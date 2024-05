Osnabrück - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Osnabrück - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Für eine Resthoffnung auf den Klassenerhalt muss der VfL am Samstag daheim gegen S04 gewinnen. Im Wett Tipp heute sehen wir allerdings die Gäste recht klar vorne.

Rein rechnerisch ist Osnabrück noch nicht abgestiegen. Doch bei sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und dem klar schlechteren Torverhältnis ist der Gang in die 3. Liga, wenn nicht noch ein Wunder passiert, nur noch Formsache. Auch die Opta-Daten beziffern die Wahrscheinlichkeit auf den Abstieg der Lila-Weißen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent. Schon am Samstag könnte die endgültige Entscheidung fallen. Wenn der VfL sein Heimspiel gegen Schalke verliert, steht der direkte Wiederabstieg fest.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 2.02 bei NEObet die Wette „Sieg Schalke“.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Schalke auf „Sieg Schalke“:

Osnabrück ist das schlechteste Heimteam im Unterhaus

Schalke kassierte an den letzten 8 Spieltagen nur eine Niederlage

S04 hat die letzten vier Pflichtspiele gegen den VfL alle gewonnen



Osnabrück vs Schalke Quoten Analyse:

In der Tabelle hat S04 sechs Plätze und 12 Punkte Vorsprung auf den VfL. Allerdings treffen am Samstag auch das schwächste Heim- und das schwächste Auswärtsteam dieser Zweitliga-Saison aufeinander.

So ist die Ausgangslage bei den Wettanbietern gar nicht mal so extrem deutlich. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 3.35. Und mit Siegquoten von etwa 2.00 sind die Gäste die leichten Favoriten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Schalke Prognose: Kann S04 auch mal auswärts was reißen?

Nach zwei Niederlagen in Folge stellte Osnabrück-Coach Uwe Koschinat am vergangenen Spieltag zu Gast in Magdeburg wieder auf Viererkette um. Am Ende erkämpfte sich der VfL mit einem 1:1 hart und ehrenvoll einen Auswärtspunkt. Doch dieser Zähler hilft dem Schlusslicht nicht wirklich weiter. Die Mannschaft konnte die schwache Hinrunde (9 Punkte) nicht mehr kompensieren. In der zweiten Saisonhälfte stehen die Lila-Weißen immerhin schon bei 16 Zählern.

Grundsätzlich hat der Verein mit fünf Siegen, zehn Remis und 16 Niederlagen seine schwächste Saison in der eingleisigen zweiten Liga gespielt. Mit 61 Gegentoren hat der VfL auch die schwächste Defensive dieser BL2-Saison und hat zudem einen neuen Vereinsnegativrekord aufgestellt. 28 eigene Treffer werden aktuell auch nur von Rostock (27) unterboten. Nun empfängt man am Samstag einen Absteiger. Hier hat Osnabrück die letzten vier Zweitliga-Heimspiele in Serie alle verloren.

Mit so einer Saison hat auf Schalke wohl kaum einer gerechnet. Drei Spieltage vor dem Saisonende muss S04 noch um den Verbleib im Unterhaus bangen. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt fünf Zähler. Diese enttäuschende Spielzeit hat Königsblau vor allem der Bilanz in der Fremde zu „verdanken“. In 15 Gastspielen holten die Knappen gerade mal neun Punkte aus zwei Siegen und drei Remis, bei zehn Niederlagen. Kein Liga-Konkurrent hat auswärts weniger Punkte gesammelt.

Mit dem fünften Platz im Heimranking kann der Absteiger dagegen sicher einigermaßen leben. Der neunte Heimsieg wurde am vergangenen Samstag mit einem 1:1 gegen Düsseldorf verpasst. Im Endspurt droht wohl nicht mehr allzu viel Ungemach. Von den letzten acht BL2-Spielen hat S04 nur eines verloren (2S, 5U). Dabei ist die Truppe von Trainer Karel Geraerts seit fünf Spielen ungeschlagen (1S, 4U). An den letzten beiden Spieltagen trifft man noch auf Rostock und Fürth.

Osnabrück - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:1 Magdeburg (A), 0:3 Braunschweig (H), 0:4 Kiel (A), 2:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:1 Düsseldorf (H), 1:1 Elversberg (A), 2:0 Nürnberg (H), 1:1 Hannover (A), 0:0 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Schalke: 0:4 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 0:3 (H), 3:1 (H)



Beide Vereine kommen in ihrer Geschichte auf 15 Pflichtspiele gegeneinander. S04 führt die Gesamtbilanz nur knapp mit acht Erfolgen zu sechs Pleiten an. Doch der letzte Sieg von Osnabrück gegen Schalke stammt aus dem Jahr 1990.

Die letzten vier Pflichtspiele gegen den VfL haben die Knappen alle zu null gewonnen. Auch das Hinspiel in Gelsenkirchen entschied Königsblau beim Einstand von Coach Koschinat mit 4:0 für sich.

Unser Osnabrück - Schalke Tipp: Sieg Schalke

Sicher spielt S04 eine extrem schwache Saison in der Fremde. Nur ein Absteiger hatte zum gleichen Zeitpunkt in der eingleisigen 2. Liga weniger Auswärtspunkte auf dem Konto als S04. Zudem ist Schalke seit sechs Zweitliga-Partien in der Fremde sieglos (2U, 4N).

Doch die Formkurve bei den Knappen zeigte in den letzten Wochen grundsätzlich nach oben. Zudem verlor Königsblau gegen Aufsteiger nur eines seiner letzten sieben BL2-Duelle (4S, 2U). Und auch der direkte Vergleich gegen den VfL spricht für die Gäste.

Und wo könnten die Männer aus Gelsenkirchen besser ihre Auswärtsbilanz aufpolieren, als gegen das schwächste Heimteam der Liga, das kurz vor dem Abstieg steht?