Lakers - Pelicans Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser Lakers - Pelicans Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 10.02.2024 lautet: Die Lakers mussten in der vergangenen Nacht gegen den amtierenden Meister aus Denver ran und holten sich dabei die erste Niederlage nach drei Siegen ab. Im Wett Tipp heute reisen die starken Pelicans nach L.A. und sollten im Duell mit King James leicht im Vorteil sein.

Tatsächlich blieb es ruhig zur Trade-Deadline bei den Lakers. Ob das Team um LeBron James und Anthony Davis in der jetzigen Zusammenstellung aus dem Mittelmaß ausbrechen und wieder eine gute Rolle in den Playoffs spielen kann, scheint zum jetzigen Zeitpunkt mehr als fraglich. Die Pelicans funktionieren im Laufe der Saison zunehmend besser und reisen nach einem Spieltag Pause ausgeruht in die Crypto.com-Arena.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Pelicans“ mit einer Quote von 1,90 bei Betano.

Darum tippen wir bei Lakers vs Pelicans auf „Sieg Pelicans“:

Die Pelicans gewannen die letzten 4 Spiele.

Die Lakers sind eines der ältesten Teams der Liga und stecken Back-to-Back-Spiele in der Regel nicht sonderlich gut weg.

Die Pelicans konnten die letzten 3 Auswärtsspiele gewinnen.



Lakers vs Pelicans Quoten Analyse:

Die Bookies sehen die Partie zwischen den Lakers und den Pelicans als sehr ausgeglichen an, so liegen die Quoten auf dem Zwei-Weg-Markt mit etwa 1,90 nahezu gleichauf.

Die Over-/Under-Line im Spiel liegt bei 234,5 Punkten, mit einer Quote von jeweils 1,90, was etwas über dem Durchschnittswert der Saisonspiele in dieser Spielzeit liegt. Wir würden eher eine Wette darauf abschließen, dass diese Marke nicht getoppt wird, so fallen in den Spielen der Lakers bisher im Schnitt 233 Punkte und in jenen der Pelicans 229 Punkte. Eine solche Wette könnte man jedoch ganz einfach durch die Nutzung einer Freiwette absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lakers vs Pelicans Prognose: Wie zufrieden ist der King in L.A.?

LeBron James dürfte der ruhige Verlauf der Trade-Deadline in diesem Jahr eher nicht geschmeckt haben. Mit passiv aggressiven Tweets hatte der King in den letzten Tagen mehr oder weniger offen Verstärkungen für sein Team gefordert. Durchaus verständlich, so liegen die Lakers gerade in nahezu allen Statistiken im Mittelfeld und ein weiterer tiefer Playoff-Run scheint nicht sehr wahrscheinlich. Die designierte Starting Five von Los Angeles steht bei einem negativen Net Rating von -3,6.

Insgesamt stehen Purple and Gold mit einem Offensiv Rating von 114,1 auf dem 20. Platz im Ligavergleich und können dies mit einer nur durchschnittlichen Wertung der Defensive mit 115,1 (Platz 14) nicht ausgleichen. Vor allem beim Shooting hapert es in der Stadt der Engel - die Lakers nehmen die wenigsten Dreier aller Teams und treffen diese mit im Schnitt 36,6 Prozent nur durchschnittlich gut.

Die Pelicans stehen da schon besser da, vor allem weil die Defensive im Laufe der Saison immer besser wurde. Mit einem Rating von 113,7 liegt man in der Verteidigung auf Rang 8 und kann dabei eine zumindest leicht positive Offensive (Platz 13) stellen. Dabei wird das starke Net Rating von +4,5 (Platz 8 in der NBA) sogar noch deutlich underperformed.

Die Pelicans nehmen zwar auch nicht viele Distanzwürfe, treffen diese jedoch mit im Schnitt 37,9 Prozent ziemlich gut. Ein nicht unwichtiger Teil der starken Defensive des Teams aus dem Big Easy ist, dass die Gegner der Pelicans im Schnitt die mit Abstand schlechteste Dreier-Quote der gesamten Liga aufweisen und nur 34 Prozent der Distanzwürfe treffen. Ob dies vor allem in der Postseason gehalten werden kann, scheint zumindest fraglich.

Lakers - Pelicans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lakers: 106:114 Nuggets (H), 124:118 Hornets (A), 113:105 Knicks (A), 114:105 Celtics (A), 138:122 Hawks (A).

Letzte 5 Spiele Pelicans: 117:106 Clippers (A), 138:100 Raptors (H), 114:113 Spurs (A), 110:99 Rockets (A), 112:118 Celtics (A).

Letzte 5 Spiele Lakers vs. Pelicans: 109:129 (A), 133:89 (H), 123:108 (A), 120:102 (H), 126:131 (A).



Die Lakers stehen mit einer knapp positiven Bilanz von 27-26 auf dem neunten Platz im Westen und haben drei Siege Rückstand auf den kommenden Gegner aus New Orleans, der den sechsten Rang belegt. Der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz liegt derweil auch nur bei drei Siegen, was eindrucksvoll zeigt, wie umkämpft das Feld im Westen ist. Die Lakers konnten zwar vier der letzten sechs Spiele gegen die Pelicans gewinnen, keine dieser Partien war jedoch ein Back-To-Back Spiel. Sollten die verletzungsanfälligen Stars der Lakers nicht geschont werden, sehen wir eine Chance auf einen starken Kampf der Gastgeber, vertrauen jedoch der bewiesenen Defensive der Pelicans ein Stück weit mehr.

In dieser Saison trafen die beiden Teams im Dezember 2023 zwei Mal aufeinander und konnten jeweils einen deutlichen Sieg davon tragen. Das letzte Spiel gewannen die Pelicans mit 129:109, das davor die Lakers mit 133:89. Übrigens wurde die Marke von 231 Punkten in nur einem der letzten vier direkten Duellen zwischen den Lakers und Pels überschritten. Eine Punkte-Explosion sollte nicht erwartet werden, so könnte „Unter 230,5 Punkte“ mit der Quote von 2,27 in Verbindung mit dem Betano Sportwetten Bonus Gewinn bringen.

Unser Lakers - Pelicans Tipp: Sieg Pelicans

Die Pelicans reisen ausgeruht in die Stadt der Engel und bringen deutlich mehr Athletik aufs Parkett als die alternden Lakers-Superstars. Das schwache Shooting schadet vor allem LeBron James, der mit fast 40 Jahren noch von seinem unnachahmlichen Drive zum Korb lebt und mehr Platz in der Zone bräuchte. Wir gehen von einem einigermaßen umkämpften Spiel aus, in dem den Gastgebern am Ende jedoch die Körner ausgehen dürften.