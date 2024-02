Magdeburg - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 10.02.2024

Unser Magdeburg - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Furchtlos und offensiv ist St. Pauli ins Pflichtspiel-Jahr 2024 gestartet. Nach drei Siegen in Serie liegt ein weiterer Erfolg in unserem Wett Tipp heute hoch im Kurs.

Es hätte für St. Pauli durchaus leichtere Gegner zum Auftakt ins Jahr 2024 geben können als zum Beispiel Düsseldorf (5.) und Fürth (4.). Die Kiezkicker beschwerten sich nicht, siegten drei Mal in Folge und reisen nun als Tabellenführer nach Magdeburg. Der 1. FCM entpuppte sich am vergangenen Spieltag als guter Freund des Tabellenführers und stahl in Kiel einem weiteren Aufstiegskandidaten durch den Ausgleich in der 95. Minute zwei Zähler.

Fabian Hürzeler und seine Spieler sind aktuell zu gefestigt, um sich bezwingen zu lassen, weshalb unser Wett Tipp heute auf einen „Sieg St. Pauli“ fällt. Bei einer Quote von 1,76 bei Winamax können wir nicht widerstehen.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs St. Pauli auf „Sieg St. Pauli“:

St. Pauli gewann 3 Spiele in Serie und ist als einziger Zweitligist noch ungeschlagen (11S, 9U).

Magdeburg erzielte 2024 in keiner Begegnung Über 1,5 Tore, die Kiezkicker übertrafen diesen Wert in ihren letzten 3 Partien.

St. Pauli gewann 5 der letzten 6 direkten Duelle.

Magdeburg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Christian Titz setzt beim 1. FC Magdeburg auf Ballbesitz-Fußball, komme was wolle. Die Hausherren hatten das Leder in dieser Spielzeit mehr als jede andere Mannschaft (62,3 Prozent), Erfolge blieben zuletzt aber des Öfteren aus. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen erklärt, warum die Hausherren mit Quoten bis 4,50 in diesen Spieltag starten.

Was den Gastgebern an Form fehlt, haben sich die norddeutschen Gäste innerhalb der letzten Wochen erarbeitet. Fährt St. Pauli den vierten Liga-Sieg in Serie ein, könnt ihr maximal das 1,80-Fache eures Gewinns einkassieren. Die Quote ist völlig ausreichend, um einen Sportwetten Bonus einzusetzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs St. Pauli Prognose: Ungeschlagen und ungebremst

Bis auf St. Pauli ging jeder Zweitligist in dieser Spielzeit mindestens nach einer Partie als Verlierer vom Feld. Die Kiezkicker sammeln im Schnitt 2,10 Punkte und stehen nach drei Siegen in Serie völlig verdient an der Spitze der 2. Bundesliga.

Die Winterpause gab der Kreativität und Durchschlagskraft im Angriff einen großen Mehrwert. Bislang erzielten die Hanseaten in jedem Liga-Spiel 2024 Über 1,5 Tore. Zum Vergleich: Magdeburg erzielte in keiner Partie des Jahres Über 1,5 Tore.

Zuletzt gewannen die Kiezkicker zwei Spitzenspiele in Serie, feierten erst einen Auswärtssieg in Düsseldorf (2:1) und legten dann einen 3:2-Erfolg im Heimspiel gegen Fürth nach.

Der vierte Liga-Sieg in Serie sollte nur eine Frage der Form sein. St. Pauli verlor noch kein Zweitliga-Duell gegen Magdeburg (4S, 1U) und gewann fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen.

Magdeburg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:1 Kiel (H), 0:1 Braunschweig (A), 1:0 Wiesbaden (H), 4:2 MTK Budapest (A), 1:2 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:2 Fürth (H), 3:4 n.E. Düsseldorf (H), 2:1 Düsseldorf (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 1:1 Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. St. Pauli: 0:0 (A), 1:2 (H), 0:3 (A), 2:3 (H), 1:4 (A).

Neben dem zuletzt aufgeweckten Angriff liegt die eigentliche Stärke der Kiezkicker in der Arbeit gegen den Ball. Der Tabellenführer kassierte bislang die wenigsten Gegentore pro Spieltag (0,9).

Mindestens genauso beeindruckend sind die tiefergehenden Statistiken. Keine Mannschaft der 2. Bundesliga ließ weniger erwartbare Gegentore zu als St. Pauli (19,0 xGA).

Magdeburg hat trotz hoher Ballbesitz-Werte nicht ausreichend Torchancen erspielt, um im Ligavergleich der erwartbaren Treffer in die obere Tabellenhälfte zu rücken. Die 28,9 xG reichen derzeit nur für den zwölften Platz.

Wollt ihr eine Wette mit mehr Risiko spielen, ist „Sieg St. Pauli & Beide Teams treffen: Nein“ eine geeignete Wahl. Wählt ihr Winamax als Buchmacher aus, erhaltet ihr dafür eine Quote von 3,20.

Unser Magdeburg - St. Pauli Tipp: Sieg St. Pauli

Nach 20 absolvierten Spieltagen beträgt die Differenz zwischen Magdeburg und St. Pauli bereits 18 Zähler. Die Kiezkicker kassierten bisher weniger als ein Gegentor pro Spieltag (18) und haben die beste Tordifferenz im deutschen Unterhaus (+20).