Neapel - Frosinone Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2024

In unserem Wett Tipp heute spielen wir unter anderem deshalb die Wette „Sieg Frosinone (HC +2)“ und geben uns mit der Quote von 1,80 bei Tipwin zufrieden .

Darum tippen wir bei Neapel vs Frosinone auf „Sieg Frosinone (HC +2)“:

Neapel vs Frosinone Quoten Analyse:

Neapel vs Frosinone Prognose: Die Gäste sind wettbewerbsfähig

Nach einem 1:1 gegen Genua und einem torlosen Remis gegen Bologna sind die Gäste sogar seit zwei Spieltagen ungeschlagen. In seinen letzten beiden Gastauftritten kassierte der Aufsteiger jeweils nur einen Gegentreffer und präsentierte dadurch seine neu gewonnene Stabilität in der Hintermannschaft.

Neapel - Frosinone Statistik & Bilanz:

Ein solcher Kantersieg war in dieser Spielzeit natürlich eine krasse Ausnahme, doch der Erfolg bestätigte einmal mehr, dass Neapel alles andere als souverän in dieser Spielzeit auftrat.

Den letzten Auftritt im eigenen Stadion würden die Gastgeber vermutlich am liebsten vergessen. Gegen Atalanta Bergamo trotteten die Spieler des Titelverteidigers ohne erzielten Treffer und mit einer 0:3-Pleite vom Rasen. Damit stieg die Quote an Heimspielen ohne eigenen Treffer auf 27 Prozent an.