Liverpool - Burnley Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser Liverpool - Burnley Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 10.02.2024 lautet: Liverpool ist momentan das beste Team Englands und thront auch nach der Pleite gegen Verfolger Arsenal weiterhin an der Tabellenspitze. Gegen den Vorletzten Burnley wäre im Wett Tipp heute alles andere als ein Favoritensieg eine große Überraschung.

Der Liga-Alltag geht auch nach der für viele Liverpool-Fans schockierenden Ankündigung von Trainer Jürgen Klopp, den Verein nach der laufenden Saison zu verlassen, weiter. Mit Burnley reist ein tief im Abstiegskampf befindlicher Gegner an die Anfield Road.

Wir können uns nicht ausmalen, wie die schwache Offensive des FC Burnley die starke Abwehr der Liverpooler überwinden will und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Liverpool gewinnt zu Null“ mit einer Quote von 1,93 bei Betano.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Burnley auf „Liverpool gewinnt zu Null“:

Die Reds gewannen die letzten 4 Partien gegen Burnley ohne einen Gegentreffer.

Liverpool ist in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen.

Burnley konnte keines der letzten 5 Spiele gewinnen.

Liverpool vs Burnley Quoten Analyse:

Die Frage nach einem Favoriten zwischen Liverpool und Burnley stellt sich nicht wirklich. Die Reds sind den Gästen überlegen und erhalten daher auch nur eine Siegquote von 1,17 für den 10. Heimsieg in dieser Saison. Ein Sieg des Teams aus Lancashire wäre eine enorme Überraschung und würde mit einer Siegquote von 14,00 belohnt werden.

Auch die besten neuen Buchmacher gehen von einem Spiel mit vielen Toren aus. So liegt die Quote für „Über 3,5 Tore“ noch bei erstaunlich niedrigen 1,80. Das verwundert schon ein wenig, auch aufgrund der Tatsache, dass diese Marke in den letzten sieben direkten Duellen der beiden Teams nicht überschritten wurde.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Burnley Prognose: Bleiben die Reds zuhause weiter ungeschlagen?

Die Reds mussten nach einer beeindruckenden Serie von 15 Spielen in Folge ohne Niederlage gegen Arsenal mal wieder eine Pleite akzeptieren. Mit 51 Punkten liegt das Team von Jürgen Klopp aber weiterhin auf Platz 1, hat jedoch nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Manchester City, das noch eine Partie in der Hinterhand hat. Ein Sieg gegen Burnley ist also Pflicht für Liverpool, das momentan ohne den verletzten Mohamed Salah auskommen muss.

Mit 52 erzielten Treffern bei 22 Gegentoren stellt Liverpool die zweitbeste Offensive und die beste Defensive der gesamten Premier League. Zu Hause mussten bei neun Siegen und zwei Remis erst neun Gegentreffer hingenommen werden. Des Weiteren kann Liverpool mit 34,8 Prozent die geteilt höchste Quote an Spielen ohne Gegentor vorweisen. Die Spieler der Reds suchen gerne den Abschluss aus der zweiten Reihe, kein anderes Team übertrifft die durchschnittliche Entfernung bei den Torschüssen von Liverpool von 18,1 Metern.

Der FC Burnley spielt eine Saison zum Vergessen und musste in den ersten 23 Partien schon 16 Niederlagen einstecken. Mit im Schnitt 2,0 Gegentoren pro Spiel stellen „The Clarets“ die zweitschächste Abwehr der Premier League. Auch in der Offensive liegt man im Ligavergleich mit insgesamt 24 Treffern auf dem vorletzten Rang. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt schon sieben Zähler.

Kein Spieler von Burnley konnte in dieser Saison mehr als vier Tore erzielen. Mittelstürmer Lyle Foster ist mit nur vier Treffern und drei Torvorlagen vereinsinterner Topscorer. Die letzten beiden Auswärtsspiele verlor das Team von Trainer Vincent Kompany und schluckte dabei jeweils drei Gegentreffer.

Liverpool - Burnley Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:3 Arsenal (A), 4:1 Chelsea (H), 5:2 Norwich (H), 1:1 Fulham (A), 4:0 Bournemouth (A).

Letzte 5 Spiele Burnley: 2:2 Fulham (H), 1:3 Manchester City (A), 1:1 Luton (H), 0:1 Tottenham (A), 0:3 Aston Villa (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Burnley: 2:0 (A), 1:0 (A), 2:0 (H), 3:0 (A), 0:1 (H).

Der FC Liverpool traf in der Premier League bisher 89 Mal auf den FC Burnley und konnte 40 Siege, bei 28 Niederlagen und 21 Remis einfahren. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 2,8 Tore. Vor heimischem Publikum gewannen die Reds 23 der 44 Partien und erzielten dabei durchschnittlich 1,8 Treffer. Burnley konnte nur eines der letzten zwölf Spiele gegen den großen Favoriten aus Liverpool gewinnen.

Übrigens konnte Liverpools Außenstürmer Diogo Jota in den letzten fünf Partien vier Treffer erzielen. Gegen die schwache Defensive der Clarets wäre ein Tipp auf ein weiteres Tor des Portugiesen also definitiv eine Überlegung wert. Den besten für euch passenden Sportwetten Anbieter Bonus findet ihr in unserer Übersicht über die besten Angebote.

Unser Liverpool - Burnley Tipp: Liverpool gewinnt zu Null

Die Reds konnten in zehn der letzten 18 Duelle gegen Burnley einen Sieg ohne Gegentreffer erspielen. Zudem musste der Außenseiter in dieser Saison schon acht Pleiten, ohne einen eigenen Treffer erzielen zu können, hinnehmen. Wir erwarten einen dominanten Auftritt des Spitzenreiters, der am Ende einen ungefährdeten Sieg einfahren sollte.