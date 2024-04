Neapel - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser Neapel - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 28.04.2024 lautet: Die Roma hat in der Rückrunde bereits acht Zähler mehr gesammelt als Napoli. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Gäste auch am Vesuv mindestens einen Punkt holen.

Die SSC Neapel hat in den vergangenen sechs Ligaspielen nur einen einzigen Sieg eingefahren. Besonders die letzten beiden Spieltage (Empoli, Frosinone) waren mit nur einem Punkt aus zwei Spielen gegen zwei Abstiegskandidaten besorgniserregend. Darüber hinaus ist die Heimbilanz in dieser Spielzeit eine absolute Katastrophe für eine Mannschaft dieser Gewichtsklasse.

Daniele de Rossi auf der anderen Seite steht als Trainer der Giallorossi bei einer starken Pflichtspiel-Bilanz von 13 Siegen, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen. Eine weitere Pleite wird es gegen Neapel nicht geben. Wir spielen unseren Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″ bei Bet-at-Home mit einer Quote von 1,76 an.

Darum tippen wir bei Neapel vs AS Rom auf „Doppelte Chance X2″:

Neapel hat nur eines der letzten 6 Ligaspiele gewonnen.

Neapel hat im eigenen Stadion in 16 Spielen nur 6 Siege gefeiert.

Die Roma hat unter Daniele de Rossi nur 3 von 19 Pflichtspielen verloren.

Neapel vs AS Rom Quoten Analyse:

Für dieses Spiel solltet ihr einen Sportwetten Bonus auf jeden Fall bereithalten. Die Roma wird im Quotenvergleich mit Siegquoten zwischen 3,75 und 4,00 als klarer Außenseiter gehandelt, hat in der Rückrunde jedoch bereits deutlich mehr Zähler eingefahren (29) als die Hausherren (21).

Neapel liegt in dieser Spielzeit mit 23 Punkten aus 16 Heimspielen und einem negativen Torverhältnis (22:23) auf dem elften Rang der Heimtabelle. Wir würden von Siegquoten bis 1,95 auf jeden Fall Abstand nehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs AS Rom Prognose: Napoli ohne Konstanz in dieser Saison

Zwischen dem 20. und 23. Spieltag sah es kurzzeitig so aus, als würde Neapel zu alter Stärke zurückfinden. Die Partenopei gewannen drei von vier Ligaspielen (1U) und schossen unter anderem Sassuolo mit 6:1 ab.

Seither haben die Gastgeber allerdings nur noch zwei Siege aus zehn Liga-Partien geholt und seit drei Heimspielen keinen Sieg mehr gefeiert (2U, 1N). Die Defensive ist weiterhin extrem anfällig und ließ in den vergangenen beiden Heimpartien insgesamt fünf Gegentore zu.

Elf Spieltage sind mittlerweile vergangen, ohne dass der amtierende italienische Meister mit einer weißen Weste vom Feld stolziert ist. Den Gästen aus der Hauptstadt ist das dagegen an drei der letzten vier Spieltage gelungen.

Zu Hause verließ Neapel das Feld deutlich häufiger ohne einen Dreier (10) als mit einem Sieg (6). Teilweise durften offensichtliche Abstiegskandidaten wie zuletzt Frosinone (2:2) mit einem Punkt die Heimreise antreten.

Neapel - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 Empoli (A), 2:2 Frosinone (H), 4:2 Monza (A), 0:3 Atalanta Bergamo (H), 1:1 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Udinese (A), 1:3 Bologna (H), 2:1 AC Milan (H), 1:0 AC Milan (A), 1:0 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele Neapel vs. AS Rom: 0:2 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H), 0:0 (A)

Das sollte ziemlich schnell erklären, weshalb wir ein Auge auf die Quote von 1,76 für eine „Doppelte Chance X2″ geworfen haben. Kein Liga-Konkurrent hat innerhalb der letzten acht Spieltage mehr Punkte pro Spiel gesammelt als die Giallorossi (2,13).

Aus dem Spiel heraus hat die Roma (27) deutlich weniger Gegentore zugelassen als Neapel (34). Im Angriff aus dem Spiel heraus kommen beide Mannschaften auf denselben Wert (37 Tore).

Zusätzlich haben die Gäste in der Rückrunde ein besseres Torverhältnis (28:18) aufgebaut als Neapel (22:17) und 66 Prozent ihrer Gastauftritte mit „Unter 1,5 Gegentoren“ abgeschlossen.

Damit wollen wir auf die Quote von 1,81 für „Neapel Unter 1,5 Tore“ hinweisen, die ihr auch in der Bet-at-Home App zur Verfügung gestellt bekommt. Zuletzt hat die Roma drei von vier Auswärtsspielen mit „Unter 1,5 Gegentoren“ abgeschlossen.

Unser Neapel - AS Rom Tipp: „Doppelte Chance X2″

Spätestens seit Daniele de Rossi das Ruder in der italienischen Hauptstadt übernommen hat, ist die Roma um ein Vielfaches konstanter unterwegs als die Hausherren. Neapel wird sich vielleicht einen Punkt gegen eines der formstärksten Teams der Serie A erarbeiten, mehr aber nicht.