Liverpool - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten 14.09.2024

Unser Liverpool - Nottingham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.09.2024 lautet: Liverpool gab sich bisweilen keine Blöße im englischen Oberhaus und ist auch in unserem Wett Tipp heute im Heimspiel gegen Nottingham Forest zu favorisieren.

Liverpool hat neben dem amtierenden Meister Manchester City alle drei Spieltage im englischen Oberhaus siegreich gestaltet. Zuletzt resultierte gegen Manchester United ein deutlicher 3:0-Triumph. Auch die Gäste aus den East Midlands mussten bisweilen noch keine Niederlage in der Premier League hinnehmen und wollen ihre Serie in der Liverpool Nottingham Prognose gegen die Roten aufrechterhalten.

In unserem Liverpool Nottingham Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber klar vorne und spielen „Sieg Liverpool (Handicap -1,5) & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 1,96 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Liverpool vs Nottingham auf „Sieg Liverpool (Handicap -1,5) & Unter 5,5 Tore“:

Liverpool vs Nottingham Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kickoff sind die Rollen sehr deutlich verteilt. Zuletzt setzte sich Liverpool sechs Mal am Stück auf heimischem Boden gegen die „Tricky Trees“ aus Nottingham durch. Auch diesmal gehen die Bookies von einem Heimsieg aus und bewerten diesen mit durchschnittlichen Liverpool Nottingham Quoten in Höhe von 1,22.

Zudem tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Kräftemessen und rechnen mit drei oder mehr Toren. Wer seinen Tipp bei Sunmaker spielen möchte, erhält für drei oder mehr Tore Liverpool Nottingham Wettquoten in Höhe von 1,40. Genauere Informationen zum Bookie sind unserer Sunmaker Bewertung zu entnehmen.

Liverpool vs Nottingham Prognose: Hält Liverpool im 4. PL-Spiel die Null?

Seit Anfang Juli sitzt Arne Slot in Liverpool auf der Trainerbank und zeigt bisher sehr starke Leistungen mit seinem Team. Vor allem defensiv stehen die Reds wie der Fels in der Brandung und haben an den ersten drei Spieltagen kein Gegentor zugelassen. Alle drei Begegnungen im englischen Oberhaus brachten weniger als 3,5 Tore mit sich.