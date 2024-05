Magic - Cavaliers Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Magic - Cavaliers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 04.05.2024 lautet: Orlando begrüßt in unserem Wett Tipp heute die Cavaliers zu Spiel 6 der laufenden Erstrunden-Serie der Playoffs. Wir sehen die Hausherren aufgrund des Heimvorteils als Favoriten.

Zwischen dem Vierten und Fünften der Eastern Conference entwickelt sich momentan die erwartet enge Serie, die vor allem durch starke Defense und weniger durch überragende offensive Leistungen im Magic vs Cavaliers Tipp geprägt ist. Bisher konnten jeweils die Heimteams die Spiele gewinnen, wir gehen auch im kommenden Duell davon aus und erwarten daher noch ein siebtes Entscheidungsspiel zwischen Cleveland und Orlando.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Magic mit HC -3,5″ mit einer Quote von 1,80 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Magic vs Cavaliers auf „Sieg Magic mit HC -3,5″:

Die Magic gewannen 7 der letzten 10 Heimspiele gegen die Cavaliers.

Die Magic konnten ihre beiden Heimspiele in dieser Serie jeweils mit mindestens 20 Punkten Vorsprung gewinnen.

Die Cavaliers konnten in diesen Partien nicht die Marke von 90 erzielten Punkten übertreffen.

Magic vs Cavaliers Quoten Analyse:

Die Orlando Magic verloren Spiel 5 in Cleveland denkbar knapp mit einem Punkt Rückstand und müssen nun ihr drittes Heimspiel der Serie gewinnen, um noch Chancen auf ein Weiterkommen in die dritte Runde zu haben. Aufgrund der starken Leistungen des jungen Teams aus Orlando vor heimischem Publikum, sehen die Bookies die Magic mit einer Siegquote in Höhe von 1,58 klar im Vorteil, während ein Sieg der Cavaliers mit einer Quote von 2,45 bedacht wird.

Als Topscorer der Partie wird Donovan Mitchell erwartet, der mit einer Over-/Under-Line von 25,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90 knapp vor Paolo Banchero mit 24,5 Punkten liegt. Letzterer konnte in Spiel 5 der Serie 39 Zähler auflegen. Solltet ihr daran glauben, dass der junge Forward auch im kommenden Heimspiel abliefert, könnte eine „Banchero Über 29,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 3,15 etwas für euch sein. Dieser Tipp ließe sich hervorragend mit der Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magic vs Cavaliers Prognose: Kann Franz Wagner seinen Output wieder erhöhen?

Dem deutschen Flügelspieler Franz Wagner auf Seiten der Magic gelangen im fünften Spiel der Serie nur 14 Punkte bei einer schwachen Feldwurf-Quote von 27 Prozent. In den beiden Heimspielen zuvor war der jüngere der beiden Wagner-Brüder mit einem Plus-/Minus-Rating von jeweils +32 der beste Akteur seiner Farben. Sollte der gebürtige Berliner wieder ein starkes Spiel im KIA Center aufs Parkett bringen, dürften die Chancen der Magic auf den Ausgleich der Serie signifikant steigen.

Die Magic erzielten in der laufenden Serie insgesamt 36 Punkte mehr als die Cavaliers, was vor allem an den beiden dominanten Auftritten in der heimischen Arena lag. In diesen Spielen fiel auch der Distanzwurf des Teams aus Florida mit im Schnitt 40,5 Prozent deutlich besser als in den drei gespielten Partien in Cleveland (25 Prozent).

Auch die Cavaliers hadern bisher gewaltig mit ihrer Wurfquote von Downtown, die im Schnitt bei nur 28 Prozent liegt. Obwohl das Team aus Ohio die viertbeste Defensive dieser Playoffs stellt, steht am Ende ein schwaches Net Rating von -7 auf dem Papier. Das liegt natürlich an den teils blutleeren Auftritten in der Offensive.

Auch Star-Spieler Donovan Mitchell konnte daran bisher nur begrenzt etwas ändern. Der Guard legt zwar mit im Schnitt 22,4 Punkten die meisten Zähler seines Teams auf, ist insgesamt jedoch kein positiver Faktor im Spiel der Cavaliers, was die Plus-/Minus-Werte, die in den letzten drei Spielen jeweils im negativen zweistelligen Bereich lagen, klar belegen.

Magic - Cavaliers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magic: 103:104 Cavaliers (A), 112:89 Cavaliers (H), 121:83 Cavaliers (H), 86:96 Cavaliers (A), 83:97 Cavaliers (A).

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 104:103 Magic (H), 89:112 Magic (A), 83:121 Magic (A), 96:86 Magic (H), 97:83 Magic (H).

Letzte 5 Spiele Magic vs. Cavaliers: 103:104 (A), 112:89 (H), 121:83 (H), 86:96 (A), 83:97 (A).

Die Magic stellen mit einem Net Rating von +7,4 das viertbeste Team dieser Postseason, zumindest auf dem Papier. Dass die Cavaliers trotzdem mit 3:2 in Führung liegen, liegt dabei vor allem an den schwachen Auftritten des Teams von Trainer Jamal Mosley in der Fremde.

Ein Einsatz von Cavs-Center Jarrett Allen steht weiter in den Sternen, nachdem der 2,06 große US-Amerikaner das letzte Spiel verletzt aussetzen musste. Dieser fehlt neben seiner guten Zonenverteidigung vor allem auch am offensiven Ende mit im Schnitt 16,4 Punkten und einem unverschämt starken True Shooting Wert von 70,2 Prozent (Platz 3 in der Postseason). Die Magic konnten in den beiden Heimspielen dieser Serie mindestens 112 Punkte auflegen. Bei den besten Sportwettenanbietern erwartet euch für „Magic Über 102,5 Punkte“ eine ordentliche Quote von etwa 2,10, die definitiv eine Überlegung wert ist.

Unser Magic - Cavaliers Tipp: Sieg Magic mit HC -3,5

Die Magic gewannen ihre beiden Heimspiele in der spannenden Playoff-Serie gegen die Cavaliers mit im Schnitt 30,5 Punkten. Obwohl wir nicht unbedingt mit einem weiteren Blowout-Sieg der Hausherren in dieser Höhe im Do-or-Die-Spiel in der morgigen Nacht rechnen, sehen wir das Team der Wagner-Brüder klar im Vorteil.