Olympiakos Piräus – PAOK Saloniki Tipp, Prognose & Quoten

Unser Olympiakos Piräus - PAOK Saloniki Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 21.04.2024 lautet: Zweifelsohne handelt es sich hierbei um einen fußballerischen Leckerbissen. In unserem Wett Tipp heute finden wir keinen Favoriten, rechnen aber mit einem torreichen Kräftemessen.

Erst am Donnerstag setzte sich Olympiakos Piräus im Viertelfinale der Conference League im Elfmeterschießen gegen den türkischen Vertreter Fenerbahce durch und zog somit ins Semifinale ein. PAOK Saloniki hingegen stand das Glück auf internationaler Ebene nicht zur Seite. Auf heimischem Boden setzte es gegen den FC Brügge in der Conference League eine 0:2-Pleite. Das Ausscheiden war somit besiegelt.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,62 bei Betano.

Darum tippen wir bei Olympiakos Piräus vs PAOK Saloniki auf „Beide Teams treffen“:

Olympiakos verbuchte in den letzten 9 Liga-Heimspielen mindestens einen Treffer.

Seit Ende Oktober 2023 hat PAOK in jedem Fernduell im griechischen Oberhaus getroffen (11 Spiele).

Die letzten 6 direkten Kräftemessen im Karaiskakis-Stadion brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

Olympiakos Piräus vs PAOK Saloniki Quoten Analyse:

Die Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt offenbaren den griechischen Rekordmeister aus Piräus als leichten Favoriten und bewerten den Heimsieg mit einer durchschnittlichen Quote von 1,95.

Wer jedoch die Gäste aus Thessaloniki als Gewinner auf dem Schirm hat, darf sich im Falle eines Auswärtssieges über den ca. 3,8-fachen Wetteinsatz freuen. Zuletzt setzte sich PAOK im Karaiskakis-Stadion souverän mit 4:2 durch. Obwohl die Bookies mit keinem Schützenfest rechnen, zeichnet sich in der Betway Sportwetten App eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Zudem ist mit beiderseitigen Treffern zu rechnen.

Olympiakos Piräus vs. PAOK Saloniki Prognose: Greift der Rekordmeister noch einmal in den Titelkampf ein?

Olympiakos landete im Vorjahr auf dem dritten Platz und zeigte satte zehn Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze auf. Auch in dieser Spielzeit dürfte es eng im Titelkampf werden. In der Meisterschaftsrunde belegt Olympiakos den vierten Tabellenplatz und zeigt sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter AEK Athen auf.

Bei noch sechs ausstehenden Begegnungen ist zumindest rein rechnerisch alles möglich, zumal der Tabellendritte ein Spiel weniger als der Liga-Primus absolviert hat.

Zu Hause sind die Recken von Trainer José Luis Mendilibar mit fünf Siegen in den letzten sechs Liga-Duellen eine Bank. Mit 16 Toren in den vergangenen 6 Heimspielen ist der Angriff extrem gefährlich. Die Abwehr muss sich fünf Gegentore ankreiden lassen.

Ayoub El Kaabi ist mit 17 Toren in 25 Begegnungen der beste Angreifer in den eigenen Reihen. In den vergangenen 5 Super-League-Begegnungen erzielte der 30-jährige Mittelstürmer vier Tore.

Olympiakos Piräus - PAOK Saloniki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 3:2 n.E. Fenerbahce (A), 3:2 Fenerbahce (H), 5:1 Lamia (A), 3:0 Aris Thessaloniki (H), 0:1 AEK Athen (A)

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 0:2 FC Brügge (H), 0:1 FC Brügge (A), 2:2 AEK Athen (A), 3:1 Lamia (H), 3:2 Panathinaikos Athen (A)

Letzte Spiele Olympiakos Piräus vs. PAOK Saloniki: 4:1 (A), 2:4 (H), 1:0 (A), 3:1 (H), 0:0 (A)

PAOK erreichte im Vorjahr den vierten Tabellenplatz und verpasste die vierte Meisterschaft somit deutlich. In diesem Jahr ist es wesentlich enger. Mit 67 erbeuteten Punkten liegt PAOK auf Rang 3 und hat ein Spiel weniger als die besser platzierte Konkurrenz.

Die letzte Meisterschaft konnte im Jahr 2019 errungen werden. Vor allem in der Ferne spielten die Mannen aus der zweitgrößten Stadt Griechenlands stark auf und sind in der Super League seit sieben Begegnungen ungeschlagen. Dabei stehen sechs Siege sowie das zuletzt errungene Remis beim derzeitigen Spitzenreiter AEK Athen (2:2) zu Buche.

Die Offensive sucht in den Stadien des Gegners ihresgleichen und traf im griechischen Oberhaus in den vergangenen elf Auswärtsspielen. Satte 34 Tore in den vergangenen elf Begegnungen in der Fremde sprechen für sich.

In der Hinrunde boten beide Konkurrenten eine offensive Paarung, die am Ende zu einem deutlichen 4:1 der Schützlinge aus Piräus führte. Für PAOK gilt es somit, eine alte Rechnung zu begleichen. Neuzugang Kiril Despodov ist mit elf Toren der beste Angreifer bei Saloniki. Seit zwei Liga-Spieltagen wartet der 27-jährige Rechtsaußen aber auf einen Torerfolg. Wer für seinen Olympiakos Piräus PAOK Saloniki Tipp auf der Suche nach einer Gratiswette ist, sollte einen Blick in unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen.

Unser Olympiakos Piräus – PAOK Saloniki Tipp: Beide Teams treffen

Das Hinspiel war eine sehr deutliche Angelegenheit und ging mit 4:1 an den griechischen Rekordmeister. Obwohl wir beim erneuten Kräftemessen ebenfalls von einem torreichen Match ausgehen, rechnen wir mit keinem ähnlichen Ergebnis. Beide Teams müssen punkten, um weiterhin im Meisterschaftsrennen zu bleiben, wobei PAOK mit vier Punkten mehr auf dem Konto als auswärtsstärkstes Team die besseren Karten hat. Ob es für einen Triumph reicht, ist jedoch fraglich, mit Toren auf beiden Seiten dürfte aber zu rechnen sein.