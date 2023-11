Magdeburg - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Unser Magdeburg - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.11.2023 lautet: Beide Teams verloren die letzten drei Ligaspiele am Stück. Wir sehen das Heimteam aus Magdeburg in unserem Wett Tipp heute trotzdem im Vorteil gegen Rostock.

Am kommenden Sonntag treffen mit Magdeburg und Rostock zwei formschwache Teams aufeinander. Magdeburg konnte in den letzten sieben Spielen keinen einzigen Sieg einfahren, Hansa Rostock gewann hingegen nur eine der letzten acht Liga-Partien.

Wir schätzen die Offensive der Magdeburger jedoch stärker ein und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Sieg Magdeburg“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Rostock auf „Sieg Magdeburg“:

Magdeburg verlor nur eines der 6 Heimspiele gegen Rostock in der 2. bzw. 3. Liga..

Rostock stellt mit nur 11 Treffern in den ersten 12 Spielen die zweitschlechteste Offensive der Liga.

Magdeburg verlor nur eines der ersten 5 Heimspiele der laufenden Saison.

Magdeburg vs Rostock Quoten Analyse:

Auch die Bookies sehen das Heimteam aus Magdeburg als Favorit im kommenden Spiel auf den Platz gehen. Eine Siegquote für die Blau-Weißen von 1,80 steht einer Siegquote für Hansa Rostock von 4,10 gegenüber. Ein Remis wird mit einer Quote von 3,85 als etwas wahrscheinlicher als ein Auswärtssieg gesehen.

Als wahrscheinlichster Torschütze wird Jan-Luca Schuler mit einer Quote von 2,45 bewertet. Wer auf einen weiteren Treffer des deutschen Stürmers setzen möchte, kann dafür auch einen Sportwetten Neukundenbonus nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Rostock Prognose: Welches Team kann die Wende schaffen?

Der 1. FC Magdeburg startete stark in die laufende Saison, blieb die ersten fünf Ligaspiele ungeschlagen und sammelte elf Punkte ein, in den folgenden sieben Spielen kamen jedoch nur noch zwei Pünktchen dazu. Zuletzt konnte immerhin mit einem Sieg über Kiel der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals gefeiert werden.

Die Magdeburger brauchen nicht viele Standardsituationen, um ihre Tore zu erzielen, so trafen sie mit 19 Treffern am häufigsten aus dem Spiel heraus im Vergleich mit allen anderen Teams der 2. Bundesliga. Bester Torschütze der laufenden Saison ist Jan-Luca Schuler mit vier Treffern.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Auch Hansa Rostock startete gut in die laufende Spielzeit und konnte in drei der ersten vier Ligaspiele als Sieger vom Platz gehen. Danach kam nur noch ein Sieg dazu und die Norddeutschen sammelten ganze sieben Unentschieden ein, verloren jedoch erst einmal überhaupt.

Vor allem im Kombinationsspiel hapert es bei den Hanseaten bisher, mit nur 331 Pässen stellen sie den schlechtesten Wert der Liga, auch bei der Passgenauigkeit liegen die Mannen von Trainer Alois Schwartz mit nur 72 Prozent auf dem letzten Platz.

Magdeburg - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:2 HSV (A), 3:3, 4:3 n.E. Kiel (Pokal, A), 1:2 Elversberg (H), 1:2 Hannover (A), 1:1 Karlsruhe (H).

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:0 Hertha (H), 2:3 Nürnberg (A), 0:1 Wiesbaden (A), 1:3 Kiel (H), 0:1 Fürth (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Rostock: 3:0 (H), 1:3 (A), 2:0 (A), 1:1 (H), 1:3 (A).

Die bisherigen Duelle zwischen Magdeburg und Rostock gestalteten sich bisher sehr ausgeglichen. In der 2. Liga trafen die beiden Kontrahenten erst zwei Mal in der vergangenen Saison aufeinander, wobei jeweils das Heimteam als Sieger vom Platz ging. In der 3. Liga kam es immerhin schon zu zehn Begegnungen, in denen beide Teams jeweils drei Siege sammelten, viermal kam es zu einer Punkteteilung.

In den insgesamt zwölf Duellen der beiden kommenden Gegner im Profifußball fielen im Schnitt 2,5 Tore. Rostock konnte dabei erst einen Sieg in Magdeburg einfahren, die Blau-Weißen konnten drei der sechs Heimspiele gewinnen. Übrigens, wem der Begriff der Systemwette noch ein Fremdwort ist, kann sich in unserer Systemwetten-Anleitung einen Überblick verschaffen.

Unser Magdeburg - Rostock Tipp: Sieg Magdeburg

Magdeburg sammelte in den ersten fünf Heimspielen acht Punkte und musste sich erst einmal geschlagen geben. Die Rostocker hingegen konnten erst eines der ersten sieben Auswärtsspiele gewinnen und erzielten in der Fremde erst drei magere Treffer. Wir erwarten, dass die Hanseaten diesen Trend auch in der anstehenden Partie am Sonntag nicht umkehren können.