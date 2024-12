Monaco - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 18.12.2024

Unser Monaco - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 18.12.2024 lautet: Sieben Punkte Vorsprung hat PSG sich bereits in der Tabelle erarbeitet. Den Wett Tipp heute ziehen die Gäste trotzdem nicht auf ihre Seite.

Vergangenes Jahr kehrten die Monegassen zurück in die oberen Gefilde der französischen Ligue 1. Die Vizemeisterschaft war für die Mannschaft von Adi Hütter ein großer Erfolg und gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Königsklasse. Ebenso wie in der vergangenen Spielzeit geben wir den Gastgebern in unserer Monaco PSG Prognose eine Chance im Heimspiel.