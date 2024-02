Manchester City - Everton Tipp, Prognose, Quoten | 10.02.24

Unser Manchester City - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 10.02.2024 lautet: Die Skyblues haben den Anschluss an Platz 1 hergestellt und werden sich im Wett Tipp heute daheim gegen Everton wohl keinen Patzer leisten.

Von Mitte November bis Mitte Dezember hatte sich Manchester City in der Liga eine ungewöhnliche Schwächephase mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen geleistet. Damit war der Titelverteidiger bis auf Platz 4 der Premier-League-Tabelle abgerutscht. Doch mit fünf Siegen in Folge und der Niederlage von Liverpool am Sonntag bei Arsenal sind die Skyblues wieder voll mit dabei im Meisterrennen. Laut den Wettquoten dürften sich die Citizens auch am Samstag daheim gegen Everton keinen Patzer leisten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten die Wette „Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Everton auf „Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore“:

Man City ist seit 21 PL-Heimspielen ungeschlagen

Die Toffees warten seit 7 Jahren auf einen Sieg gegen die Skyblues

Everton konnte keines der letzten 6 Liga-Spiele gewinnen

Manchester City vs Everton Quoten Analyse:

Im heimischen Etihad Stadium sind die Skyblues fast immer die klaren Favoriten. Das ist auch bei der Manchester City vs Everton Prognose nicht anders. Für einen Heimsieg bekommt ihr somit lediglich durchschnittliche Quoten von 1,21.

Auf der Gegenseite sind die Gäste aus Liverpool mit Quoten im Schnitt von 12,7 die klaren Außenseiter. Vor einem Tipp auf diese Partie solltet ihr euch unsere Übersicht über den besten Wettanbieter Bonus nicht entgehen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Everton Prognose: Im Etihad sind die Skyblues kaum zu bezwingen

Auch eine Mannschaft wie Manchester City hat Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Dazu gehören der Sechser Rodri oder Stürmer Erling Haaland. Zudem können die Skyblues seit Anfang des Jahres wieder auf Kevin De Bruyne, der zuvor rund fünf Monate wegen einer Verletzung gefehlt hatte, zurückgreifen. Mit voller Kapelle sind die Citizens auch wieder in Fahrt gekommen. Seit zwölf Pflichtspielen ist der amtierende Meister ungeschlagen. Das 3:1 am Montag in Brentford war der neunte Sieg in Folge.

Vor allem daheim sind die Männer von Coach Pep Guardiola stark und mussten in den vergangenen 35 Premier-League-Partien gerade mal eine Niederlage hinnehmen (29S, 5U). Seit 21 Heimspielen gab es schon wieder keine Pleite mehr. Zudem bedeuten 54 Treffer erneut die beste Offensive der Liga. Dabei kommt City nur auf einen Expected-Goals-Wert von 44,3. Kein PL-Team hat seinen erwarteten Wert um so viele Treffer überboten (9,7).

In der Vorsaison hatte Everton den Abstieg nur um einen Platz und zwei Punkte vermieden. In der ersten kompletten Saison unter Coach Sean Dyche, der die Mannschaft im Januar 2023 übernommen hatte, sollte es nun wieder aufwärts gehen. Das funktioniert eigentlich auch ganz ordentlich. Nach 23 Spieltagen stehen die Toffees mit 29 Punkten auf Platz 12 der Tabelle und haben neun Zähler Polster auf die Abstiegszone. Doch im Laufe dieser Saison wurde der Verein wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten bestraft.

So sollen der Mannschaft in der Spielzeit 2023/24 zehn Punkte abgezogen werden. Damit würde das Team aus Liverpool nach jetzigem Stand auf den ersten Abstiegsrang abrutschen. Das rettende Ufer wäre zwei Zähler entfernt. Gegen dieses Urteil ist der Verein in Berufung gegangen. In der Liga wartet Everton seit sechs Spielen auf einen Sieg. Auf drei Niederlagen folgten drei Remis. Probleme macht die Offensive. 26 Treffer werden nur von den Schlusslichtern Burnley und Sheffield United unterboten.

Manchester City - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Brentford (A), 3:1 Burnley (H), 1:0 Tottenham (A), 3:2 Newcastle (A), 5:0 Huddersfield (H)

Letzte 5 Spiele Everton: 2:2 Tottenham (H), 0:0 Fulham (A), 1:2 Luton Town (H), 1:0 Crystal Palace (H), 0:0 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Everton: 3:1 (A), 3:0 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 3:0 (H)

Seit Januar 2017 und 13 Premier-League-Partien ist Manchester City ohne Niederlage gegen Everton (11S, 2U). Die Toffees konnten auch seit zwölf Besuchen im Etihad Stadium nicht mehr gewinnen (5U, 7N). Gegen keinen anderen Trainer hat Pep Guardiola mit 16 Siegen und einem Remis so eine gute Bilanz wie gegen Sean Dyche. Das letzte Duell stieg am 27. Dezember 2023 im Goodison Park. Hier siegten die Gäste nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1.

Man City hat 30 von 54 Toren in der zweiten Halbzeit erzielt. Auch Everton kommt nach dem Seitenwechsel auf 15 von 26 Treffern. Für die Wette „Mehr Tore in 2. HZ“ bekommt ihr beim Manchester City vs Everton Tipp bei Intertops eine Quote von 1,95. Für die mobilen Wetten bei diesem Anbieter empfehlen wir euch die Intertops App.

Unser Manchester City - Everton Tipp: Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore

Schaut man auf die Auswärtstabelle, steht Everton eigentlich mit 17 Punkten auf einem tollen sechsten Platz. Doch die Aufgabe am Samstag ist extrem schwer. Vor allem, da Man City aktuell in Topform ist und die Tabellenspitze wieder in Sicht hat. So gibt es für die Gäste im Etihad nichts zu holen. Dagegen werden die Skyblues mit einem weiteren Dreier wieder Druck auf Spitzenreiter Liverpool aufbauen. Dabei dürften dank der Offensive der Hausherren auch einige Tore fallen.