Mainz - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser Mainz - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.04.2024 lautet: Der FSV muss weiterhin um den Klassenerhalt bangen. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Rheinhessen in der Pflicht und tendieren zum Heimsieg.

Die Mannen aus dem Rheinland erkämpften sich zuletzt beim SC Freiburg ein Remis (1:1) und sind damit auch im fünften Bundesliga-Spiel am Stück ungeschlagen geblieben (3S, 2U).

Köln auf der anderen Seite enttäuschte auf heimischem Boden gegen Aufsteiger Darmstadt und ging nach einem 0:2 leer aus. Es war die zweite zu Null-Niederlage in Folge. Der Klassenerhalt rückt vorerst in weite Ferne.

Im Abstiegsduell zielt unser Wett Tipp heute auf einen Sieg der Hausherren aus Mainz mit insgesamt zwei Toren im Spiel ab. Für „Sieg Mainz & Über 1,5 Tore“ gewährt Oddset eine Quote von 1,73.

Darum tippen wir bei Mainz vs Köln auf „Sieg Mainz & Über 1,5 Tore“:

Die 05er holten zuletzt auf heimischem Boden 3 deutliche Liga-Siege.

Nur eines der bisherigen 15 Auswärtsspiele beendete der Effzeh mit einem Dreier.

3 der vergangenen 5 Heim-Duelle mit Köln konnte Mainz gewinnen (1U, 1N).

Mainz vs Köln Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kick-off unterliegt diese Paarung einer klaren Rollenverteilung. Zumindest laut Buchmacher-Einschätzung wäre alles andere als ein Heimsieg als Überraschung zu bewerten. Der Triumph der Rheinländer bringt eine durchschnittliche Quote von 1,53 mit sich.

Nur einer der vergangenen sechs Gastauftritte in der Mewa-Arena ging an die Mannen aus der Domstadt (2U, 3N). Ein erneuter Auswärtssieg wird teilweise mit der Chance auf mehr als das Sechsfache des Wetteinsatzes versüßt. Darüber hinaus geht ein Großteil der deutschen Wettanbieter von drei oder mehr Toren aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs. Köln Prognose: Schöpft Köln noch einmal Hoffnung?

Mainz konnte unter Trainer Bo Henriksen auch in Freiburg seine Serie fortsetzen. Seit nunmehr fünf Bundesliga-Duellen sind die 05er ungeschlagen (3S, 2U).

Aufgrund des 1:1 beim Sport-Club verließen die Rheinhessen kürzlich erstmals die Abstiegszone und kletterten auf Platz 15. Der Klassenerhalt ist aber keineswegs sichergestellt. Immerhin hat der Verfolger aus Bochum ebenfalls 27 Punkte auf dem Konto. Auf den direkten Abstiegsplatz hat man bereits ein Polster von fünf Zählern.

Im eigenen Stadion überzeugte Mainz kürzlich auf ganzer Linie und holte drei deutliche Siege am Stück. Seit nunmehr sechs Heimspielen sind die Mannen von Trainer Henriksen ungeschlagen. In den letzten sechs Ansetzungen vor heimischer Kulisse gab es jeweils mindestens einen eigenen Treffer. Zudem endeten elf der insgesamt 15 Heimspiele in der Bundesliga mit zwei oder mehr Toren.

Mainz - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 SC Freiburg (H), 4:1 TSG Hoffenheim (H), 4:0 SV Darmstadt (H), 0:0 RB Leipzig (A), 2:0 VfL Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 0:2 SV Darmstadt (H), 0:2 Bayern München (A), 2:1 VfL Bochum (H), 1:1 FC Augsburg (A), 1:5 RB Leipzig (H)

Letzte Spiele Mainz vs. Köln: 0:0 (A), 1:1 (A), 5:0 (H), 2:3 (A), 1:1 (H)

Seit dem Aufstieg im Jahr 2019 treiben die Geißböcke ihr Unwesen im deutschen Oberhaus. In dieser Saison dürfte es jedoch in Bezug auf den Klassenerhalt eng werden. Zu schwach waren die Leistungen im bisherigen Saisonverlauf.

Lediglich vier der insgesamt 30 Bundesliga-Spiele waren von Erfolg gekrönt (10U, 16N). Der Rückstand zum Relegationsplatz ist mittlerweile auf satte fünf Punkte angestiegen. Wenngleich das Restprogramm mit Mainz, Freiburg, Union Berlin und Heidenheim keine Übermannschaft mit sich bringt, dürfte es dennoch schwer werden, diese Differenz zu egalisieren, zumal die bisherigen Auswärtsspiele eine eklatante Schwäche in den gegnerischen Stadien zum Vorschein bringen.

Nur eine der insgesamt 15 Partien in der Ferne konnten die Kölner gewinnen. Dem 1:0 in Darmstadt stehen auf der anderen Seite sieben Remis und sieben Niederlagen gegenüber. Defensive Sicherheit ist in den gegnerischen Stadien schlichtweg nicht gegeben. 27 Gegentore muss sich der Effzeh in der Ferne ankreiden lassen. Die Offensive kann diese Schwäche nicht ausmerzen und verbuchte nur elf Auswärtstore. 13 der bisherigen 15 Auswärtsspiele brachten zwei oder mehr Treffer mit sich.

In der Hinrunde boten beide Konkurrenten ein Duell auf überschaubarem Niveau und teilten nach einem torlosen Remis die Punkte. Wer erneut mit einer Nullnummer rechnet, darf sich bei Sunmaker im Erfolgsfall über den mehr als 11,5-fachen Wetteinsatz freuen. Genauere Informationen zum Wettanbieter, den Quoten und vielem mehr sind unserer ausführlichen Sunmaker Bewertung zu entnehmen.

Unser Mainz – Köln Tipp: „Sieg Mainz & Über 1,5 Tore“

Die Formkurve der Hausherren aus Mainz geht steil nach oben. Die letzte Niederlage datiert vom 25. Spieltag und kam beim deutschen Rekordmeister in München (1:8) zustande.

Für beide Mannschaften handelt es sich hierbei um ein „Sechs-Punkte-Spiel“. Das bessere Ende sollten die Rheinhessen haben, die zuletzt drei Heimsiege in Serie holten. Aufgrund der defensiven Anfälligkeit der Gäste aus der Domstadt tendieren wir obendrein zu mindestens zwei Toren.