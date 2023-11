Manchester City - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten | 03.12.

Unser Manchester City - Tottenham Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 03.12.2023 lautet: Nach zwei Remis in Serie in der Liga steht der amtierende Meister unter Druck. In unserem Wett Tipp heute spricht aber alles für einen Heimsieg gegen die Spurs.

Normalerweise eilt Manchester City unter Coach Pep Guardiola von Sieg zu Sieg. Mehrere Partien hintereinander ohne Dreier sind dabei eine Seltenheit. Doch an den letzten beiden Premier-League-Spieltagen war es mal wieder soweit. Auf ein 4:4 bei Chelsea folgte ein 1:1 daheim gegen Liverpool. Am Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen die Spurs gleich die nächste schwere Aufgabe. Die Wettquoten schlagen sich klar auf die Seite der Hausherren.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,37 bei Oddset die Wette “Sieg Manchester City & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Tottenham auf “Sieg Manchester City & Beide Teams treffen”:

Man City ist 2023 daheim noch ungeschlagen

City kassierte in den letzten 9 Heimspielen gegen die Spurs lediglich eine Niederlage

Tottenham hat die letzten 3 Ligaspiele verloren

Manchester City vs Tottenham Quoten Analyse:

Im eigenen Stadion sind die Skyblues fast immer die klaren Favoriten. Das ist auch bei der Manchester City vs Tottenham Prognose nicht anders. Für einen Heimsieg gibt es bei den Bookies Quoten im Schnitt von 1,32. Ein Erfolg der Gäste wird dagegen auf der Gegenseite mit hohen durchschnittlichen Quoten von 8,82 belohnt. In den Spielen mit Beteiligung der Lilywhites in dieser Saison fallen im Schnitt 3,2 Tore.

Die Citizens haben zudem mit 33 Treffern die beste Offensive der Premier League. Wird sogar der Wert von 3,5 Toren übertroffen, gibt es bei Bet3000 eine Quote von 1,90. Vor einer Wette bei diesem Bookie sind Infos über die Bet3000 Registrierung extrem wichtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Tottenham Prognose: Bauen die Skyblues ihre Heimserie aus?

Nach dem wilden 4:4 bei Chelsea war Manchester City am Samstag im Heimspiel gegen Liverpool eigentlich auf Wiedergutmachung bedacht. Die Hausherren waren auch die bessere Mannschaft und gingen durch Erling Haaland im ersten Durchgang in Führung. Aber mal wieder konnte die Elf von Coach Pep Guardiola zu wenig aus ihrer Überlegenheit machen. Dabei sprach die Torschuss-Statistik mit 16:8 klar für die Skyblues. Doch stattdessen überzeugten die Reds durch Wille sowie Effizienz und holten ein 1:1.

So mussten die Citizens die Tabellenführung an Arsenal abgeben. Zuvor hatte City im laufenden Kalenderjahr in allen Wettbewerben 23 Heimsiege in Serie eingefahren. In sechs Liga-Heimpartien 2023/24 gab es im Etihad fünf Siege und ein Remis, bei 17:4 Toren. Angreifer Haaland steht nun bei 50 Toren in 48 Premier-League-Einsätzen. Trotzdem hat die Mannschaft in dieser Saison nicht mehr so viel Ballbesitz und Kontrolle wie gewohnt. Dabei fehlt dem Coach mit Kevin de Bruyne vor allem ein wichtiger Spieler.

Tottenham war unter dem neuen Coach Ante Postecoglou toll gestartet. Nach den ersten zehn Spielen der Saison waren die Londoner mit acht Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Vom 8. bis zum 10. Spieltag standen die Spurs sogar an der Spitze der Premier-League-Tabelle. Die letzten drei Duelle gingen nun aber allesamt verloren. Erst setzte es ein 1:4 daheim gegen Chelsea. Dann folgten zwei 1:2-Pleiten, zu Gast in Wolverhampton und am Wochenende vor den eigenen Fans gegen Aston Villa.

Dabei war der THFC in allen drei Partien in Führung gegangen. Doch im Laufe der Partien machten sich die großen Verletzungssorgen bemerkbar. Aktuell muss der Coach auf Stammspieler wie James Maddison, Yves Bissouma, Pape Matar Sarr, Cristian Romero und Micky van der Ven verzichten. Ohne die wichtigen Profis scheint das offensive System von Coach Postecoglou zu riskant zu sein. Die Abwehr leistet sich viele Patzer und die Offensive nutzt die Chancen nicht. Mit der Negativserie ist Tottenham auf Rang 5 abgerutscht.

Manchester City - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Liverpool (H), 4:4 Chelsea (A), 3:0 Young Boys (H), 6:1 Bournemouth (H), 3:0 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:2 Aston Villa (H), 1:2 Wolverhampton (A), 1:4 Chelsea (H), 2:1 Crystal Palace (A), 2:0 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Tottenham: 0:1 (A), 4:2 (H), 2:3 (H), 0:1 (A), 1:0 (H)

Nach 168 Vergleichen ist die Bilanz mit jeweils 66 Erfolgen komplett ausgeglichen. In Manchester haben die Hausherren mit 45 Siegen in 85 Partien bei 23 Niederlagen aber die Nase vorne. Die Spurs konnten drei der letzten vier Duelle gegen die Skyblues gewinnen.

Im Etihad kassierten die Citizens in den jüngsten neun Partien gegen Tottenham jedoch nur eine Pleite (7S, 1U). In diesem Zeitraum erzielten die Londoner zu Gast bei Man City immerhin 13 Tore. Zehn der vergangenen zwölf Duelle gingen an die Heimmannschaft.

Unser Manchester City - Tottenham Tipp: Sieg Manchester City & Beide Teams treffen

Manchester City will sich im Kampf um die Tabellenspitze in der Premier League nicht noch einen weiteren Patzer leisten. In den letzten Duellen waren die Spurs allerdings eine Art Angstgegner. Doch dieses Mal dürfte es keine Überraschung geben. Dafür sind die Gäste aus London aktuell einfach zu ersatzgeschwächt. Zudem sind die Skyblues im heimischen Etihad in diesem Jahr extrem stark. Einen Treffer trauen wir den Gästen aber zu.