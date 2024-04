PAOK Saloniki – Brügge Tipp, Prognose & Quoten 18.04.2024

Unser PAOK Saloniki - Brügge Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 18.04.2024 lautet: Anders als im Hinspiel, das nur einen Treffer mit sich brachte, tendieren wir im Wett Tipp heute zu einem Duell auf Augenhöhe, das beiderseitige Tore mit sich bringt.

Aufgrund des Conference-League-Rückspiels wurde das Liga-Match von PAOK Saloniki am Sonntag gegen Olympiakos Piräus verschoben. Somit kann der Fokus bewusst auf den internationalen Wettbewerb gelegt werden. Brügge tankte kürzlich mit einem deutlichen 3:0 gegen Antwerpen Selbstvertrauen und geht mit breiter Brust ins Kräftemessen mit den Griechen.

In einem offensiven Spiel tendieren wir zu Toren auf beiden Seiten. Für “Beide Teams treffen” gewährt Betano eine Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei PAOK Saloniki vs Brügge auf “Beide Teams treffen”:

PAOK traf bisweilen in jedem Heimspiel auf internationaler Ebene.

Brügge verbuchte in 4 Conference-League-Duellen auf gegnerischem Boden 10 Tore.

Die Griechen standen in der UECL defensiv nicht sicher und hielten in keinem Heimspiel die Null.



PAOK Saloniki vs Brügge Quoten Analyse:

Ein Blick auf den klassischen Drei-Weg-Markt bringt die Hausherren aus der griechischen Hafenstadt als leichten Favoriten zum Vorschein. Durchaus nachvollziehbar, da die Gastgeber keines der vier Heimspiele in der Conference League verloren haben.

Die Griechen müssen nach dem 0:1 aus dem Hinspiel den Weg nach vorne suchen. Somit könnten sich für die Gäste aus Belgien Räume ergeben. Anders als im Hinspiel tendieren die Wettanbieter zu drei oder mehr Toren. In der Betway App wird für diesen Spielausgang eine Quote von 1,72 geboten.

PAOK Saloniki vs. Brügge Prognose: Bleibt Interimstrainer Nicky Hayen mit Brügge ungeschlagen?

Die Schützlinge aus Thessaloniki überzeugten bereits in der Vorrunde auf ganzer Linie und holten in der Gruppe G fünf Siege und ein Remis. Einzig gegen Aberdeen (2:2) wurden in der Gruppenphase Punkte liegen gelassen.

Als Gruppensieger zogen die Mannen von Trainer Răzvan Lucescu direkt ins Achtelfinale ein. Dort setzte es im Hinspiel bei Dinamo Zagreb eine 0:2-Pleite. Im Rückspiel lieferte PAOK eine Galavorstellung ab und stellte mit einem 5:1-Kantersieg den Einzug ins Viertelfinale sicher.

Auf heimischem Boden ist der dreimalige griechische Meister nach wie vor in der Conference League ungeschlagen und holte drei Siege und ein Remis.

Die Offensive verbuchte 13 Tore in vier Heimspielen und musste sich sechs Gegentore ankreiden lassen. Alle vier Ansetzungen zu Hause brachten beiderseitige Treffer mit sich.

PAOK Saloniki - Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 0:1 Brügge (A), 2:2 AEK Athen (A), 3:1 Lamia (H), 3:2 Panathinaikos Athen (A), 5:1 Dinamo Zagreb (H).

Letzte 5 Spiele Brügge: 3:0 Antwerp FC (H), 1:0 PAOK Saloniki (H), 3:1 RSC Anderlecht (H), 1:1 Cercle Brügge (A), 1:2 St. Truiden (A).

Letzte Spiele PAOK Saloniki vs. Brügge: 0:1 (A), 2:0 (A), 1:1 (H), 1:1 (A).



Erst Mitte März hat sich der belgische Meister von 2022 vom einstigen Trainer Ronny Deila, der vor allem auf nationaler Ebene hinter den Erwartungen blieb, getrennt. Seit einem guten Monat leitet Interimstrainer Nicky Hayen das Team und überzeugte bisweilen auf ganzer Linie (3S, 1U). Vor allem die Offensive ist mit acht erzielten Toren extrem gefährlich. Defensiv muss sich der neue Coach zwei Gegentore in vier Spielen ankreiden lassen.

Auch in der Conference League ist ihm mit dem 1:0 gegen Saloniki der Einstieg gelungen. Selbst unter seinem Vorgänger überzeugten die Belgier auf internationaler Ebene und beanspruchten in der Vorrunde die Tabellenspitze (5S, 1U). Als Gruppensieger stand dem direkten Einzug ins Achtelfinale nichts mehr im Weg. Wenngleich das Hinspiel in Molde mit 1:2 verloren ging, sorgte ein 3:0 auf heimischem Boden für den Aufstieg ins Viertelfinale.

Selbst in der Ferne sind die Belgier keineswegs zu unterschätzen und holten drei Siege in vier Paarungen. In jedem Auswärtsspiel stand zumindest ein Treffer zu Buche. Insgesamt vermeldete der Angriff in den gegnerischen Stadien auf der europäischen Bühne satte zehn Tore. Drei der vier Paarungen in der Fremde führten zu drei oder mehr Treffern.

Unser PAOK Saloniki – Brügge Tipp: Beide Teams treffen

Das Hinspiel ging mit einem knappen 1:0 an die Belgier. Die Griechen haben somit auf heimischem Boden durchaus die Chance, diese Pleite im Re-Match zu egalisieren.

Beide Mannschaften legten über den gesamten Wettbewerb hinweg gehörig Zug zum gegnerischen Gehäuse an den Tag. Die Offensiv-Reihen erzielten 21 (PAOK Saloniki) bzw. 20 Tore (Brügge). Auch das erneute Aufeinandertreffen dürfte offensiv geführt werden und zu Toren auf beiden Seiten führen.