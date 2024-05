Mavericks - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2024

Unser Mavericks - Thunder Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 14.05.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfangen die Dallas Mavericks die Oklahoma City Thunder zu Spiel 4 der Zweitrunden-Serie der Western Conference. Wir sehen vor allem einen Rollenspieler der Mavs in einer entscheidenden Rolle.

Die Dallas Mavericks liegen nach einer starken Teamleistung in Spiel 3 der Serie in Führung und somit steht der First-Seed des Westens schon gehörig unter Druck. In den letzten beiden Spielen waren nicht etwa Luka Doncic oder Kyrie Irving die besten Offensivspieler der Texaner sondern Neuzugang PJ Washington. Da sich die Defensive der Thunder auch in der kommenden Partie auf die Verteidigung der beiden Superstars der Mavericks konzentrieren muss, wird der Forward wieder zu seinen Chancen kommen.

Wett-Tipp heute: „PJ Washington Über 15,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,95 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Thunder auf „Washington Über 15,5 Punkte“:

PJ Washington legte in der Serie gegen die Thunder bisher im Schnitt 22,0 Punkte pro Partie auf.

Der Forward traf dabei 14 seiner 26 Versuche von Downtown.

Aufgrund der hohen Gravity der beiden Mavs-Superstars werden die Rollenspieler auch im kommenden Match zu freien Würfen kommen.

Mavericks vs Thunder Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen eine knappe Partie auf die Fans im American Airlines Center in Dallas zukommen, was durch beinahe gleich hohe Siegquoten für beide Teams auf dem Drei-Weg-Markt unterstrichen wird. Die Hausherren werden hierbei mit einer Quote von 1,85 hauchdünn vor den Gästen aus Oklahoma mit einer Quote von 1,95 gesehen.

Die meisten Punkte des Spiels werden OKC-Star Shai Gilgeous-Alexander zugetraut, dessen Over-/Under-Line bei 30,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90 eingeordnet wird. Der Kanadier konnte diese Marke in den letzten beiden Partien übertreffen und wird auch im vierten Spiel gegen die Mavericks vor allem zu seinen Spots in der Mitteldistanz kommen. Eure Mavericks Thunder Wette könnt ihr auch auf mobilem Wege zum Beispiel über die starke Bwin Sportwetten App abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Thunder Prognose: Wie fit ist Luka Doncic?

Der slowenische Superstar von Dallas konnte dieser Serie gegen die Thunder noch nicht wirklich seinen Stempel aufdrücken und kommt bisher nur auf einen Schnitt von 23,3 Punkten pro Partie. Das liegt vor allem am angeschlagenen Knie des All-NBA-Spielers, bedeutet jedoch freilich nicht, dass die Defensive der Thunder den Slowenen ignorieren könnte. Luka „Magic“ kann trotz allem jederzeit heiß laufen.

Dass dies nicht passiert, dürfte auch im kommenden Match hohe Priorität im Matchplan von Thunder-Trainer Mark Daigneault, der kürzlich zum Coach of the Year gewählt wurde, genießen. Das öffnet das Spiel für die Rollenspieler der Mavericks, wovon vor allem PJ Washington in den letzten beiden Matches profitieren konnte und jeweils mindestens 27 Punkte erzielte.

Der Erste der Western Conference in diesem Jahr muss dabei vor allem beim Shooting aus der Distanz zulegen, zumal die Zone durch die großen Spieler der Mavericks stark verteidigt wird. Das beraubt die Thunder ihrer größten Stärke, dem kompromisslosen Drive zum Korb. So kommt Jalen Williams in dieser Serie bisher nur auf einen Schnitt von 18 Punkten.

Zudem wird auch in Spiel 4 der Serie das defensive Rebounding des Teams aus Oklahoma City ein wichtiger Faktor sein. Im letzten Spiel konnten die Mavericks 15 Offensiv-Rebounds einsammeln und erspielten sich somit ein ums andere Mal einen Vorteil. Im Vergleich kamen die Thunder nur auf sechs Rebounds am gegnerischen Brett.

Mavericks - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 105:101 Thunder (H), 119:110 Thunder (A), 95:117 Thunder (A), 114:101 Clippers (H), 123:93 Clippers (A).

Letzte 5 Spiele Thunder: 101:105 Mavericks (A), 110:119 Mavericks (H), 117:95 Mavericks (H), 97:89 Pelicans (A), 106:85 Pelicans (A).

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Thunder: 105:101 (H), 119:110 (A), 95:117 (A), 86:135 (A), 119:126 (A).

Die meisten Experten hätten es wohl nicht für möglich gehalten, dass die Mavericks ein Spiel gegen das beste Team der Western Conference gewinnen, in dem sowohl Doncic als auch Kyrie Irving nur auf jeweils 22 Punkte kommen. Dass dies im dritten Duell dieser Serie jedoch gelang, muss vor allem der starken Team-Defense der Texaner und der krassen Leistungssteigerung von PJ Washington angerechnet werden. Der US-Amerikaner konnte neben seiner starken Wurfquote aus der Distanz mit 57 Prozent im Schnitt auch durch starke Drives zum Korb und elitärer Defense überzeugen.

In den ersten drei Spielen der laufenden Serie wurden im Schnitt 216,5 Punkte erzielt. Bei Happybet wartet für „Über 213,5 Punkte“ eine ordentliche Quote in Höhe von 1,90 auf euch, die sich eventuell nicht schlecht in euren NBA-Wettschein integrieren lassen würde.

Unser Mavericks - Thunder Tipp: Washington Über 15,5 Punkte

Das Selbstvertrauen des 25-jährigen Doncic dürfte momentan riesig sein. Dass der Mann aus Louisville seine Distanzwürfe nicht mit weit über 50 Prozent treffen muss, um auf eine starke Punkteausbeute zu kommen, zeigte er im letzten Spiel, als „nur“ fünf seiner zwölf Versuche von Downtown durch die Reuse fielen. Die Thunder werden vermutlich nicht den Fehler begehen wollen, Luka Doncic größere Spielräume im Angriff zu überlassen, was automatisch bedeutet, dass der Slowene seine freien Mitspieler finden wird. Wir trauen dabei vor allem PJ Washington wieder eine entscheidende Rolle zu.