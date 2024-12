Paderborn - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 21.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 23:00 Uhr Paderborn - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der KSC gegen den Angstgegner punkten?

Unser Paderborn - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Kein BL-2-Verein ist in dieser Spielzeit so schwer zu schlagen wie die Ostwestfalen. Diese Serie setzt sich im Wett Tipp heute gegen den KSC fort.

Der aktuelle Paderborn-Coach Lukas Kwasniok hat eine lange Vergangenheit in Karlsruhe. Der Trainer war Nachwuchsspieler beim KSC und trainierte auch verschiedene Jugendmannschaften des Vereins. 2016 saß er zudem für zwei Spiele als Interimscoach auf der Bank der Profis. Seitdem er seinem alten Arbeitgeber den Rücken zugekehrt hat, hat er gegen seine alte Liebe noch nie verloren. Diese Serie dürfte Kwasniok in unserer Paderborn Karlsruhe Prognose ausbauen.

Denn wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Karlsruhe auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Karlsruhe hat nur 2 der vergangenen 7 BL2-Spiele gewonnen

Seit 7 Duellen wartet der KSC auf einen Sieg gegen den SCP

Lukas Kwasniok ist als Trainer gegen seinen Ex-Verein noch ungeschlagen

Paderborn vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Der SCP hat zwei Punkte mehr auf dem Konto als der KSC. Damit belegen die Ostwestfalen den 3. Platz, während die Badener auf Rang 7 stehen. Dann berücksichtigen die Paderborn vs Karlsruhe Quoten natürlich auch noch den Heimvorteil.

So ergibt sich eine durchschnittliche Quote von 2,10 für einen Heimsieg. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste Paderborn gegen Karlsruhe Wettquoten zwischen 3,10 und 3,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Karlsruhe Prognose: Findet Kwasniok wieder ein Mittel gegen den Ex-Verein?

Am 13. Spieltag übernahm Paderborn die Tabellenführung im Unterhaus. Mit dem 1:1 am vergangenen Wochenende gegen Magdeburg mussten die Männer die Pole Position zwar wieder abgeben, Coach Lukas Kwasniok war mit der Leistung seiner Mannschaft aber als Reaktion auf die 2:4-Heimpleite zuvor gegen Schalke aber dennoch zufrieden. Noch immer steht der SCP auf einem tollen dritten Rang. Platz 1 verpassen die Ostwestfalen nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, doch im Paderborn Karlsruhe Tipp kann sich das alles wieder ändern.

Paderborn kassierte im Unterhaus 2024/25 die wenigsten Niederlagen (2). Allerdings werden sieben Remis auch von keiner anderen Mannschaft in Liga 2 überboten. Nur Hannover (21) und Elversberg (16) haben mehr Heimpunkte geholt als die Ostwestfalen (14). Auch in der Auswärtstabelle steht der SCP auf einem guten vierten Platz. Bei den xGA belegt die Mannschaft mit einem Wert von 17 den ersten Rang. 22 Gegentore reichen allerdings lediglich für Platz 5. Dafür sind 26,8 Torverhinderungen pro Spiel der Bestwert im Unterhaus. In den letzten zehn BL2-Heimspielen setzte es gerade mal eine Niederlage.

Nach einem tollen Start in diese Spielzeit hatte der KSC zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. So standen die Badener am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen das Schlusslicht Regensburg unter Druck. Nach einer schwachen ersten Hälfte lagen die Gastgeber bereits zweimal zurück. Doch am Ende drehten die Karlsruher dank ihrer tollen Offensive die Partie noch in einen 4:2-Sieg. Mit 26 Punkten nach 16 Partien spielt der Verein seine beste Zweitliga-Saison seit zehn Jahren. Dabei kann die Truppe von Coach Christian Eichner ein kurioses Torverhältnis vorweisen.

Nur der HSV (33) hat mehr Tore erzielt als die Karlsruher (32). Auf der Gegenseite haben lediglich die Kellerkinder Schalke (31), Braunschweig (32) sowie Regensburg (38) eine schwächere Defensive als die Blau-Weißen (30). So hat der KSC die beste Shot Conversion der Liga (20 Prozent), dafür die zweitschwächste „Shooting Accuracy“. Lediglich 40,6 Prozent aller Schüsse kommen aufs Tor. Außerdem haben gerade mal drei Teams mehr Schüsse zugelassen. Kein Zweitligist kassierte allerdings in der ersten halben Stunde mehr Gegentreffer (13). Gegen den Jahn drehte die Mannschaft bereits zum vierten Mal in dieser BL2-Saison einen Rückstand in einen Sieg. Das ist der ligaweite Bestwert!

Paderborn - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:1 Magdeburg (A), 2:4 Schalke (H), 3:1 Elversberg (A), 3:2 Nürnberg (H), 1:1 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 4:2 Regensburg (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 4:5 n.E. Augsburg (H), 1:3 Hamburger SV (H), 3:2 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Karlsruhe: 1:1 (H), 3:0 (A), 1:0 (A) 5:0 (H), 2:2 (H)

In den vergangenen Jahren hat sich der KSC zum Lieblingsgegner des SCP entwickelt. Paderborn ist seit sieben Spielen ungeschlagen gegen Karlsruhe. Gegen kein anderes Team feierten die Ostwestfalen im Unterhaus so viele Siege wie gegen die Badener (12).

Zudem verlor man gerade mal eines der elf Zweitliga-Heimspiele gegen die Karlsruher (7S, 3U). Wenn ihr vor eurer Paderborn Karlsruhe Prognose noch einen neuen Anbieter sucht, werdet ihr bestimmt in unserem Sportwetten Bonus Vergleich fündig.

Karlsruhes Budu Zivzivadze führt mit elf Toren die Torschützenliste in dieser Zweitliga-Saison an. So muss man den Angreifer auch am Samstag auf dem Zettel haben. Für den Paderborn Karlsruhe Tipp “Zivzivadze trifft” bekommen wir bei NEO.bet eine hohe Quote von 3,00.

Was der Bookie alles zu bieten hat und wie er sich im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt, verrät euch dabei unser detaillierter NEO.bet Test .

So seht ihr Paderborn - Karlsruhe im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 13:00 Uhr, Home-Deluxe-Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In der Saison 2024/25 zeigt Sky die komplette 2. Bundesliga live, mit der Sky Konferenz, den Einzelspielen freitags, samstags und sonntags sowie dem Topspiel am Samstagabend. Dazu gehört auch das Spiel zwischen Paderborn und Karlsruhe.

Der Ball rollt in der Home-Deluxe-Arena von Paderborn ab 13 Uhr am Samstag.

Paderborn vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Schubert - Curda, Scheller, Brackelmann, M. Hoffmeier - Götze, Obermair, Castaneda, Bilbija, Ansah - Grimaldi

Ersatzbank Paderborn: Boevink (Tor), Ens, Baur, D. Kinsombi, Zehnter, Platte, Engelns, Herrmann, Brandt, Kostons

Startelf Karlsruhe: Weiß - S. Jung, M. Franke, Beifus, Herold - Burnic, Rapp, Jensen, Wanitzek - Schleusener, Zivzivadze

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann (Tor), Zengin, Egloff, Geller, Pfeiffer, Heußer, Pinto Pedrosa, Salz, Rupp

Die Hausherren müssen weiterhin auf Musliu, Hansen, Klaas und Michel verzichten. Dafür steht Stürmer Grimaldi nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung.

Bei den Hausherren schaffen es Spieler wie Bormuth, Kobald, Sihlaroglu und Hunziker nicht in den Kader und fehlen somit auch in der Paderborn gegen Karlsruhe Prognose.

Unser Paderborn - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der KSC spielte in den vergangenen Jahren nicht gerne gegen seinen Ex-Coach. Daran dürfte sich auch am Samstag nicht viel ändern. Denn während die Formkurve beim KSC in den vergangenen Wochen eher nach unten gezeigt hat, spielen die Ostwestfalen immer noch ganz oben mit.

Paderborn ist heimstark und schwer zu schlagen. Da aber die Männer von Coach Kwasniok auch oft die Punkte teilen, sichern wir unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab. Zudem dürften mit der guten Offensive und der schwachen Defensive der Gäste auch einige Tore fallen.