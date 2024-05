PAOK Saloniki - Panathinaikos Athen Tipp, Prognose, Quote

Unser PAOK Saloniki - Panathinaikos Athen Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 15.05.2024 lautet: Für die letzte Chance auf den Titel muss PAOK sein Heimspiel am Mittwoch gegen Panathinaikos gewinnen. Das trauen wir den Hausherren im Wett Tipp heute auch durchaus zu.

In der griechischen Super League sind noch zwei Spieltage zu absolvieren. Der amtierende Doublesieger AEK Athen führt die Tabelle mit nur mehr einem Punkt Vorsprung vor PAOK Saloniki an. Wollen die Schwarz-Weißen aus Thessaloniki die vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern, müssen sie im Endspurt auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen und ihre eigenen Pflichtaufgaben erfüllen. Bevor man am letzten Spieltag im Derby bei Aris Saloniki zu Gast ist, steht am Mittwoch das Heimspiel gegen Panathinaikos an.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,83 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Sieg PAOK“.

Darum tippen wir bei PAOK Saloniki vs Panathinaikos Athen auf „Sieg PAOK Saloniki“:

In der Liga wartet Panathinaikos seit 4 Spielen auf einen Sieg gegen PAOK

PAOK Saloniki ist das zweitbeste Heimteam der Super League

Panathinaikos Athen ist seit 2 Partien ohne Punkt und ohne Tor

PAOK Saloniki vs Panathinaikos Athen Quoten Analyse:

Zwischen beiden Teams liegen nur ein Platz und drei Punkte. Mit vier Zählern Rückstand auf Rang 1 haben die Grünen aus der Hauptstadt aber nur noch geringe Chancen auf den Meistertitel. Zusammen mit dem Heimvorteil für die Schwarz-Weißen ergibt das für die PAOK Saloniki vs Panathinaikos Athen Wette aus Sicht der Buchmacher mit deutscher Lizenz eine klare Ausgangslage.

Mit Siegquoten zwischen 1,75 und 1,83 liegen die Gastgeber in der Gunst der Buchmacher vorne. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr dagegen Quoten im Schnitt von 4,12.

PAOK Saloniki vs Panathinaikos Athen Prognose: Hat das Kleeblatt nur noch das Pokalfinale im Kopf?

In seiner ersten Amtszeit hatte Coach Razvan Lucescu PAOK zu einem Meistertitel (2019) und einem Pokalsieg (2018) geführt. In seiner zweiten Amtszeit bei diesem Verein, die im Mai 2021 begonnen hat, wartet der Sohn der rumänischen Trainerlegende Mircea Lucescu aber noch auf einen Titel. Lucescu erreichte mit den „Aspromavri“ immerhin zweimal das Viertelfinale der UEFA Conference League (2022, 2024) und zweimal das Pokalfinale (2022, 2023). Thessaloniki hatte die reguläre Saison auf Platz 1 beendet.

Das Polster auf AEK Athen betrug aber nur einen Punkt. In der Meistergruppe konnten die „Doppelköpfigen Adler“ dann lediglich vier von acht Spielen gewinnen (2U, 2N). Der Kontrahent aus der Hauptstadt holte dagegen 16 Punkte (5S, 1U, 2N). Nur zwei der sechs Saisonpleiten kassierte PAOK daheim. Gerade mal ein Team der Super League war daheim stärker (AEK). Zudem stellt Saloniki mit 81 Toren in 34 Spielen die beste Offensive der Liga.

Im Dezember 2023 hatte Panathinaikos einen echten Coup gelandet und die türkische Trainer-Ikone Fatih Termin verpflichtet. Vorgänger Ivan Jovanovic war zuvor vor allem das schlechte Abschneiden im Europapokal zum Verhängnis geworden. Die Grünen aus Athen beendeten die reguläre Saison der Super League dann auch auf einem guten vierten Platz, nur vier Zähler hinter Rang 1. Eine wirkliche Aufholjagd konnte das Kleeblatt in den Meister-Playoffs aber nicht starten.

Die Bilanz in den letzten acht Partien steht bei fünf Siegen und drei Niederlagen. Damit ist Platz 1 rein rechnerisch zwar noch in Reichweite, doch die Chance, dass die besser platzierten AEK Athen und PAOK beide noch so viele Punkte liegen lassen, ist gering. Immerhin kann Panathinaikos mit 31 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga vorweisen. Seit zwei Spielen und den Niederlagen gegen AEK (0:3) und Aris Saloniki (0:1) ist die Mannschaft ohne Punkt und ohne Tor. Dafür wartet Ende Mai noch das Pokalfinale.

PAOK Saloniki - Panathinaikos Athen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 2:0 Olympiakos Piräus (H), 3:2 AEK Athen (H), 1:1 Lamia (A), 1:2 Olympiakos Piräus (A), 0:2 FC Brügge (H),

Letzte 5 Spiele Panathinaikos Athen: 0:1 Aris Saloniki (H), 0:3 AEK Athen (A), 5:0 Lamia (A), 3:1 Lamia (H), 2:0 Aris Saloniki (A)

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki vs Panathinaikos Athen: 3:2 (A), 2:1 (A), 0:1 (H), 2:1 (H), 2:2 (A)

In den Fußball-Datenbanken finden sich 95 Pflichtspiel-Duelle zwischen beiden Vereinen. Panathinaikos führt die Bilanz mit 44 Siegen zu 35 Niederlagen an. In Thessaloniki haben allerdings die Hausherren mit 24 Siegen in 46 Partien die Nase vorne (8U, 14N). In der Liga warten die Athener seit vier Spielen auf einen Sieg gegen PAOK (2U, 2N). Dafür setzten sich die Grünen aus der Hauptstadt im Pokal-Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen die „Aspromavri“ durch.

Unser PAOK Saloniki - Panathinaikos Athen Tipp: Sieg PAOK Saloniki

PAOK muss seine beiden letzten Spiele gewinnen und auf einen Patzer von AEK hoffen. Nur dann kann es mit der Meisterschaft noch etwas werden. Am vorletzten Spieltag sollte ein Heimsieg gegen Panathinaikos aber auf jeden Fall drin sein. Die Athener haben durch die letzten beiden Niederlagen alle Chancen auf Platz 1 verspielt und können sich jetzt schon auf das Pokalfinale am 25. Mai gegen Aris Saloniki konzentrieren.

Die gute Heimbilanz und der jüngste direkte Vergleich sprechen am Mittwoch auch für die Hausherren.