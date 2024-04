Magic - Cavaliers Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2024

Unser Magic - Cavaliers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 26.04.2024 lautet: In der Serie zwischen den Magic und den Cavaliers steigt in der kommenden Nacht das erste Duell in Florida. Wir sehen trotz des Heimvorteils der Magic die Cavaliers im Vorteil.

Die Magic spielten eine beeindruckende Regular Season und konnten vor allem mit ihrer starken Verteidigung überzeugen. Diese steht ihren Mann auch in der Postseason gegen die Cleveland Cavaliers, auf der anderen Seite des Feldes fehlt es jedoch an verlässlichen Scorern. Das dürfte sich auch vor heimischem Publikum nur bedingt ändern, zumal auch die Defensive des Gegners bisher äußerst griffig agierte.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Cavaliers & Unter 199,5 Punkte“ mit einer Quote von 3,80 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Magic vs Cavaliers auf „Sieg Cavaliers & Unter 199,5 Punkte“:

In den ersten beiden Partien der Serie fielen nicht mehr als 182 Punkte.

Beide Teams konnten in der regulären Saison eine Top-6 Defensive auf den Platz schicken.

In sechs der letzten zehn Duellen zwischen den Magic und Cavaliers konnte Orlando nicht über 100 Punkte erzielen.



Magic vs Cavaliers Quoten Analyse:

Die Magic aus Orlando zeigten sich in den ersten beiden Partien in der Offensive nicht gerade zauberhaft. Trotzdem sehen die Bookies das Team aus Florida mit einer Siegquote von 1,80 gegenüber einer Siegquote der Cavaliers von 2,00 minimal im Vorteil.

Die meisten Zähler im Spiel werden wenig überraschend Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers zugetraut. Die Quoten für eine „Über bzw. Unter 25,5″-Wette für den Guard liegen jeweils bei 1,90. Diese Marke konnte Mitchell im ersten Spiel der Serie knacken und verpasste sie im zweiten Spiel mit 23 Punkten nur knapp.

Solltet ihr einen Spieler-Tipp für das Spiel der Magic gegen die Cavaliers in euren Tippschein aufnehmen wollen, erhöht doch einfach eure Gewinnchancen durch die Nutzung eines Sportwetten Bonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magic vs Cavaliers Prognose: Kann Banchero die Offensive der Magic zum Sieg führen?

83:97 und 86:96! Was nach zwei NBA-Spielen aus den 90er Jahren klingt, waren die Ergebnisse aus Sicht der Magic in den ersten beiden Partien der Playoffs gegen die Cavaliers. Dabei zeigten sich die von vielen Experten erwarteten Schwächen des jungen Teams aus Florida am offensiven Ende des Spielfeldes. Es fehlt gegen die starke Zonenverteidigung von Cleveland vor allem am Shooting und Spacing, um Platz für Paolo Banchero und Franz Wagner in der Nähe des Korbes zu schaffen.

Die Magic lagen in der abgelaufenen regulären Saison mit einer durchschnittlichen Wurfquote aus der Distanz von 35 Prozent am unteren Ende der Tabelle. In den ersten beiden Partien gegen die Cavaliers sahen die Magic mit einer Dreierquote von 21,6 und 25,7 Prozent noch deutlich schlechter in dieser Hinsicht aus.

Die Cavaliers konnten sich in der laufenden Playoff-Serie vor allem auf die Produktion ihrer Starting-Five verlassen. In den ersten beiden Spielen kamen jeweils vier der Starter auf eine zweistellige Punkteausbeute. Zudem gewannen die Cavaliers das Duell an den Brettern bisher deutlich und stehen über beide Spiele gesehen bei 102 zu 81 Rebounds.

Coach Bickerstaff fand bisher auch die richtigen Lineups im Duell mit den Magic. In beiden Partien kamen jeweils acht der neun eingesetzten Spieler der Cavaliers auf einen positiven Plus/Minus-Wert. Am effizientesten zeigte sich hier Center Jarrett Allen, dessen Farben den Gegner um 22 Punkte outscoren konnten, wenn er auf dem Feld stand.

Magic - Cavaliers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magic: 86:96 Cavaliers (A), 83:97 Cavaliers (A), 113:88 Bucks (H), 113:125 76ers (A), 99:117 Bucks (A).

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 96:86 Magic (H), 97:83 Magic (H), 110:120 Hornets (H), 129:120 Pacers (H), 110:98 Grizzlies (H).

Letzte 5 Spiele Magic vs. Cavaliers: 86:96 (A), 83:97 (A), 116:109 (A), 99:126 (H), 104:94 (H).



Das Matchup zwischen den Cavaliers und Magic versprach eine Defensivschlacht zu werden und konnte dieses Versprechen bisher auch erfüllen. Keines der Teams kam in den beiden ersten Matches über eine Wurfquote von 50 Prozent.

Sollten die Magic eine Chance auf den ersten Sieg der Serie haben wollen, muss vor allem der Distanzwurf deutlich besser fallen. Dies ist jedoch auch nicht die Stärke von Paolo Banchero, der die erste Option in der Offensive der Magic ist. Franz Wagner konnte bisher zwar 41,5 Prozent seiner Dreier treffen, legte jedoch ein viel zu geringes Volumen an den Tag, um das Feld für seinen Co-Star damit wirklich zu öffnen.

Auch der direkte Vergleich zwischen den Magic und den Cavaliers spricht nicht für das Team der Weltmeister-Brüder Moritz und Franz Wagner, die nur zwei der letzten zehn Spiele gewinnen konnten. Solltet ihr dennoch an einen Sieg des Teams von Trainer Jamahl Mosley glauben, könnt ihr euch hier einen der besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz aussuchen.

Unser Magic - Cavaliers Tipp: Sieg Cavaliers & Unter 199,5 Punkte

Die Cavaliers konnten drei der letzten vier Auswärtsspiele gegen die Magic gewinnen und vieles spricht dafür, dass dies auch im kommenden Duell der Fall sein wird. Die Defensive von Orlando zeigt sich zwar auch in den Playoffs durchaus bissig, kann gegenüber der ebenfalls starken Verteidigung von Cleveland nicht den erhofften Unterschied ausmachen.