abzufallen. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams zeigte sich zuletzt sehr ausgeglichen, so konnten beide Teams jeweils fünf der letzten zehn Spiele gewinnen. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 212,9 Punkte. So könnte eine Wette auf „Unter 230,5 Punkte“ durchaus von Erfolg gekrönt sein und ließe sich hervorragend mit dem Bwin Einzahlungsbonus verbinden.

Unser Knicks - Mavericks Tipp: Sieg Mavericks mit HC -3,5

Die Mavericks gewannen die letzten drei Spiele in Folge gegen die Knicks mit im Schnitt zehn Punkten Vorsprung. Aufgrund der vielen Verletzungen auf Seiten der Gastgeber sollte sich die personelle Überlegenheit der Gäste am Ende durchsetzen, zumal mit Luka Doncic der mit Abstand beste Spieler in diesem Matchup bei den Mavericks spielt. Wir gehen vom dritten Sieg in Folge für die Texaner aus.