Nottingham – Manchester City | Tipp, Prognose, Quoten 28.04.2024

Unser Nottingham - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 28.04.2024 lautet: Der amtierende Meister aus Manchester leckt sich die Finger nach der Titelverteidigung. In unserem Wett Tipp heute dürfte sich Nottingham nicht als Stolperstein herausstellen.

Der Tabellenzweite aus Manchester ist den Gastgebern in sämtlichen Mannschaftsbereichen spürbar überlegen. Für den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City (Handicap -1)“ gewährt Bet3000 eine Quote von 1,70 .

Darum tippen wir bei Nottingham vs Manchester City auf „Sieg Manchester City (Handicap -1)“:

Nottingham vs Manchester City Quoten Analyse:

Obwohl die letzten beiden Aufeinandertreffen in den Midlands zu weniger als 2,5 Toren führten, geht Bet365 von einem offensiv geführten Match aus. Darüber hinaus sorgt der Bet365 Bonus in Höhe von bis zu 100 Wett-Credits für einen guten Einstieg ins Wettabenteuer.

Nottingham vs. Manchester City Prognose: Lässt die Guardiola-Elf im City-Ground Punkte liegen?

Seit dem Aufstieg 2022 sind die Tricky Trees aus Nottingham das zweite Jahr in Folge im englischen Oberhaus vertreten und müssen in dieser Saison ernsthaft um die Klasse bangen. Nur eines der vergangenen neun Ligaspiele war von Erfolg gekrönt (3U, 5N). Aufgrund der schwachen Leistungen ist das Polster zur Abstiegszone mittlerweile auf einen mageren Zähler geschrumpft. Das Restprogramm mit unter anderem Manchester City und Chelsea bringt zwei richtig dicke Brocken mit sich.

Nottingham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Darüber hinaus befinden sich die Citizens in einer sehr guten Verfassung und blicken im englischen Oberhaus auf vier deutliche Siege in Folge zurück. Jeden dieser Erfolge gab es mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Seit nunmehr 18 PL-Spielen sind die Skyblues ungeschlagen (14S, 4U).

In der Fremde spielten die Mannen aus Manchester kürzlich stark auf und holten in der Liga sieben Siege und ein Remis. Vier der sieben Erfolgserlebnisse kamen mit mindestens zwei Toren Vorsprung zum Vorschein. Neben Arsenal (39) stellen die Citizens mit 37 Toren in der Fremde die beste Offensive. Ein Viertel der Begegnungen in den Stadien des Gegners endete mit Weißer Weste.