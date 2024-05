Manchester United - Newcastle Tipp, Prognose, Quote 15.5.

Unser Manchester United - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.05.2024 lautet: Newcastle gewann die letzten drei Pflichtspiel-Duelle gegen Manchester United und erhält in unserem Wett Tipp heute erneut einen leichten Vorteil.

Auf eine 0:4-Pleite Manchester Uniteds gegen Crystal Palace folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen Arsenal. Ob knapp oder nicht, es bleiben zwei Niederlagen in Serie für die Red Devils sowie neun Heim-Niederlagen in allen Wettbewerben (Einstellung des Klub-Negativrekords). Newcastle gewann die letzten drei Pflichtspiel-Duelle gegen Manchester United und verlor nur eines der acht vorangegangenen Liga-Spiele.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Newcastle auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Manchester United vs Newcastle Quoten Analyse:

Newcastle gewann zwei von drei direkten Duellen gegen Manchester United in dieser Spielzeit. Darunter fiel auch der 3:0-Sieg im EFL-Cup auf dem Rasen des Old Traffords. Ein erneuter Erfolg der Magpies bringt euch maximal eine Quote von 2,40 ein und kann gerne mit einem Sportwetten Bonus versehen werden.

Manchester United vs Newcastle Prognose: Negativrekord für die Red Devils?

Die Abwehr bestimmt schon über die gesamte Spielzeit die Gazetten in Manchester. Neun von 15 Liga-Spielen des aktuellen Kalenderjahres führten in den Statistikbögen mindestens 20 zugelassene Schüsse auf den Kasten der Red Devils.

Manchester United - Newcastle Statistik & Bilanz:

Trotzdem müssen wir berücksichtigen, dass Manchester United in keinem der letzten vier Liga-Spiele über 20 Schüsse zugelassen hat und somit ein leicht positiver Trend in der Hintermannschaft zu erkennen ist. Das entspricht keinesfalls den Ansprüchen von Manchester United - diese können in unserem Wett Tipp heute aber außen vor gelassen werden. Wir schnappen diese vorsichtigen Schritte auf und spielen in der Wett-Kombi deshalb lieber eine doppelte Chance.