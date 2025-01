Nürnberg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 31.01.2025

SPORT1 Betting 30.01.2025 • 09:00 Uhr Nürnberg - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer darf doch noch nach oben schielen?

Unser Nürnberg - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.01.2025 lautet: In den vergangenen Jahren waren die Lilien sehr gerne beim Club zu Gast. Auch im Wett Tipp heute ist für die Hessen wieder etwas Zählbares drin.

Im Rennen um die Aufstiegsplätze geht es in der 2. Bundesliga schon die ganze Saison recht eng zu. Zwischenzeitlich wollten auch Vereine wie Nürnberg oder Darmstadt ganz oben mitmischen. Nach dem 19. Spieltag haben der Club und die Lilien 25 Punkte auf dem Konto.

Der Rückstand auf Rang 3 beträgt somit sieben Punkte. Wer doch noch an den Top 3 dranbleiben möchte, darf sich in der Nürnberg Darmstadt Prognose keinen Ausrutscher leisten. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,60 bei ODDSET für den Nürnberg Darmstadt Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Darmstadt auf „Doppelte Chance X2”:

Darmstadt hat in der 2. Liga keines seiner letzten 13 Freitagsspiele verloren

Die Lilien kassierten in den letzten 10 Gastspielen in Nürnberg gerade mal eine Pleite

Die Hessen gingen nur in einem von 7 Auswärtsspielen in der 2. Liga unter Florian Kohfeldt als Verlierer vom Platz

Nürnberg vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen euch auch einige Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen, können sich bei diesem Spiel auf keinen deutlichen Favoriten einigen. So bekommen wir recht ausgeglichene Nürnberg vs Darmstadt Quoten präsentiert.

Die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,27 nur leicht favorisiert. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Auswärtsmannschaft Nürnberg gegen Darmstadt Wettquoten zwischen 2,80 und 3,00 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Darmstadt Prognose: Kann der Club die gute Heimbilanz ausbauen?

Nach dem 2:1-Sieg über den KSC zum Rückrundenauftakt wollte der Club nochmal an die Aufstiegsplätze ranschnuppern. Dieses Vorhaben erhielt mit der 1:3-Pleite am vergangenen Spieltag auf Schalke aber einen herben Dämpfer. Vor allem im ersten Durchgang lief Nürnberg dem Gegner nur hinterher und lag zur Pause folgerichtig mit 1:3 zurück. Eigentlich wollte Trainer Miroslav Klose in der Winterpause den Schwerpunkt auf die Defensive legen, davon war aber in Gelsenkirchen nichts zu sehen.

Die Abwehr wackelte bedenklich. Die Gäste boten viel zu große Räume an. 34 Gegentore werden aktuell in der 2. Bundesliga nur von vier Mannschaften überboten. Dafür hat der FCN die beste „Shooting Accuracy“ der Liga. 55,2 Prozent der Schüsse kommen aufs gegnerische Tor. Die Franken sind seit sechs Heimspielen in der 2. Liga ungeschlagen (4S, 2U) und stehen in der Heimtabelle auch auf einem guten vierten Platz. Allerdings ist der Club seit fünf Zweitliga-Spielen gegen Bundesliga-Absteiger sieglos.

Unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt hatte Darmstadt gut losgelegt. In den ersten zehn Spielen setzte es nur eine Niederlage (5S, 4U). Damit kletterte der Absteiger in der Tabelle deutlich nach oben, aber inzwischen scheint der Kohfeldt-Effekt etwas verpufft. An den letzten fünf Spieltagen reichte es lediglich für einen Dreier (2U, 2N). Dabei ist vor allem auffällig, dass sich die Mannschaft gegen Top-Teams, wenn sie nicht das Spiel machen muss, leichter tut. Am Wochenende bekamen die Lilien im Heimspiel gegen Paderborn immer wieder den Ball und wussten nichts damit anzufangen. So setzte es eine 0:1-Pleite.

Die Verantwortlichen hatten für diese Saison aber ohnehin das Ziel ausgegeben, dass sich das Team erst einmal stabilisieren solle. Einige Statistiken sprechen aber trotzdem für unseren Nürnberg Darmstadt Tipp: Der SVD verlor unter dem aktuellen Coach nur eines von sieben Auswärtsspielen in der 2. Liga und erzielte dabei 20 Tore. Das ist in einer „Kohfeldt-Tabelle“ der beste Wert im Unterhaus. Zudem spielen die Lilien gern freitags, denn Darmstadt hat keines seiner letzten 13 BL2-Freitagsspiele verloren (10S, 3U). Allerdings kommen die Hessen auf die wenigsten „Weißen Westen“ (1) im Unterhaus.

Nürnberg - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:3 Schalke (A), 2:1 Karlsruhe (H), 3:0 Ingolstadt (H), 2:1 Ingolstadt (H), 1:0 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:1 Paderborn (H), 2:2 Düsseldorf (A), 1:2 Regensburg (A), 5:1 Kaiserslautern (H), 2:2 Hamburger SV (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Darmstadt: 1:1 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 3:1 (H), 0:2 (A)

Nach 42 Duellen führen die Nürnberger die Bilanz gegen Darmstadt eigentlich mit 17 Siegen zu 14 Niederlagen an, doch in der jüngsten Vergangenheit, die für unsere Nürnberg Darmstadt Prognose eine große Rolle spielt, gab es für den FCN vor allem daheim gegen die Lilien nicht viel zu holen.

Die Hessen kassierten in den vergangenen zehn Gastspielen beim Club gerade mal eine Niederlage (3S, 6U). Diese Pleite war ein 1:3 in der 2. Liga im April 2022. Das Hinspiel in der laufenden Saison am Böllenfalltor endete mit einem 1:1. Damals wurde der SVD noch von Trainer Torsten Lieberknecht betreut.

Darmstadt kassierte in dieser Zweitliga-Saison 8,2 Gegentore mehr als statistisch zu erwarten war (32 Gegentore bei 23,8 Expected-Goals-Against). Nürnberg kommt auf 5,6 Gegentreffer mehr (34 Gegentore, 28.4 xGA).

Auch dieses Mal rechnen die Bookies wieder mit Toren. Für den Nürnberg Darmstadt Tipp „Über 2,5 Tore“ bekommt ihr bei NEO.bet eine Quote von 1,64. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter den aktuellen NEO.bet Promo Code parat.

So seht ihr Nürnberg - Darmstadt im TV oder Stream:

31. Januar 2025, 18:30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga ist und bleibt das Steckenpferd von Sky. Der Bezahlsender überträgt alle 306 Spiele der Saison 2024/25 live. Nur das jeweilige Top-Spiel am Samstagabend ist auch bei SPORT1 zu sehen.

Das Duell zwischen Nürnberg und Darmstadt wird am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg angepfiffen.

Nürnberg vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Jeltsch, Knoche, Karafiat - Villadsen, Flick, Danilo Soares, Jander, Castrop, Justvan - Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Drexler, Seidel, Serra, Lubach, Yilmaz, Joachims, Schleimer, Hofmann, Emreli

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger - Klefisch, A. Müller, P. Förster, Corredor - Hornby, Marseiler

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Guille Bueno, Thiede, Kempe, Maglica, Papela, Vilhelmsson, Boetius, Lakenmacher

Die Hausherren müssen weiterhin ohne Janisch und Forkel auskommen. Dafür steht Emreli nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Die Gäste treten die Reise nach Nürnberg ohne Bader, Will, Holland und Zimmermann an.

Weiterhin wird Stürmer Isac Lidberg, der auf neun Saisontore kommt, schmerzlich vermisst. Das müssen wir bei unserer Nürnberg Darmstadt Prognose berücksichtigen.

Unser Nürnberg - Darmstadt Tipp: Doppelte Chance X2

Der Heimvorteil und die Formkurve sprechen eher für die Nürnberger, doch die Lilien haben sich in den vergangenen Jahren beim Club immer sehr wohl gefühlt. Außerdem sind die Gäste an einem Freitag nur schwer zu schlagen.

Zudem dürfte Darmstadt der dominante Fußball von FCN-Coach Klose viel besser liegen. Wenn der SVD nicht das Spiel machen muss, erzielt er die besten Ergebnisse. So trauen wir den Franken nicht mehr als einen Punkt zu.