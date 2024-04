Lazio Rom - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2024

Unser Lazio Rom - Juventus Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 23.04.2024 lautet: Die Adler wollen die 0:2-Pleite aus dem Hinspiel wettmachen. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren aber nicht mehr als ein Remis zu.

Am 2. April, nur gut 70 Stunden nach dem letzten Duell der beiden Teams in der Serie A, trafen Juventus und Lazio in Turin zum Hinspiel im Halbfinale der Coppa Italia aufeinander. Nach einer torlosen ersten Hälfte warfen die Hausherren nach dem Seitenwechsel mehr Intensität, Willen sowie Offensivkraft in den Ring und gewannen die Partie am Ende verdient mit 2:0. Am Dienstag steht nun im Olympiastadion von Rom das Rückspiel an. Die Wettanbieter rechnen mit einer engen Partie auf Augenhöhe.

Wir spielen mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Juventus auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Lazio entschied nur 2 der letzten 11 Duelle gegen Juve für sich

Die Römer stehen in der Serie-A-Heimtabelle nur auf Rang 9

Turin ist das drittbeste Auswärtsteam in Italien



Lazio Rom vs Juventus Quoten Analyse:

Auch im Rückspiel zu Gast in Rom sind die Turiner für die besten Buchmacher, die ihren Kunden auch die besten Sportwetten Apps zur Verfügung stellen, die leichten Favoriten. So gibt es für einen Auswärtssieg durchschnittliche Quoten von 2,53.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren aber auch nur mit Quoten im Schnitt von 2,90 bezahlt. Beim Markt „Wer kommt weiter“ übertreffen die Quoten für die Turiner nicht mal den Wert von 1,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Juventus Prognose: Kann Lazio den Rückstand aufholen?

Mitte März übernahm der Kroate Igor Tudor als Nachfolger von Maurizio Sarri das Traineramt bei Lazio. Der neue Mann sollte die Adler im Optimalfall in dieser Saison doch noch in die Champions League führen. Da die Serie A nach der Reform des Wettbewerbs einen fünften Startplatz in der Königsklasse schon sicher hat, dürfen die Römer noch hoffen. Der Rückstand auf Platz 5 beträgt nur drei Zähler. Am Wochenende feierten die Biancocelesti einen knappen 1:0-Sieg in Genua.

Problemzone bleibt die Offensive. 42 Treffer in 33 Partien sind der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle. Zudem ging der amtierende Vizemeister schon 13 Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld. In der gesamten Liga mussten lediglich sieben Teams mehr Niederlagen in dieser Spielzeit hinnehmen. Coach Tudor hat dem Team auf jeden Fall einen neuen Charakter und eine neue psychologische Struktur verliehen. Im Pokal gewann Lazio zuvor jeweils mit 1:0 daheim gegen Genua und die AS Roma.

Da Juventus in dieser Saison nicht an den europäischen Wettbewerben teilnahm, hatte sich der Rekordmeister zwei Ziele gesetzt. Das erste war die Rückkehr in die Königsklasse, das zweite war der Pokalsieg. In der Liga hat Turin als Dritter zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang. Im Pokal ist die Ausgangsbasis nach dem 2:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel ganz ordentlich. Doch immer wieder lässt die „Alte Dame“ auch überraschend Punkte liegen.

So lagen die Bianconeri am Wochenende zu Gast in Cagliari nach einer ganz schwachen ersten Hälfte mit 0:2 zurück. Erst durch ein Eigentor in der 87. Minute rettete Juve noch einen Punkt. In der Rückrunde stehen somit in 14 Partien nur vier Siege und 18 Punkte auf dem Konto. Das reicht im Ranking der zweiten Saisonhälfte gerade mal für den neunten Platz. Außerdem tun sich die Weiß-Schwarzen auswärts schwer. Vier von fünf Serie-A-Pleiten setzte es in dieser Spielzeit auf des Gegners Platz.

Lazio Rom - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 FC Genua (A), 4:1 Salernitana (H), 0:1 AS Rom (A), 0:2 Juventus (A), 1:0 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:2 Cagliari (A), 0:0 FC Turin (A), 1:0 AC Florenz (H), 2:0 Lazio Rom (H), 0:1 Lazio Rom (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Juventus: 0:2 (A), 1:0 (H), 1:3 (A), 2:1 (H), 0:1 (A)



Dieses Spiel gab es in den vergangenen Wochen gleich zwei Mal. Zunächst gewann Lazio in der Liga im ersten Spiel unter Coach Igor Tudor daheim mit 1:0. Drei Tage später verloren die Römer aber, wie schon erwähnt, das Hinspiel im Pokal zu Gast bei Juve mit 0:2. Seit sieben Begegnungen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr. Die Biancocelesti entschieden dabei auch nur zwei der vergangenen elf Duelle gegen die Bianconeri für sich (2U, 7N).

Auch im Vorjahr schieden die Römer in der Coppa Italia gegen Juventus aus, mit einem 0:1 im Viertelfinale. Die Alte Dame blieb in dieser Saison in 33 Partien 20 Mal ohne Treffer vor der Pause. Bleiben die Gäste am Dienstag im ersten Durchgang auch ohne Treffer, bekommt ihr bei Tipwin für die Wette „Juventus HZ1 Unter 0,5 Tore“ eine Quote von 1,58. Wie der Bookie mit dem Wettangebot, dem Bonus oder den Quoten im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser Tipwin Test.

Unser Lazio Rom - Juventus Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Lazio steht vor einem großen Problem. Die offensiv eher harmlosen Biancocelesti müssen einen Rückstand von zwei Toren aufholen. Auf der Gegenseite wird Juve nach zuletzt zwei Remis in Serie in der Liga wieder Vollgas geben.