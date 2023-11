Leverkusen – Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 03.12.2023

Unser Leverkusen - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.12.2023 lautet: Leverkusen verkörpert in der Bundesliga das Maß aller Dinge und wird in unserem Wett Tipp heute auch in der BayArena die Oberhand behalten.

Der Tabellenführer aus Leverkusen gab sich im deutschen Oberhaus des Fußballs bisher keine Blöße und ist mit elf Siegen und einem Remis nach wie vor ungeschlagen. Nach drei sieglosen Bundesliga-Partien verbuchten die Dortmunder am vergangenen Samstag im Signal-Iduna-Park gegen Gladbach einen verdienten 4:2-Triumph und kletterten auf Tabellenrang 4.

Unser Wett Tipp heute zielt auf “Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,55 bei Bwin ab.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Dortmund auf “Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen”:

Bayer Leverkusen stellt die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga (6S).

Der BVB setzte sich nur in 2 BL-Auswärtsspielen durch (2U, 1N).

5 der letzten 6 Aufeinandertreffen in der BayArena endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Leverkusen vs Dortmund Quoten Analyse:

Den zahlreichen Bookies ist die momentane Form der Leverkusener nicht entgangen. Kurzum werden die Gastgeber als Favorit auf drei Punkte gehandelt und mit einer Quote von durchschnittlich 1,65 bewertet. Dortmund behielt in den letzten beiden Begegnungen in der BayArena die Oberhand. Mit einem dritten Auswärtserfolg ist nicht zu rechnen. Ein Umstand, der anhand einer Quote von durchschnittlich 3,30 untermauert wird.

Neben unzähligen Leverkusen Dortmund Wettquoten gibt es auch den einen oder anderen Sportwetten Anbieter Bonus, der für mehr Sicherheit beim Wettabschluss sorgen könnte.

Leverkusen vs. Dortmund Prognose: Verpasst der BVB dem Tabellenprimus einen Dämpfer?

Bereits vor Saisonbeginn gab es den einen oder anderen Experten, der Bayer Leverkusen als heißesten Konkurrenten der Bayern gesehen hat. Diese sollten recht behalten. Nach zwölf Spieltagen ist die Elf von Trainer Xabi Alonso, der mittlerweile sogar mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht wird, ungeschlagen und holte elf Siege und ein Remis.

Satte 34 Punkte wanderten schon auf das Konto der Werkself. Der Vorsprung auf den FC Bayern München beträgt zwei Punkte.

Vor allem auf heimischem Boden sind die Leverkusener eine Wucht und holten 18 Punkte in sechs Begegnungen - mehr geht nicht. Neben Bayern (21) ist die Werkself mit 21 Toren die treffsicherste Heim-Mannschaft und traf bisweilen in jedem Spiel - auswärts und daheim. Alonso lässt gerne im 3-4-2-1 auflaufen. Eine Formation, die ebenfalls defensiv sehr gut funktioniert und in der BayArena auf Bundesliga-Ebene nur fünf Gegentore zugelassen hat.

Leverkusen - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:0 Bremen (A), 4:0 Union Berlin (H), 1:0 Qarabag (A), 3:2 Hoffenheim (A), 5:2 Sandhausen (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Gladbach (H), 1:2 Stuttgart (A), 2:0 Newcastle (H), 0:4 Bayern München (H), 1:0 Hoffenheim (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Dortmund: 0:2 (H), 0:1 (A), 5:2 (A), 3:4 (H), 1:3 (A).

Dortmund gelingt es in dieser Spielzeit nicht, an die starken Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen. Immerhin stand nach drei sieglosen Duellen (1U, 2N) zumindest am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Gladbach ein Erfolgserlebnis zu Buche. Dabei zeigten die Hausherren Moral und drehten einen 0:2-Rückstand nach 90 Minuten in eine 4:2-Führung.

Dennoch tut sich der Vizemeister in dieser Spielzeit sehr schwer und rangiert derzeit nur auf Platz 4 in der Tabelle. Vor allem auswärts agierte Schwarz-Gelb auf überschaubarem Niveau und gewann nur zwei der insgesamt fünf Paarungen. Aus den letzten beiden BL-Auswärtsspielen resultierte nur ein magerer Zähler.

Trotzdem präsentierte sich die Elf von Trainer Edin Terzić auf gegnerischem Terrain durchaus torgefährlich. Zwölf der insgesamt 25 Saisontore wurden in der Ferne erzielt. Bisher fielen in jedem BL-Auswärtsspiel der Recken aus dem Ruhrpott Tore auf beiden Seiten. Darüber hinaus wurden 80 Prozent der Partien in der Fremde mit drei oder mehr Toren abgewickelt.

Unser Leverkusen – Dortmund Tipp: Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten sorgten mit 37 (Leverkusen) bzw. 25 Saisontoren für offensive Momente und werden auch im direkten Duell zu Abschlüssen gelangen. Victor Boniface als Mittelstürmer und Alejandro Grimaldo als Linksaußen erzielten mit jeweils sieben Toren mehr als ein Drittel aller Leverkusener Saisontore. Bei den Gästen präsentierte sich zuletzt Neuzugang Niclas Füllkrug mit zwei Toren in zwei BL-Begegnungen bzw. drei in den letzten drei Pflichtspielen auf der Höhe. Aufgrund der Heimstärke der Elf von Übungsleiter Alonso räumen wir den Gastgebern in einem torreichen Match dennoch klare Vorteile ein.